«Призовите своих недоумков к ответу»: Медведев обратился к жителям стран Евросоюза

Граждане ЕС начинают задумываться о том, почему они расплачиваются за последствия санкций, введенных против России, утверждает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он считает, что европейцы должны призвать свои правительства к ответу за энергетический кризис и инфляцию. Но в Европе считают, что если пережить эту зиму, то Россия не сможет вновь дестабилизировать рынок топлива. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал европейцам призвать своих политиков к ответу за санкции против России, которые приводят к «холоду в квартирах и пустым полкам в холодильниках».

«Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», – написал бывший президент России в своем Telegram-канале.

Медведев считает, что власти стран Европы «соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения».

«Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть – не будем брать», – заявил он, отметив, что с «последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы».

Ссылаясь на неназванные опросы, политик утверждает, что «больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией».

Евросоюз ввел санкции на фоне спецоперации России на Украине, которая, как считает Медведев, «ни одному из граждан ЕС ничем не навредила». По мнению зампреда Совбеза России, «обыватель, наконец, начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?»

Ранее глава Польского фонда развития Павел Борыс в интервью Business Insider заявил, что для европейских стран главная задача – «благополучно пережить зиму». Борыс полагает, что это получится, если «Европа и США сохранят единство и решимость».

«Если Европа переживет эту зиму, то Россия уже в следующем году не сможет так дестабилизировать энергетический рынок», – добавил глава ПФР.

Он пояснил, что нынешний энергетический кризис произошел из-за действий Москвы в сфере поставок газа. «Россия год назад спровоцировала беспрецедентный – в несколько раз – рост цен на газ, а после начала спецоперацию на Украине – приостановку поставок», – сказал он, подчеркнув, что для граждан повышение цен составило около 40-58%.

Тем временем газовые фьючерсы в последние дни колеблются между $2400 и $2600 за тысячу кубов газа. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сейчас в Европу российский газ поступает через несколько трубопроводов. По Уренгой-Ужгород (через Украину), согласно данным на 6 августа, «Газпром» ежедневно подает газ в объеме 41,6 млн кубических метров. Также в штатном режиме работает Турецкий поток, через который газ поступает в Сербию, Грецию и Италию. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что «Турецкий поток» — это «одна из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», которая работает «исправно, ритмично, без всяких сбоев».

Помимо этого, «Газпром» поставляет топливо по «Северному потоку». Но в середине июня компания была вынуждена сократить прокачку газа по этому направлению примерно на 40%. Это объяснялось тем, что турбина Siemens, необходимая для безопасной работы станции «Портовая» не вернулась вовремя из ремонта в Канаде.

25 июля стало известно, что «Газпром» сократил транзит через «Северный поток» до 33 млн куб. м в сутки, в штатном режиме ежедневно прокачивалось 160 млн куб. м газа.

В ответ на эту новость пользователи из Европы и США написали, что «зима будет холодной», а «демократичный уголь лучше «диктаторского» природного газа». Другие предложили запустить «Северный поток – 2» вместо того, чтобы его «хоронить».

«Северный поток – 2» был готов к эксплуатации в сентябре 2021 года, но 22 февраля этого года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию газопровода, который должен был ежегодно перекачивать из России в Германию 55 млрд кубометров газа.

Тем временем в Евросоюзе снижают риски, которые могут быть при полном прекращении транзита российского газа.

В начале августа в ЕС вступил чрезвычайный план по сокращению потребления природного газа. Таким образом, все страны союза с августа до марта следующего года должны добровольно сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем за аналогичный период в течение пяти лет.

В Еврокомиссии подсчитали: в общей сложности страны ЕС должны сэкономить 45 млрд куб. м топлива. Причем одной Германии придется сократить свое потребление газа на 10 млрд кубометров.

Если у европейских властей не получится выполнить план, то будут введены обязательные целевые показатели по снижению расхода газа.

Что касается самих граждан, то для экономии газа они могут понизить температуру обогрева помещений хотя бы на один градус. Это, по словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, поможет ЕС «сэкономить около 7% энергии в течение года».