«Украине нужна техника, а не горячий воздух». Почему поддержка Киева в Европе ослабевает

В июле европейские державы не давали Киеву новых военных обязательств, пишет газета Politico. Согласно данным Кильского института, с апреля поддержка ВСУ со стороны ЕС и Британии неуклонно снижается. Ближайшие недели и месяцы станут проверкой политического и экономического авторитета Европы, полагают аналитики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Шесть крупнейших стран Европы в июле — впервые после начала российской спецоперации — не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств. С таким утверждением в беседе с изданием Politico выступил Кристоф Требеш, глава группы, составившей «Отслеживание поддержки Украины». «Cтановится все труднее наказать Россию»: почему Запад не предлагает новые санкции Запад не предлагает новых мер против России в ООН, поскольку опасается низкой поддержки таких шагов... 18 августа 11:13

«Несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, такие страны, как Франция и Германия, сопротивляются поставкам оружия Украине как раз в тот момент, когда Киев начинает решающее контрнаступление», — говорится в публикации.

Подтверждающие этот тезис данные поступили от Кильского института мировой экономики, который поддерживает систему отслеживания поддержки Украины на протяжении всего конфликта. Представленные сведения охватывают Великобританию, Францию, Германию, Испанию, Италию и Польшу, пишет газета.

«Это иллюстрирует точку зрения, которую неоднократно высказывали украинские военные чиновники и политики: крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из США, и что возглавив атаку, Великобритания и Польша, возможно, выдохлись. В последнее время об этом все чаще говорят военные специалисты и некоторые члены Европарламента», — отмечается в материале. «Держать Москву в страхе». Восточные страны НАТО просят ускорить поставки оружия Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада, и в долгосрочной перспективе НАТО... 14 августа 12:20

Кристоф Требеш заявил, что с конца апреля европейские страны берут на себя все меньше обязательств по военной помощи Украине:

«Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — сказал он.

По данным Politico, западные союзники встретились на минувшей неделе в Копенгагене, рассмотрев обязательства по усилению ВСУ на €1,5 млрд. Но Требеш утверждает, что его команда все еще анализирует цифры, а названная сумма «мизерна по сравнению с тем, что было поднято на предыдущих конференциях». По его мнению, европейские страны должны рассматривать войну на Украине как более схожую с кризисом еврозоны или пандемией коронавируса — двумя событиями, которые побудили континент направить сотни миллиардов на меры экстренного финансирования.

«Если сравнить скорость, с которой вышла чековая книжка, и размер доставленных денег с тем, что предлагается для Украины, — это крошечная сумма», — сказал он, отметив, что фонд восстановления ЕС после пандемии охватывает примерно €800 млрд в виде займов и грантов, тогда как общая европейская помощь Киеву пока составляет лишь малую часть этой суммы. «Я бы сказал, что это на удивление мало, учитывая, что поставлено на карту», ​​— добавил Требеш. Военная операция РФ на Украине. День 176-й Президент Турции Эрдоган на переговорах во Львове с украинским лидером Зеленским и генсеком ООН... 18 августа 13:20

«Сделать больше для Украины»

В свою очередь, министр обороны Латвии Артис Пабрикс недавно сказал Politico, что такие страны, как Франция и Германия, должны сделать больше для борьбы Украины с Россией:

«Если мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее, они должны спросить себя, достаточно ли они делают»,

— отметил он, призвав европейские страны «пропорционально жертвовать на уровне, аналогичном нескольким странам Центральной Европы», особо указав на Польшу, Словакию и Чехию.

Член Европарламента, экс-министр обороны Эстонии Рихо Террас считает, что Европе нужно «проснуться» и что «до победы над Россией не будет мира». Politico: Украина теряет военную поддержку Европы Страны Евросоюза последовательно снижают военную помощь для Украины, несмотря на продолжение... 18 августа 13:08

«Каждый день гибнут сотни людей, не только солдаты, но женщины и дети. Люди не очень понимают — мы на войне», — указал Террас.

На этом фоне Германия столкнулась с резкими обвинениями в том, что она слишком медленно продвигается к обмену танками с европейскими соседями — такой шаг позволит этим странам впоследствии отправлять свои танки советской эпохи на Украину. Берлин отстаивал свой подход и неоднократно указывал на регулярные поставки оружия Украине.

«Обещания ничего не значат, если они не будут реализованы на местах. Украине нужна техника, а не горячий воздух», — заявил Даниэль Фиотт, аналитик Vrije Universiteit Brussel. По его оценкам, ближайшие недели и месяцы станут проверкой политического и экономического авторитета Европы. «Мы должны надеяться, что европейские производители вооружений смогут удовлетворить растущий спрос, но в равной степени мы должны надеяться, что правительства не будут препятствовать поставкам, когда военная техника станет доступной», — отметил он.