«Cтановится все труднее наказать Россию»: почему Запад не предлагает новые санкции

Запад не предлагает новых мер против России в ООН, поскольку опасается низкой поддержки таких шагов, пишет Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, многие члены Генассамблеи не хотят предпринимать новые шаги, пока не пересечены красные линии. Такими крайними точками могут стать ядерная или химическая атака, массовые жертвы среди гражданского населения или аннексия территории Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

У Организации Объединенных Наций нет никаких шансов положить конец военному конфликту на Украине, и западные дипломаты признают, что возможности давления на Россию ограничены. Об этом пишет Reuters, отмечая «разочарование и беспокойство некоторых стран по поводу того, что война отвлекает слишком много внимания всего мира». Военная операция РФ на Украине. День 176-й Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудят... 18 августа 11:53

«Поскольку война затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию»,

— сказал Ричард Гоуэн, директор ООН в независимой Международной кризисной группе.

По данным агентства, в некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь, что поддержка подобных мер будет слабой. Наблюдатели считают, что при голосовании в ООН воздержавшихся становится все больше, потому что растет и число тех членов организации, которые не хотят публично выступать против Москвы.

«Невозможно изолировать Россию»

В июне Евросоюз обсуждал назначение эксперта ООН, который бы расследовал нарушения прав человека в России, но отложил эту идею из-за опасений, что почти половина членов СПЧ ООН может выступить против. Reuters: Запад может попытаться отозвать верительные грамоты представителей РФ в ООН Западные государства могут попытаться навредить России в ООН на фоне продолжения российской военной... 18 августа 11:13

«Страны спрашивают: действительно ли так мудро быть среди тех, кто победил Россию?»

— рассказал Олаф Винцек, директор женевского отделения немецкого фонда Конрада Аденауэра.

В свою очередь, российская миссия при ООН в Женеве утверждает, что западные государства «слишком хорошо знают, что невозможно изолировать Россию, поскольку она является мировой державой».

Издание отмечает, что у России есть право вето в Совете Безопасности ООН, состоящем из 15 членов. Воспользовавшись им, Москва может «оградить себя от существенных действий». Именно право вето не позволяет, например, направить на Украину миротворческие силы ООН — ранее сделать это предлагали депутаты Верховной рады Украины. Миротворцев ООН вводят, чтобы предотвратить или ликвидировать угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий, если мер экономического и политического характера оказалось недостаточно. «Держать Москву в страхе». Восточные страны НАТО просят ускорить поставки оружия Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада, и в долгосрочной перспективе НАТО... 14 августа 12:20

Кроме того, РФ якобы проводит кампании, чтобы «притупить поддержку дипломатических шагов Запада», утверждает Reuters. Например, перед апрельским голосованием Генеральной Ассамблеи ООН за исключение России из Совета по правам человека Москва предупредила страны, что расценит голосование «за» или воздержание «недружественным» шагом, и пообещала последствия. Тем не менее, инициатива США собрала 93 голоса за, 24 голоса против, а 58 стран воздержались.

Санкции и красные линии

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что России удалось убедить некоторые страны «ложным нарративом» о том, что западные санкции якобы виноваты в глобальном продовольственном кризисе, «разожженном войной Москвы». «Вы можете сделать две вещи». Что требует Зеленский от Совбеза ООН Организация Объединенных Наций может ограничить полномочия России, чтобы Москва не блокировала решения... 05 апреля 23:59

Однако, по ее словам, это не укрепило поддержку Москвы. «Более 17 африканских стран воздержались, опасаясь тактики запугивания со стороны России», — сказала она, выступая в июле в сенате.

В течение недели после 24 февраля почти три четверти членов Генассамблеи проголосовали за «выговор России и требование о выводе ее войск», а три недели спустя ООН снова резко осудила Россию за создание «ужасной гуманитарной ситуации», отмечается в публикации.

«Поддержка будет ослабевать, потому что мартовские резолюции представляют собой высшую отметку, и нет желания предпринимать дальнейшие действия, если только не будут пересечены красные линии»,

— сказал высокопоставленный азиатский дипломат на условиях анонимности. США и ЕС запросили встречу Совбеза ООН по Украине США и некоторые страны Евросоюза запросили 24 августа провести заседание Совета Безопасности ООН... 18 августа 09:41

Некоторые дипломаты предположили, что такими красными линиями могут быть ядерная или химическая атака, массовые жертвы среди гражданского населения или аннексия территории Украины.

На этом фоне западные государства добились успеха и сосредоточили внимание на выборах в органы ООН — в апреле, впервые с момента создания в 1946 году было детского агентства ООН ЮНИСЕФ, России не удалось переизбраться в правление и получить места в нескольких других органах. Однако уже в мае во Всемирной организации здравоохранения около 30 государств, половина из которых африканские, не явились на голосование по резолюции по Украине.

«Нас больше всего озадачивает идея о том, что подобный конфликт, по сути, поощряется продолжаться бесконечно»,

— сказал высокопоставленный африканский дипломат на условиях анонимности, указав на поставки западного оружия на Украину и отсутствие реальных переговоров о мирном прекращении конфликта. Politico: Украина теряет военную поддержку Европы Страны Евросоюза последовательно снижают военную помощь для Украины, несмотря на продолжение... 18 августа 11:21

«Исключить Россию из Совбеза ООН»

Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься, переформатироваться или исключить РФ из своего состава. Впервые призыв исключить РФ из Совбеза ООН прозвучал в видеообращении Зеленского 26 февраля. Однако это требует рекомендации Совета Безопасности, которая может быть заблокирована самой Россией.

«Другим вариантом может быть отзыв полномочий представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства членов Генеральной Ассамблеи», — говорится в публикации. Reuters: Запад не предлагает новые меры против РФ в ООН из-за опасения низкой поддержки Страны Запада не предлагают новых ограничительных мер против России в Организации Объединенных Наций... 18 августа 11:13

2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию, соавторами которой выступили 96 стран. Документ осуждает «вторжение России на Украину», требует полного вывода российских войск и отмены решения о признании Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Эта резолюция была принята при 141 голосе за, пяти против и 35 воздержавшихся. Против проголосовали только сама РФ, Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея.

Добавим, что США и ряд стран Евросоюза запросили провести 24 августа заседание Совбеза ООН по Украине.

«Соответствующий запрос направлен председателю Совета Безопасности ООН», — сказал источник ТАСС во всемирной организации. Ожидается, что на этом заседании будут обсуждаться итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По последним данным ООН, с начала российской спецоперации 18,3 млн украинцев покинули свои дома, 10,6 млн из них были вынуждены уехать из страны, став беженцами.