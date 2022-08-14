«Пришло время провести ревизию». Латвия пересмотрит уже выданные ею ВНЖ

Латвия пересмотрит уже выданные ей виды на жительство (ВНЖ) и визы — и аннулирует их тем, кто поддерживает «российскую агрессию», заявил президент балтийской республики Эгил Левитс.
Как передает портал Delfi.lv, глава государства также повторил позицию, ранее высказанную министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем — о том, что ВНЖ не станут выдавать тем постоянным жителям страны, которые в будущем примут российское гражданство. «Они должны будут покинуть нашу страну», — сказал Левитс.
«Устроенная предыдущими правительствами торговля видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики», — заявил он.
Латвийский лидер утверждает, что Россия — в каких бы государственных форматах она бы ни существала — якобы всегда была «имперской и угрожала своим соседям». «Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортации, лишение человеческого достоинства — все, что сегодня происходит в Украине, происходило и здесь, у нас, в Латвии», — сказал Левитс.
Прервать выдачу виз
Он также напомнил, что Латвия не выдает туристические визы россиянам, но некоторые другие государства ЕС пока продолжают это делать. «В Латвию русские туристы приезжают с туристическими визами других стран шенгенского пространства, например, Финляндии или Италии.
Поэтому я считаю, что Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленницами нужно выдвинуть требование в дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам России. Это было бы дополнительной санкцией против России», — заявил глава республики.
Напомним, 11 августа Сейм Латвии признал действия российских военных на Украине «терроризмом, а Россию — страной-спонсором терроризма». Парламент также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам. В Москве, в свою очередь, пообещали предпринять ответные меры. Добавим, что уже через полтора месяца, 1 октября в Латвии должны пройти очередные выборы депутатов Сейма.
Закрыть россиянам «шенген»
Ранее на этой неделе официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС — Берлин принял его к сведению, но пока не намерен оценивать возможные результаты.
А уже с 18 августа граждане РФ не смогут въезжать в Эстонию по визам, уже выданным этой балтийской республикой.
«При этом в Эстонии настолько против прибытия россиян, что рассмотрели возможность закрыть границы государства внутри Шенгенской зоны.
Однако правительство пока не готово на такие экстремальные меры. Во-первых, это создаст дополнительные сложности для самих эстонцев. Во-вторых, ограничение будет обходиться бюджету страны в €4 млн ежемесячно. Кроме того, потребуется переброска пограничников с внешних на внутренние границы. Чтобы не нести такое бремя в одиночку, власти Эстонии предлагают странам–членам ЕС также ограничить выдачу виз россиянам и закрыть для них границы. Этот вопрос, в частности, будет обсуждаться в конце августа на встрече министров иностранных дел ЕС», — пишет портал TourDom.ru.
Какие меры принимают другие страны
На этом фоне литовские депутаты подготовили проект поправок к закону о гражданстве, который предусматривает введение возможности для лишения паспорта Литвы иностранных граждан, получивших его в исключительном порядке.
Предполагается, что гражданство будут забирать у тех, кто своими действиями «угрожает безопасности и интересам Литвы или поддерживает государство, угрожающее Литве, ее союзникам или другим странам». Инициатива в первую очередь касается лиц, которые поддерживают Россию в конфликте на Украине.
В свою очередь, кабмин Дании рассматривает возможность сократить число выдаваемых россиянам туристических виз — в качестве причины для такого решения указывается спецоперация ВС РФ на Украине, пишет Politiken со ссылкой на министра по делам интеграции Коре Дюбвада.
Комментируя ограничения, которые в отношении граждан РФ вводит Эстония, он указал, что такую практику необходимо распространить на весь ЕС. «Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать», — пояснил Дюбвада.
В свою очередь, глава МИД Дании Еппе Куфуд считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о закрытии всех европейских стран для россиян может в ближайшее время стать реальностью.
По словам министра, королевство готово рассмотреть любые ограничения в отношении России, которые предложат страны ЕС или США.
Возможные ограничения поездок россиян рассмотрит и правительство Финляндии — как передает телерадиокомпания Yle, обсуждение состоится уже в предстоящий вторник, 16 августа, на неофициальной встрече. Ранее сообщалось о том, что в Хельсинки намерены ограничить «транзитный туризм» из России.
«Мы будем вмешиваться, если россияне начнут ездить по финскому разрешению куда-либо еще», — пояснил глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер, отмечая, что эта мера коснется тех, кто использовал выданные визы лишь для того, чтобы отправиться из Финляндии в третью страну. Впрочем, по оценкам представителей турбизнеса, такие ограничения вряд ли окажут серьезное влияние на выездной турпоток из России, пишет Profi.Travel.