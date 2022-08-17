Военная операция РФ на Украине. День 175-й

09:46

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности предоставить Украине помощь для восстановления, но не смог ответить на вопрос о возможности поставок оружия Киеву, передает ТАСС.

«Мне сложно что-то сказать здесь и сейчас по вопросу поставок наступательного оружия или военной помощи», — сказал он.

Лидер республики отметил, что страна приложила все усилия, чтобы народ Украины в кратчайшие сроки «восстановил свободу и национальные активы». Южнокорейский президент подчеркнул, что в ситуации с украинским конфликтом Сеул действует в соответствии с шагами других представителей «международного сообщества».