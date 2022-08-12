«Хуже, чем закончилось для Януковича». Что сулят Владимиру Зеленскому

Владимир Зеленский в роли Наполеона в фильме «Ржевский против Наполеона» (2012)

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что карьера президента Украины Владимира Зеленского может закончиться трибуналом. Ранее схожие слова о судьбе украинского лидера говорили экс-депутаты Верховной рады и представители российского парламента. «Газета.Ru» изучила, кто в последнее время сулил несчастья президенту Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная судьба. Об этом он заявил журналистам, передает РИА «Новости».

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — прокомментировал он вопрос о будущем украинского лидера.

11 августа Медведев приехал в Луганскую народную республику, где встретился с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным.

9 августа экс-президент России заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы все население России необходимо призвать к ответственности за военные разрушения, схожи с высказываниями и идеями фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Против Наполеона

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 9 августа заявил, что Зеленский «вообразил себя наполеончиком и ведет себя как маленький узурпатор».

Так сенатор прокомментировал призыв украинского политика к западным правительствам закрыть въезд в свои страны для россиян. По мнению Зеленского, такие санкции позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.

«Но за Наполеоном хотя бы стояла мощная армия, а у Зеленского этого нет», — сказал член Совфеда.

Как Мазепа

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет также делал предсказание о судьбе украинского президента. Он посулил ему «тяжелую и незавидную судьбу предателя».

После завершения специальной военной операции РФ Владимир Зеленский перестанет представлять интерес для Запада, заявил парламентарий.

«После окончания спецоперации Владимир Зеленский, скорее всего, перестанет быть интересен западным лидерам, потому что судьба у предателей тяжелая и незавидная. А судьба в целом украинского народа западных лидеров не интересует. У них другие цели», — сказал Михаил Шеремет.

Ликвидация

Экс-нардеп Верховной рады Алексей Журавко полагает, что Зеленского могут ликвидировать западные спецслужбы, сообщал URA.RU.

«В другом случае, его свои же, то есть те, которые вели его на убой, завалят где-то в Европе или Америке. Он своей смертью не умрет. Это сделают любые спецслужбы, которые находятся в Англии или на Западе», — считает он.

Бывший украинский парламентарий также заявил, что «в любом случае Зеленского ждет трибунал». Власти ДНР намерены в рамках международного трибунала судить Порошенко и Зеленского Власти Донецкой народной республики собираются привлечь к ответственности бывшего секретаря Совета... 01 июня 06:36

По его мнению, если Зеленский продолжит конфликтовать с Россией, то «Украине как стране, конец». «Если у Зеленского что-то в голове клацнет, и он скажет, что полная капитуляция, прекратит выполнять команды заокеанских псов, значит Украина в какой-то части сохранится», — подчеркнул Журавко.

Судьба Януковича

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу свергнутого и бежавшего в Россию президента Виктора Януковича.

«Вы думаете, Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончится. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», — заявил Мураев.

Экс-депутат Рады пояснил, что Зеленский совершает кадровые ошибки, которые допускал когда-то Янукович, а предкризисная обстановка в стране может привести к тому, что Украину разделят соседи.

Убьют граждане

Накануне бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom о скором завершении политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Историк рассказал об угрозах убийством Зеленскому Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский заявил журналу Nation , что президенту Украины... 28 июня 07:26

«Он будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — считает Риттер.

Американец подчеркнул, что президент Украины отвечает за гибель десятков тысяч мирных граждан, и западные лидеры уже не верят в позитивный имидж Зеленского и не спешат оказывать помощь Киеву.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — отметил бывший разведчик. Риттер не исключает, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот, сообщало РИА «Новости».