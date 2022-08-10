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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 168-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 168-й день

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РИА «Новости»
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что более тысячи потребителей в Горловке остались без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ. Повреждение инфраструктуры Запорожской АЭС может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению, заявили в Энергодаре. Планы эвакуации жителей города существуют и уточняются в зависимости от ситуации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался дать прогноз возможных сроков окончания конфликта на Украине и оценить его последствия. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:15

08:14

В Херсоне заявили, что из-за ударов по мосту жители Алешек добираются в больницу на лодке — ТАСС.

08:13

08:11

08:10

У бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой проходит обыск, пишет «Новая газета. Европа».

Как рассказал адвокат Дмитрий Захватов, возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ).

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08:09

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что более тысячи бытовых потребителей в Горловке остались без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ.

08:08

Представительство ДНР сообщило, что подразделения ВСУ в течение 15 минут два раза обстреляли Донецк из 152-миллиметровых артиллерийских орудий. По его данным, в 06:49 мск ВСУ выпустили семь снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому району Донецка. В 07:04 мск украинская армия выпустила еще шесть снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам, передает ТАСС.

08:07

Представительство ДНР утверждает, что ВСУ вновь открыли огонь по Донецку из ствольной артиллерии калибра 155 мм. По его информации, украинские силовики в 05:45 (совпадает с мск) выпустили восемь снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам города — ТАСС.

08:06

Повреждение инфраструктуры Запорожской АЭС при обстрелах со стороны ВСУ приведет к колоссальному радиоактивному загрязнению — ТАСС.

08:05

Власти Энергодара после нескольких атак ВСУ на Запорожскую АЭС не фиксируют оттока населения, сообщил глава администрации города Александр Волга — ТАСС.

08:04

Планы по эвакуации жителей Энергодара в случае ЧП на Запорожской АЭС существуют, они уточняются в зависимости от ситуации — ТАСС.

08:03

ВСУ ежедневно обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО «Ураган» жилые районы города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, утверждает ТАСС.

08:02

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. По его информации, украинские силовики в 23:20 вторника выпустили по Кировскому району города семь снарядов из артиллерии калибра 152 мм. В 23:40 ВСУ вновь открыли огонь, выпустив пять снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Куйбышевскому району.

08:01

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался дать прогноз возможных сроков окончания конфликта на Украине, а также оценить его последствия — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 168-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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