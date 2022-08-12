«Мы объединим наши системы ПРО»: Эстония предложила блокировать Финский залив для российских кораблей

Власти Эстонии и Финляндии ведут переговоры о создании единой системы противоракетной обороны, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti. По его словам, обе страны обладают для этого необходимыми возможностями.
«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это означает, что мы объединяем нашу противоракетную оборону. Мы объединим нашу систему ПРО и будем делиться друг с другом всей информацией», — заявил министр.
Певкур отметил, что объединение эстонской и финской ПРО позволит закрыть акваторию Финского залива для российских военных кораблей.
«Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», — отметил министр.
Он также заявил, что регион Балтийского моря — «зона общей обороны». В связи с этим, считает Певкур, нельзя составлять план обороны Эстонии, не принимая во внимание оборону Финляндии. Таллин намерен разработать новый план обороны в период с осени 2022 года – по начало 2023 года. Проект должен быть интегрирован с аналогичным планом Хельсинки.
Глава Минобороны Эстонии указал, что реализовать инициативу о единой системе противоракетной обороны получится после полноценного вступления Финляндии в НАТО.
На вооружении Эстонии состоят противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear с дальностью полета до 290 км. Это означает, что эстонцы могут нацелить их в любую точку финского побережья в Финском заливе. Финляндия владеет противокорабельными ракетами МТО 85М с дальностью более 100 км.
Внутреннее море НАТО
О том, что Балтийское море станет внутренним «бассейном» НАТО, в июле заявлял президент Польши Анджей Дуда. Тогда его поддержал вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
В ответ на это заявление губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить президенту Польши карту. «Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», – сказал Алиханов.
В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «мечтать не вредно», комментируя позицию польского президента.
«Балтийское море окружено не только территориями стран-членов НАТО, но и России. Считаться «внутренним» для альянса оно по определению не может. Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку на этот факт никак не влияет, как бы этого ни хотели в Польше или где-то еще», – сказала она.
Военное сотрудничество
Глава Минобороны Эстонии приветствовал вступление Финляндии в НАТО и указал, что оно меняет потенциальное боевое пространство региона Балтийского моря.
«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО значительно поддерживает безопасность и стабильность всего евроатлантического региона», — отметил Певкур.
Он также назвал важнейшим элементом военного сотрудничества в регионе совместное развитие дальнобойных реактивных систем залпового огня.
Певкур призвал рассматривать вступление Финляндии в НАТО «как единое целое в планах обороны региона, то есть как логическое продолжение». Двустороннее военное сотрудничество Эстонии и Финляндии было налажено еще в 1990-е годы. Кроме того, военные двух стран осуществляли совместные закупки вооружения. Швеция и Финляндия приняли решение о вступлении в НАТО в мае на фоне военной операции РФ на Украине.
10 августа депутат финского парламента, бывший министр иностранных дел страны Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО не позднее июня 2023 года. Он напомнил, что срок ратификации их вступления другими членами альянса составляет от четырех до 12 месяцев.
США ратифицировали протоколы о вступлении скандинавских государств в альянс 9 августа, став 23-й страной, одобрившей членство Хельсинки и Стокгольма в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что членство североевропейских стран в НАТО не беспокоит Москву. По его словам, они должны «ясно и четко» понимать, что «в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам».
В МИД РФ предупредили, что регион Балтийского моря в результате расширения НАТО превратится «в арену если не военной конфронтации, то точно военного соперничества».