«Никаких уступок России». О чем поговорили Зеленский, Эрдоган и Гутерриш

Президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Украинский президент по итогам встречи заявил, что Россия должна вывести войска с занятых регионов Украины, чтобы мирные переговоры с Москвой возобновились. Турецкий лидер отметил, что и Анкара, и Киев, и ООН видят решение конфликта в дипломатическом урегулировании. На переговорах Турция пообещала Украине помочь восстановить разрушенную в результате боевых действий инфраструктуру.

Во Львове завершилась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Переговоры продлились около 40 минут. Кто еще был на переговорах Турция: глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фида, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, глава Минобороны Хулуси Акар, технический директор завода Baykar Сельчук Байрактар и министр торговли Мехмет Муш.



Украина: глава МИД Дмитрий Кулеба, глава Минобороны Алексей Резников и министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По их итогам Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских войск с украинских территорий.

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — цитирует Зеленского агентство Anadolu.

Украинский президент также подчеркнул, что Россия «должна немедленно вывести свои войска с Запорожской АЭС, прекратить провокации».

Позднее Зеленский рассказал, что на переговорах попросил Эрдогана и Гутерриша быть максимально жесткими в отношении «псевдореферендумов», которые готовятся на подконтрольных России территориях.

Турецкий лидер в свою очередь сообщил, что на встрече обсуждались возможные пути окончания конфликта.

«Я сохраняю свою веру в то, что война в конечном итоге закончится за столом переговоров. По существу господин Зеленский и Гутерриш согласны [со мной] в этом вопросе», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Анкара готова стать посредником в процессе мирного урегулирования, а также оказать содействие в возобновлении стамбульских переговоров. Эрдоган также заявил, что намерен обсудить итоги львовских переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В офисе генсека ООН отметили, что «до конкретных переговоров по остановке боевых действий еще далеко». «Мы еще очень далеко от того времени, когда мы сможем обсуждать усилия по полному прекращению боевых действий», — заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ни Эрдоган, ни Гутерриш «не склоняли Зеленского к каким-либо уступкам в пользу России».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент предпосылок для встречи Зеленского с Путиным нет.

Диалог России и Украины по урегулированию конфликта был фактически приостановлен в апреле. На данный момент переговоры двух стран невозможны, указывали власти Украины. Для этого Киев сначала должен добиться сильной переговорной позиции, в частности — во время контрнаступления украинской армии, указывал глава делегации страны Давид Арахамия. Прямую связь ситуации на фронте с ходом диалога отмечал и Кулеба. По его словам, переговоры с Москвой возможны только после ее «поражения на поле битвы». «Иначе это будет снова язык ультиматумов», — объяснил министр.

Восстановление Украины

На встрече во Львове представители Анкары и Киева подписали меморандум, предусматривающий участие Турции в восстановлении инфраструктуры Украины. Военная операция РФ на Украине. День 176-й Эрдоган, Зеленский и Гутерриш провели закрытые переговоры во Львове. Турецкий лидер по итогам встречи... 18 августа 22:31

«Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины», — сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Предполагается, что государственные и бизнес-структуры Турции будут работать над проектами восстановления и оказывать техническую и консультационную помощь. Страны намерены создать совместную рабочую группу, посвященную вопросам восстановления. Она будет координировать реконструкцию дорог, мостов, объектов водоснабжения и электроснабжения, больниц и школ.

В качестве первого проекта Анкара рассматривает восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень с Киевом, пишут украинские СМИ.

Украина оценивала необходимую для восстановления страны сумму в $750 млрд. Эту сумму украинская делегация назвала на специальной конференции в Швейцарии в начале июля. В год на восстановление Украины необходимо выделять около $30–100 млрд, заявлял в конце июля советник руководителя офиса украинского президента Тимофей Милованов.

Зерновая сделка и ситуация на ЗАЭС

В ходе переговоров стороны также обсудили вывоз украинского зерна по Черному морю. Зеленский заявил, что количество кораблей для вывоза сельхозпродукции должно быть увеличено. Он также отметил, что участники переговоров наметили возможные пути улучшения инициативы по зерновой сделке. «Ответим быстро и жестко»: США пообещали России санкции за присоединение украинских территорий Власти США не станут признавать присоединение частей Украины к России и жестко ответят введением... 12 августа 22:04

Генсек ООН в свою очередь заявил, что продолжение экспорта продовольствия и удобрений из России и Украины критически важно для стабилизации мирового рынка. Он также отметил позитивные сдвиги на мировом продовольственном рынке после заключения зерновой сделки: индекс цен на сельскохозяйственные продукты снизился с июля на 9%.

Гутерриш подчеркнул, что ООН намерена нарастить усилия по оказанию гуманитарной помощи Украине, чтобы справиться с трудностями, которые принесет предстоящая зима.

Еще одной темой для обсуждения стала ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая последние несколько дней подвергается обстрелам. Россия, которая контролирует территорию ЗАЭС, обвиняет в обстрелах украинских военных, а в Киеве возложили ответственность за обстрелы на ВС РФ и военнослужащих ЛНР и ДНР.

Эрдоган заявил, что Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС. Он указал, что никто бы не хотел «нового Чернобыля».

Гутерриш указал, что в ситуации с Запорожской АЭС «должен возобладать здравый смысл» и призвал к демилитаризации района вокруг ЗАЭС. Он также подчеркнул, что ООН поддержит посещение станции инспекторами МАГАТЭ только в том случае, если миссия направится туда через Киев.

Зеленский также сообщил, что сейчас нет препятствий для того, чтобы миссия МАГАТЭ поехала на Запорожскую АЭС, но только через подконтрольную Украине территорию.

Гутерриш же рассказал Зеленскому о работе по установлению обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке, при котором погибли украинские военнопленные, говорится на сайте украинского президента. Сообщается, что Зеленский заявил собеседнику о полной готовности Украины к участию в 77-й Генассамблее ООН.

Президент Украины назвал визит турецкого лидера во Львов «вeсомым месседжeм» поддержки. Зеленский добавил, что в ходе разговора с турецким коллегой обсудил вопросы оборонного взаимодействия.

Слухи о встрече с Путиным

Перед трехсторонней встречей телеканал CNN Türk сообщал, что этот визит турецкого политика направлен на прекращение конфликта. По данным канала, Россия якобы допустила обсуждение дорожной карты по ситуации на Украине на встрече Путина и Зеленского. Отмечалось, что после этого стороны могут приступить к реализации договоренностей. При этом Москва неоднократно говорила, что до встречи глав государств необходимо согласовать документ на уровне делегаций двух стран.

Источники телеканала заявили, что о возможных переговорах с Зеленским Эрдогану якобы намекнул Путин во время встречи в Сочи 5 августа. Турецкий телеканал A Haber со ссылкой на дипломатический источник сообщал, что Эрдоган во Львове предложит Зеленскому помощь в организации встречи с президентом РФ.