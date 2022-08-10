«Следователи дадут отмашку». Как идет подготовка к трибуналу над «Азовом»*

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над бойцами нацбатальона «Азов» состоится в Мариуполе. По его словам, трибунал «неизбежен». Судить украинских военных будут за преступления против мирного населения и нарушение законов войны.

По словам Пушилина, трибунал должен быть международным, от некоторых стран уже есть предварительное согласие. Устав трибунала разработан профильными ведомствами ДНР и России, в частности, Генпрокуратурой РФ.

«Абсолютно логично, если все же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь все же не затягивал»,

— сказал Пушилин.

Он уточнил, что сроки проведения трибунала определятся после завершения работы следователей.

«Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу… Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего… По срокам точно не скажу, потому что там зависит еще от следователей. Как только следователи дадут отмашку», — отметил он.

Глава ДНР ранее подчеркивал, что задачей организаторов трибунала является создание максимального открытого процесса.

Устав и состав

Трибунал в Мариуполе будет проводиться над бойцами подразделения «Азов» (организация запрещена в России) Нацгвардии Украины, выведенными с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». Пушилин 24 мая сообщил, что предполагается международный процесс, на суд пригласили представителей из других стран. Процесс под грифом «секретно»: Верховный суд РФ запретил украинский полк «Азов»* Верховный суд России признал украинский полк «Азов»* террористической организацией и запретил его деятельность... 02 августа 15:36

25 июля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил привлечь к работе по формированию трибунала Сирию, Иран и Боливию. По его словам, эти страны демонстрируют независимую позицию по вопросу спецоперации ВС РФ.

«К работе по формированию международного органа правосудия также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права, в частности Сирию, Иран и Боливию», — сказал он в интервью «Российской газете».

Он полагает, что создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе «крайне сомнительно». Также глава СК отметил, что этот вопрос можно прорабатывать совместно с российскими партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.

27 июля стало известно, что в ДНР подготовили проект устава трибунала, об этом сообщила глава МИД республики Наталья Никонорова.

«В республике в ближайшее время будет проведен международный трибунал над военными преступниками. Мы уже разработали проект соглашения об учреждении трибунала и активно взаимодействуем с соответствующими правоохранительными и судебными органами по доработке его устава», — сообщила она.

10 августа Александр Дюков, член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, показал как выглядит камера в здании Мариупольской филармонии, в которой будут содержаться подсудимые во время трибунала.

8 июля в ДНР отменили мораторий на смертную казнь.

Преступления элитного подразделения

«Азов» создан в 2014 году как батальон, однако со временем подразделение было развернуто в полк и вошло в состав Национальной гвардии Украины в составе Сил специальных операций (ССО). После того, как ВС РФ и НМ ДНР освободили Мариуполь, украинские военные, сопротивлявшиеся почти два месяца на территории комбината «Азовсталь», сдались в плен — 2439 человек из «Азова» и ВСУ. Позднее часть пленных была обменяна на военных из РФ и республик Донбасса. Минобороны РФ обвинило Украину в обстреле СИЗО в Еленовке из HIMARS В ночь на пятницу был нанесен удар по Еленовке, расположенной между Донецком и Волновахой... 29 июля 18:35

Военнослужащих подразделения обвиняют в преступлениях, совершенных как во время спецоперации ВС РФ на Украине, так и за действия во время проведения АТО («Антитеррористическая операция на юго-востоке Украины», проводившаяся силами ВСУ с 2014 по 2017 год против Донецкой и Луганской народных республик) и последующего конфликта на юго-востоке Украины.

В отношении командиров харьковского отделения «Азова» — «Кракена» — Сергея Величко и Константина Немичева, возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). МВД России объявило их в розыск. По версии следствия, они причастны к пыткам и убийствам российских военнопленных.

Других участников нацформирования подозревают в убийствах на почве национальной вражды, нарушении законов войны, похищениях и пытках. В частности, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказывал о создании на аэродроме Мариуполя пыточной тюрьмы, которую называли «Библиотека». По его словам, бойцы нацподразделений, которые базировались в городе — «Азов», «Днепр», «Шахтерск», «Правый сектор» (признан экстремистским и запрещен в РФ) — похищали и помещали в «Библиотеку» жителей Мариуполя с пророссийскими взглядами. Так же туда помещали пленных бойцов Донецкой Народной Республики.

8 августа Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал «Ъ», что «Азов» признан террористической организацией за преступления против мирного населения и нарушение законов войны.

«Установлены факты применения членами «Азова» запрещенных средств и методов ведения войны <...> в суде выступили правозащитники, журналисты <...>, которые представили видео- и аудиоматериалы и показания очевидцев, о совершаемых боевиками пытках и убийствах мирных граждан,

включая малолетних детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения»,

— рассказал Краснов.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российским следственным органам хватит данных, чтобы организовать суд над украинскими военными.

«Наши следователи весьма напряженно работают на освобожденных территориях. Они четко фиксируют те преступления, которые совершаются националистическими элементами, и, конечно, в итоге уже собран, но будет собран еще больший объем данных, которых наверняка хватит для того, чтобы предать суду этих преступников», — сказал Песков.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что Киев в течение восьми лет конфликта на юго-востоке Украины занимался изоляцией и геноцидом жителей Донбасса.

Международный взгляд

9 августа члены семей нацполка «Азов» попросили президента Украины Владимира Зеленского, Организацию Объединенных Наций и Красный крест помешать трибуналу над военными. Родственники «азовцев» предположили, что впереди «фейковый трибунал» и «пропагандистское шоу». Оно, по их мнению, не будет иметь силы в правовом поле. «Мы готовы хоть завтра менять». Украина и Россия произвели обмен телами погибших Российская и украинская стороны произвели обмен телами убитых по схеме «160 на 160». Как... 04 июня 20:51

Семьи украинских военных поддержал бывший мэр Мариуполя Вадим Бойченко: «Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и Комитету Красного Креста с просьбой вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными, мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Еленовки».

7 мая французская журналистка Анн-Лоре Бонель привела на неформальном заседании Совбеза ООН показания очевидцев преступлений неонацистов из полка «Азов»

«Азов» занимает жилые дома, бьют людей, не выпускают из домов. Бьют прикладами», — рассказал житель Мариуполя в интервью, фрагмент которого был продемонстрирован членам СБ. По его словам, он с трудом покинул город, тайком выбравшись по берегу Азовского моря.

Другая жительница Мариуполя по имени Анна рассказала, что о гуманитарных коридорах она ничего не слышала. По ее словам, украинские военные ставят военную технику во дворах домов.

11 мая глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер заявила, что организация обладает «достоверной информацией» о пытках российских солдат в украинском плену. Она призвала Киев и Москву расследовать эти преступления.

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам», — приводятся слова Богнер в докладе ООН.

Украинская сторона считает «Азов» патриотами и защитниками Мариуполя и отвергает обвинения в их адрес. В начале мая Зеленский заявлял, что рассчитывает на возвращение военнослужащих «Азова» на Украину. По его словам, этим вопросом занимается Главное управление разведки Минобороны Украины.