«Не ставишь подпись – до свидания»: в Госдуме предложили обязать финнов поддерживать СВО

Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов предложил заставлять приезжающих в Россию граждан Финляндии подписывать документ о том, что они поддерживают военную спецоперацию на Украине. По мнению парламентария, так следует ответить на решение властей скандинавской страны ограничить выдачу гражданам РФ шенгенских виз. При этом в МИД Финляндии заявили, что не намерены аннулировать уже выданные визы.

«Все очень справедливо»

Максим Иванов написал в своем Telegram-канале, что руководство Финляндии «совершает по отношению к России недружественные действия». В частности, страна стремится вступить в НАТО. Кроме того, граждане скандинавской страны «радуются», включая украинский гимн при виде российских туристов.

«При этом финны – большие любители качественного и относительно дешевого российского бензина. Они из своей Финляндии ездят в Россию, чтобы машину заправить. Бензиновый туризм. Прекрасно. Но, все-таки, предлагаю поступать симметрично. Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине, и категорически осуждает санкции в отношении РФ», — написал депутат.

По его мнению, если гражданин Финляндии поставит свою подпись, то ему разрешат заправить автомобиль.

«Не ставишь подпись – «давай до свидания», толкаешь машину обратно до границы. Все очень просто и очень справедливо!» — считает парламентарий.

Коллективная ответственность

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Washington Post, что западные страны должны закрыть въезд для всех россиян на один год в качестве ответной меры против спецоперации. По его мнению, закрытие границ – «самые важные санкции», которые позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.

«Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию», — уверен украинский лидер.

Он также призвал распространить эту меру на граждан РФ, которые уже находятся за рубежом. Зеленский убежден, что «ответственность» за начало СВО несет «все население России».

«Какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию», — подчеркнул глава государства.

Накануне бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя написал в своем Twitter, что призыв Зеленского прекратить выдачу виз гражданам России может привести к расколу в Евросоюзе.

«При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку Путину», — считает он. Премьер Латвии предложил продлевать ВНЖ россиянам лишь в исключительных случаях Премьер Латвии Кришьянис Кариньш предлагает изменить порядок продления видов на жительство российским... 17 августа 14:47

Туомиоя также поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем гражданам России, так как считает линию ФРГ «более обоснованной».

Однако еще 13 августа глава МИД Финляндии Пекка Хаависто рассказал о возможном механизме ограничения выдачи финских шенгенских виз в России. Он заключается в сокращении дней приема заявлений на туристические визы в России до одного в неделю.

Накануне Хаависто в эфире телеканала Yle подтвердил, что Финляндия сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам.

«Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому сократят количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе», — сказал он.

По его словам, финские власти намерены сократить количество принимаемых заявлений до одной пятой или десятой от текущего объема. Согласно информации телеканала, до этого скандинавская страна принимала около тысячи заявок в день. Соответственно, после введения ограничений будет разрешено подавать лишь 100-200 заявок.

Уже в среду, 17 августа, Хаависто уточнил на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, что в стране не будут аннулировать ранее выданные гражданам РФ визы.

«Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа», — приводит его слова ТАСС.

Реакция России

Еще 27 июля на сайте МИД России было размещено заявление официального представительства внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в котором она назвала идею ограничения выдачи гражданам России шенгенских виз Финляндией «дискриминационной политической мерой». Депутат Европарламента назвал неправомерным запрет на выдачу виз россиянам Отказ государства Евросоюза в выдаче виз или во въезде гражданам третьих стран правомерен, только если... 16 августа 23:29

«При этом финскими политическими деятелями и не скрывается, что основной мотив их инициативы – бесплодные попытки сильнее «наказать» Россию и ее граждан. Ни о каких угрозах безопасности Финляндии или здоровью граждан инициаторы запрета не вспоминают», — отметила она.

Захарова также предположила, что подобные нововведения – «вступительный взнос в НАТО», который вызовет лишь напряженность в регионе.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — заключила представитель российского МИД.

В свою очередь депутат ГД от «Единой России» Олег Морозов заявил РИА «Новости», что следует пускать граждан Финляндии в Россию только в формате индивидуальных гуманитарных перемещений, связанных с лечением и похоронами.

По его словам, «без визитов горячих финнов за бензином мы точно обойдемся».

Агентство также сообщило со ссылкой на финский МИД, что в июле страна получила около 17,2 тысячи заявок на получение визы в России. При этом в допандемийный 2019 год, россияне подали 786 407 заявлений на получение визы, из которых только 0,7% в среднем были отклонены.