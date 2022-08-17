«Готовы беречь мир». Сербия не собирается вводить войска в Косово

Генсек НАТО Йенс Стотенберг заявил президенту Сербии Александру Вучичу о готовности «принять меры» ради безопасности в Косово. Вучич, в свою очередь, отверг возможность переход административной линии и начало военной операции Сербии в Косово. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Сербии Александр Вучич обсудили эскалацию на севере Косово в начале августа. Тогда на фоне запрета сербских документов и автомобильных номеров к границе между странами были стянуты военные, в ряде городов были сооружены баррикады, а также были зафиксированы огневые столкновения.

Столтенберг заявил о готовности НАТО принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово. Вучич, в свою очередь, сообщил, что Сербия не будет направлять военный контингент в Косово, а заявления о подготовке к военному конфликту делаются для дискредитации действий Белграда.

«Наши силы KFOR продолжают действия в соответствии с мандатом ООН. Если последует угроза безопасности, то KFOR готова вмешаться, я приму все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность и стабильность, свободу передвижения для населения Косово», — отметил он.

Тем не менее Столтенберг отметил, что альянс считает диалог единственным путем урегулирования и предотвращения эскалации. Он пояснил, что организация намерена остаться нейтральной стороной и не будет вовлечена в конфликт. В НАТО продолжают внимательно наблюдать за ситуацией, заявил он.

«Это будет пропорционально и будет отражать потребности и вызовы, с которыми мы можем столкнуться. Но сам факт того, что порядка четырех тысяч наших военнослужащих находятся в Косово, демонстрирует нашу сильную вовлеченность, способствует разрядке ситуации», — добавил Столтенберг.

В свою очередь Вучич на пресс-конференции отверг наличие планов проведения военной операции в Косово и заявил об опасности использования нынешней политической ситуации против Белграда. Также он попросил Североатлантический альянс внимательно изучить ситуацию в Косово и указать, как она утверждает, где и когда сербские силы перешли административную линию или границу.

«Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит – они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом», — сказал он.

Также журналисты спросили Вучича не планируется ли создание в Сербии российской военной базы. Президент отверг такую возможность и отметил, что Сербия является военно-нейтральным государством и желает лишь «сохранять мир, сама защищать свое небо и землю, свой народ и население», и будет себя так вести в дальнейшем.

«Сербии не нужны чьи бы то ни было иностранные военные базы», — сказал он.

До этого чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что создание российской военной базы в Сербии является суверенным делом Белграда и Москвы. Он подчеркнул, этот вопрос является важным и для России в рамках продолжения военно-технического сотрудничества двух стран.

12 августа Вучич заявил, что власти Косово продолжат свои действия, пока не захватят населенный сербами север автономного края. Белград, по его словам, «готов беречь мир почти любой ценой», «пока не начнут убивать» представителей сербского народа.

Опасность «черной дыры»

Заявления Столтенберга и Вучича прокомментировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он напомнил, что вмешательство НАТО в ситуацию с Югославией году привело к гибели мирных граждан и появлению на карте Европы «черной дыры» в виде Косово, передает РИА «Новости».

«Силы НАТО уже вмешивались в ситуацию в 1999 году, нарушив все возможные и невозможные нормы международного права. Результатом стало нарушение суверенитета и территориальной целостности тогдашней Югославии, гибель более 2,5 тысячи гражданских лиц, последующие страдания людей, испытавших на себе действие боезарядов с обедненным ураном», — сказал Косачев.

Результатом вмешательства НАТО стало и возникновение на карте Европы «черной дыры» — Косово, «известного в мире разве что торговлей человеческими органами, массовыми нарушениями прав сербского населения края и прочими явно криминальными проявлениями квазисуверенитета», отметил он.

Отложенная война

Власти Косово запретили гражданам Сербии, проживающим в Косово, с 1 августа 2022 года предъявлять сербские документы и обязали использовать временное удостоверение личности на время своего визита в непризнанную республику. Также сербов обязали получать косовские автомобильные номера. На фоне протестов власти Косово перенесли нововведения на 1 сентября 2022 года.

К вечеру 31 июля на границе Косово и Сербии прозвучали первые выстрелы. В Косовска-Митровице было слышно воздушную тревогу. Полиция Косово закрыла административный пункт перехода «Брняк» в Сербию.

Позже Вучич заявил, что армия Косово планирует напасть на Сербию. По его словам, к Яринье и Брняк уже отправились отряды косовских полицейских. Также появлялись сообщения, что сербские военные вошли в Косово, однако Минобороны Белграда опровергло эту информацию. Вслед за этим полиция Косово сообщала о выстрелах в своих сотрудников, погибших и раненых нет.

Позже Вучич прибыл в сербский Генштаб, где обратился к нации. Он сообщил, что попросил международное сообщество повлиять на руководство Косово и выразил надежду на разрядку ситуации в республике.