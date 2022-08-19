19 августа 2022, 08:23 Политика Военная операция РФ на Украине. День 177-й Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 177-й день Михаил Родионов

close 100% Военнослужащие РФ возле литейно-механического завода в поселке Акимовка Мелитопольского района Запорожской области Константин Михальчевский/РИА «Новости»

США готовятся выделить еще $800 млн военной помощи Украине. Госдепартамент США заявил Конгрессу об опасениях по поводу негативных последствий возможного включения Вашингтоном России в список стран - спонсоров терроризма. Госсекретарь США Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации Соединенными Штатами договоренностей о приеме в альянс Финляндии и Швеции. С начала пятницы ВСУ выпустили 16 снарядов калибра 152 мм по Горловке и Пантелеймоновке, погибла женщина, сообщили в ДНР.