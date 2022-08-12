Военная операция РФ на Украине. День 170-й

Российский Национальный расчетный депозитарий обратился в Суд Евросоюза с иском об отмене санкций против него — РИА.
Один из европейских банков согласился провести платеж за транзит нефти РФ через Украину, сообщило агентство Reuters.
ВСУ якобы близки к тому, чтобы израсходовать весь запас снарядов советского производства в своем собственном арсенале и в странах-союзниках в Восточной Европе, утверждается в материале The New York Times. В статье также говорится, что вскоре Киеву придется использовать поставки вооружения НАТО.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Свердликово в Суджанском районе со стороны ВСУ.
❗️ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку из артиллерии натовского калибра, заявили в ДНР — ТАСС.
Ответственность в случае катастрофы на ЗАЭС ляжет на спонсоров Киева, утверждает постпред России при ООН Василий Небензя.
«Если атаки ВСУ продолжатся, катастрофа может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», — приводит его слова ТАСС.
Дорожники в ДНР до ноября текущего года планируют восстановить дорожное покрытие автодороги Славянск - Донецк - Мариуполь на участке между Донецком и Мариуполем общей протяженностью более 120 км. Об этом сообщил Виталий Саблин, руководитель проекта ООО «Мостовик» - российской строительной компании, которая проводит работы на данной автодороге — ТАСС.
❗️Четыре мирных жителя погибли, еще семь получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
Карта «Мир» может заработать еще в двух странах. Как пишет Profi.Travel, переговоры ведутся с Индонезией, а также возможен скорый запуск на Кубе.
«Ромир»: индекс экономической уверенности россиян снизился до нулевого значения
Почти половина респондентов стабильно оценивают срок стабилизации ситуации в стране в течение года и более, отмечается в исследовании.
Решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для граждан России, которые обладают шенгенской визой, создает абсурдную ситуацию, считает депутат Европарламента Яна Тоом, передает ERR. По ее словам, подобные шаги можно назвать признаком слабоумия.
С точки зрения евродепутата, подобные меры никак не помогут урегулированию конфликта на Украине и вряд ли будут приняты на уровне Евросоюза. «Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — подчеркнула Тоом.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что подразделения ВСУ оставляют поселок Нагорное и направляются в сторону Соледара — ТАСС.
Специалисты российских сервисных центров испытывают проблемы из-за недостатка запчастей при ремонте ноутбуков, об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор сети сервисных центров RSS Сергей Касаткин.
«Основной дефицит приходится на санкционную номенклатуру – материнские платы и процессоры, полностью запрещенные к ввозу в РФ, а также видеокарты и некоторые виды матриц», – сказал он.
Два судна с зерном вышли из портов Украины, говорится в сообщении, размещенном на странице Минобороны Турции в Twitter. Sormovskiy и Star Laura направятся в Текирдаг и Иран соответственно, передает ТАСС.
Сухогруз Razoni, перевозящий украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, вышел из турецкого порта Мерсин и направился в Египет, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.
Западные страны пытаются обвинить Россию во всем, что происходит на территории Украины, утверждает постпред России при ООН Василий Небензя, слова которого приводит ТАСС.
Он заявил, что секретариат ООН «не в состоянии дать трезвую оценку» ситуации с обстрелами Запорожской атомной электростанции. Небензя предупредил, что действия Украины в отношении ЗАЭС могут привести мир на грань ядерной катастрофы, и Россия неоднократно предупреждала западные страны о том, что, «если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины».
Ответственность за последствия возможной катастрофы из-за обстрелов со стороны Украины Запорожской АЭС лежит на Киеве и Вашингтоне, утверждает глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Обстрелы Запорожской АЭС подразделениями украинской армии могут прекратиться только в том случае, если выбить ВСУ из Марганца, Никополя, Томаковки, откуда они наносят удары по Энергодару, утверждает Рогов — ТАСС.
ВСУ с начала августа запустили в направлении Запорожской АЭС десятки ударных беспилотников и выпустили десятки ракет из реактивных систем залпового огня, утверждает член главного совета администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов — ТАСС.
Спикер Рады заявил, что отношения Украины и ФРГ находятся на высокопрофессиональном уровне — ТАСС.
ВСУ дважды за 20 минут обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Россия и Украина в настоящее время не ведут переговоры по ядерной безопасности на атомных электростанциях, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете «Известия».
Полк с авиационным ракетным комплексом «Кинжал» на самолетах МиГ-31И, вошедший в 2021 году в состав дальней авиации ВКС РФ, с успехом применяется в ходе специальной военной операции на Украине, рассказал командующий Военно-воздушными силами - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью газете «Красная Звезда».