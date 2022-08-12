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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 170-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 170-й день

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Западные страны пытаются обвинить Россию во всем, что происходит на территории Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, секретариат ООН «не в состоянии дать трезвую оценку» ситуации с обстрелами Запорожской атомной электростанции. Россия и Украина не ведут переговоры по ядерной безопасности на атомных электростанциях, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ответственность за последствия возможной катастрофы из-за обстрелов со стороны Украины Запорожской АЭС лежит на Киеве и Вашингтоне, утверждает глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В ДНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:49

Российский Национальный расчетный депозитарий обратился в Суд Евросоюза с иском об отмене санкций против него — РИА.

09:48

Один из европейских банков согласился провести платеж за транзит нефти РФ через Украину, сообщило агентство Reuters.

09:46

09:41

ВСУ якобы близки к тому, чтобы израсходовать весь запас снарядов советского производства в своем собственном арсенале и в странах-союзниках в Восточной Европе, утверждается в материале The New York Times. В статье также говорится, что вскоре Киеву придется использовать поставки вооружения НАТО.

09:39

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Свердликово в Суджанском районе со стороны ВСУ.

09:32

Более 3,3 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля — ТАСС.

09:29

❗️ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку из артиллерии натовского калибра, заявили в ДНР — ТАСС.

09:13

Ответственность в случае катастрофы на ЗАЭС ляжет на спонсоров Киева, утверждает постпред России при ООН Василий Небензя.

«Если атаки ВСУ продолжатся, катастрофа может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», — приводит его слова ТАСС.

09:11

Дорожники в ДНР до ноября текущего года планируют восстановить дорожное покрытие автодороги Славянск - Донецк - Мариуполь на участке между Донецком и Мариуполем общей протяженностью более 120 км. Об этом сообщил Виталий Саблин, руководитель проекта ООО «Мостовик» - российской строительной компании, которая проводит работы на данной автодороге — ТАСС.

09:00

08:44

08:39

❗️Четыре мирных жителя погибли, еще семь получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

08:38

Карта «Мир» может заработать еще в двух странах. Как пишет Profi.Travel, переговоры ведутся с Индонезией, а также возможен скорый запуск на Кубе.

08:36

«Ромир»: индекс экономической уверенности россиян снизился до нулевого значения

Почти половина респондентов стабильно оценивают срок стабилизации ситуации в стране в течение года и более, отмечается в исследовании.

08:31

08:30

Решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для граждан России, которые обладают шенгенской визой, создает абсурдную ситуацию, считает депутат Европарламента Яна Тоом, передает ERR. По ее словам, подобные шаги можно назвать признаком слабоумия.

С точки зрения евродепутата, подобные меры никак не помогут урегулированию конфликта на Украине и вряд ли будут приняты на уровне Евросоюза. «Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — подчеркнула Тоом.

08:29

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что подразделения ВСУ оставляют поселок Нагорное и направляются в сторону Соледара — ТАСС.

08:26

Специалисты российских сервисных центров испытывают проблемы из-за недостатка запчастей при ремонте ноутбуков, об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор сети сервисных центров RSS Сергей Касаткин.

«Основной дефицит приходится на санкционную номенклатуру – материнские платы и процессоры, полностью запрещенные к ввозу в РФ, а также видеокарты и некоторые виды матриц», – сказал он.

08:24

08:23

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH покинул российский бизнес — «Ъ».

08:16

Два судна с зерном вышли из портов Украины, говорится в сообщении, размещенном на странице Минобороны Турции в Twitter. Sormovskiy и Star Laura направятся в Текирдаг и Иран соответственно, передает ТАСС.

08:15

08:09

Сухогруз Razoni, перевозящий украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, вышел из турецкого порта Мерсин и направился в Египет, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

08:08

Западные страны пытаются обвинить Россию во всем, что происходит на территории Украины, утверждает постпред России при ООН Василий Небензя, слова которого приводит ТАСС.

Он заявил, что секретариат ООН «не в состоянии дать трезвую оценку» ситуации с обстрелами Запорожской атомной электростанции. Небензя предупредил, что действия Украины в отношении ЗАЭС могут привести мир на грань ядерной катастрофы, и Россия неоднократно предупреждала западные страны о том, что, «если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины».

08:07

Ответственность за последствия возможной катастрофы из-за обстрелов со стороны Украины Запорожской АЭС лежит на Киеве и Вашингтоне, утверждает глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

08:06

Обстрелы Запорожской АЭС подразделениями украинской армии могут прекратиться только в том случае, если выбить ВСУ из Марганца, Никополя, Томаковки, откуда они наносят удары по Энергодару, утверждает Рогов — ТАСС.

08:05

ВСУ с начала августа запустили в направлении Запорожской АЭС десятки ударных беспилотников и выпустили десятки ракет из реактивных систем залпового огня, утверждает член главного совета администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов — ТАСС.

08:04

Спикер Рады заявил, что отношения Украины и ФРГ находятся на высокопрофессиональном уровне — ТАСС.

08:03

ВСУ дважды за 20 минут обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

08:02

Россия и Украина в настоящее время не ведут переговоры по ядерной безопасности на атомных электростанциях, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете «Известия».

08:01

Полк с авиационным ракетным комплексом «Кинжал» на самолетах МиГ-31И, вошедший в 2021 году в состав дальней авиации ВКС РФ, с успехом применяется в ходе специальной военной операции на Украине, рассказал командующий Военно-воздушными силами - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью газете «Красная Звезда».

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 170-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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