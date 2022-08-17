Военная операция РФ на Украине. День 175-й

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности предоставить Украине помощь для восстановления, но не смог ответить на вопрос о возможности поставок оружия Киеву, передает ТАСС.
«Мне сложно что-то сказать здесь и сейчас по вопросу поставок наступательного оружия или военной помощи», — сказал он.
Лидер республики отметил, что страна приложила все усилия, чтобы народ Украины в кратчайшие сроки «восстановил свободу и национальные активы». Южнокорейский президент подчеркнул, что в ситуации с украинским конфликтом Сеул действует в соответствии с шагами других представителей «международного сообщества».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал введенные в отношении РФ санкции Запада неэффективными.
Вице-премьер ДНР заявил, что на «Азовстали» останется производство с меньшей эконагрузкой — ТАСС.
Компании TikTok грозит штраф на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию — ТАСС.
Экс-капитан сборной России Виктор Онопко высказался за включение крымских клубов в Российский футбольный союз, передает РБК.
«Футбол должен быть везде. Во всех регионах России. Крым давно является субъектом России, это тоже футбольный регион. Единственное, чтобы не возникло проблем с ФИФА и УЕФА», — сказал Онопко.
⚡Разрывы боеприпасов на складе военного назначения под Джанкоем на севере Крыма прекратились, сообщил глава района — ТАСС.
Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить социальную сеть Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) на предмет нарушений российского законодательства, пишет «Коммерсантъ».
Демин предлагает в случае устранения нарушений снять блокировку. Он просит это сделать, руководствуясь интересами российского малого бизнеса.
Четыре судна с сельхозпродукцией вышли из портов Украины, сообщили в Минобороны Турции — ТАСС.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о сложном положении в войсках страны.
По его словам, ВС РФ наращивают интенсивность артиллерийских обстрелов, вследствие чего позиции ВСУ подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки.
Он также добавил, что российские войска ежедневно тратят на обстрелы от 40 до 60 тыс. снарядов.
Валерий Залужныйvzaluznyj/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)
Два мирных жителя ДНР погибли и 12 получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны республики — ТАСС.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура провел встречу с президентом корпорации Mitsubishi и попросил его рассмотреть возможность продолжить участие в проекте «Сахалин-2», передает агентство Kyodo.
США, Канада, страны Евросоюза и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «конфликтных», то есть добытых в зоне конфликта, из-за ситуации на Украине, сообщила газета The New York Times.
Минэкономразвития России улучшило прогноз спада инвестиций в основной капитал РФ по итогам текущего года до 13,4% с 17,6%, прогнозируемых ранее. Это следует из основных параметров, заложенных в проект прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года — ТАСС.
Несколько японских компаний, покупающих газ с «Сахалина-2», уже получили уведомление о переводе проекта новому оператору, сообщила японская газета Nikkei.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ рано утром пять раз обстреляли территорию ДНР, применив артиллерию натовского калибра. По его данным, с 06:30 мск по 07:10 мск украинские силовики выпустили 25 снарядов калибра 155 мм и пять снарядов калибра 152 мм — ТАСС.
ВСУ выпустили по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР ракету оперативно-тактического комплекса «Точка-У» — ТАСС.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы снайперских пар, прикрывающих действия штурмовых групп горного мотострелкового соединения Центрального военного округа в ходе спецоперации на Украине.
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди конфликт на Украине и его последствия, а также усилия по предотвращению продовольственного кризиса в мире — ТАСС.
В МИД РФ заявили, что газета The Wall Street Journal «демонстрирует полную деградацию причинно-следственных связей, утверждая, что Россия якобы занимается воровством электроэнергии с Запорожской АЭС» — ТАСС.
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым западную военную помощь Киеву — ТАСС.