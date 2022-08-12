«Ответим быстро и жестко»: США пообещали России санкции за присоединение украинских территорий

Военнослужащий РФ на праздновании Дня России в Мелитополе, июнь 2022 года

Власти США не станут признавать присоединение частей Украины к России и жестко ответят введением дополнительных санкций в отношении Москвы, если территории войдут в состав РФ. В Вашингтоне убеждены что «Россия будет манипулировать результатами» референдумов, а потому отказываются считать их справедливыми и честными. США также пообещали продолжать поставки оружия Украине, чтобы она могла «вернуть и удержать» территории.

Вашингтон не признает вхождение регионов Украины в состав России и быстро отреагирует введением новых санкций в отношении Москвы при подобном развитии событий, заявил представитель американской администрации высокого ранга. Военная операция РФ на Украине. День 170-й В Минобороны РФ сообщили, что украинская армия понесла огромные потери в районе Соледара —... 12 августа 22:46

«США никогда не признают российской никакую аннексированную территорию», — подчеркнул он.

По словам чиновника, американская разведка выяснила, что референдумы о присоединении к России готовятся провести в Запорожье и Херсоне, а также в ДНР и ЛНР.

«Если Россия продолжит реализацию этих планов, мы ответим быстро и жестко дополнительными санкциями», — указал политик.

Кроме того, он подчеркнул, что США не будут считать любые подобные референдумы справедливыми и честными, а также не позволят им «пройти бесспорно».

«Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России», — заявил чиновник.

По его словам, на Украине есть консенсус о том, что граждане страны против присоединения к России.

«Честные референдумы бы показали отрицание идеи присоединения», — добавил американский чиновник и назвал неправдой заявления о том, что люди в этих регионах хотят стать российскими гражданами.

Присоединение Донбасса к РФ осложнило бы дипломатическое урегулирование между Россией и Украиной, добавил чиновник. «Переговоры необходимы для завершения конфликта, но они были бы гораздо сложнее», — заявил он и предположил, что «это еще одна причина, которая должна заставить Москву сомневаться в необходимости поступать таким образом».

«Мы и сам президент [Украины Владимир] Зеленский говорили, что для завершения данного конфликта понадобятся переговоры. Однако они окажутся намного более сложными, если Россия принимает незаконные решения», — резюмировал политик.

Организация референдумов

Глава ДНР Денис Пушилин ранее назвал сроки определения даты референдума о присоединении к России. «Смелый шаг»: Северная Корея признала ДНР и ЛНР Северная Корея признала независимость ДНР, вручив соответствующую ноту послу республики в Москве. Глава... 13 июля 20:28

«Как только она [ДНР] будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — сказал он.

В свою очередь администрация Запорожской области планирует организовать референдум в единый день голосования в России — 11 сентября. Глава администрации области Евгений Балицкий заявил, что административно регион к проведению референдума готов, а формат его проведения пока планируется только очный.

4 августа в Херсонской области объявили о проведении консультаций по вопросу референдума о вхождении в состав России. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что дату референдума определят в течение месяца.

Член Совета Федерации РФ от Крыма Ольга Ковитиди допустила, что референдумы о вхождении в состав России могут организовать и в других регионах Украины.

«Уникальный крымский опыт по интеграции региона в общероссийское пространство очень востребован на освобожденных территориях. Думаю Запорожской и Херсонской областями вопрос не ограничится», — заявила она.

Военная помощь Украине

Представитель вашингтонской администрации также заявил, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, чтобы помочь ей «вернуть территории и удержать их от рук Москвы». «США предоставили ВСУ ракеты для самолетов без самих самолетов» США начали поставки Украине анти-РЛС ракеты AGM-88 HARM. Подобный тип ракет представляет опасность... 09 августа 20:21

При этом чиновник указал, что США не призывают Украину наносить удары за пределами своей территории в ходе боевых действий с Россией.

«Наша военная помощь базируется на [определенных] условиях. И она оказывается в процессе тесных консультаций с нашими украинскими партнерами. Как заявлял президент [США Джо] Байден, мы не призываем Украину наносить удары за пределами своих границ», — сказал он.

«Речь идет о конфликте, который начала Россия. И он имеет место на территории Украины. И оказание содействия украинцам в нанесении ударов по российским целям на юге и востоке [Украины] является, по нашему мнению, наилучшим способом защиты ими своей страны», — подчеркнул представитель администрации.

Ранее Украина вновь обратилась к Министерству обороны США с просьбой обеспечить поставки боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS, а также типы гаубиц, отличных от уже поставленных M-777.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что системы залпового огня нужны «не потому, что нам нужно обстреливать территорию России, а просто потому, что нам нужно достигать любой точки на нашей территории».

Она признала, что Украина получила уже много таких систем, однако стране нужно больше вооружений дальнего радиуса действия. Дипломат также отметила решающее значение HIMARS в ведении боя.