«Мы не хотим «второй Чернобыль»: Эрдоган снова предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Однако Зеленский настаивает, что будет готов к переговорам с Москвой только после вывода российских войск со взятых под контроль территорий.

Встреча во Львове

По возвращении из Львова, где прошла трехсторонняя встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Владимиром Зеленским, Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что главной темой встречи стал конфликт на Украине. Кулеба заявил, что генсек ООН и Эрдоган не пытались склонить Зеленского к уступкам РФ Турция и ООН не пытались оказать давление на Украину в рамках переговоров во Львове, заявил глава... 19 августа 08:44

По словам Эрдогана, он обсудил с украинским лидером «все аспекты двусторонних отношений». Президент Турции вновь заявил, что солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины его страной «будут продолжаться».

«На встрече во Львове я отметил, что мы продолжим прилагать усилия для прекращения войны путем дипломатии и переговоров. Так же, как я говорил во время визита в Сочи уважаемому Путину, я напомнил уважаемому Зеленскому, что мы можем стать площадкой для проведения между ними встречи», — приводит слова турецкого лидера телеканал TRT.

Он отметил, что во время трехсторонней встречи обсуждались шаги, которые можно предпринять для облегчения экспорта украинского зерна. Согласно его данным, с 1 августа по морскому гуманитарному коридору было вывезено порядка 625 тысяч тонн украинского зерна.

«Мы остановились на шагах, которые могут быть предприняты для повышения эффективности механизма, созданного для экспорта зерна с Украины. Я также обратил внимание на необходимость более активного участия международного сообщества и его ответственность за оживление дипломатического процесса с целью урегулирования конфликта», — пояснил он.

Эрдоган добавил, что хотел бы обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Зеленский заявил, что Турция готова взять шефство над восстановлением Харькова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова взять шефство над восстановлением Харькова... 18 августа 22:52

«Зеленский нас особенно попросил, чтобы Россия обезвредила все мины вокруг АЭС и сделала это как можно быстрее из-за угрожающих масштабов ситуации. Когда я говорил во Львове, что мы не хотим «второй Чернобыль», я имел в виду это. Данный вопрос я намерен обсудить с уважаемым Путиным. Россия должна сделать этот важный шаг для обеспечения мира», — рассказал он.

По итогам переговоров во Львове Эрдоган, Зеленский и Гутерриш договорились, что ООН поддержит миссию инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если на визит согласятся Москва и Киев. При этом Турция будет способствовать восстановлению инфраструктуры Украины, пострадавшей во время боевых действий.

«В ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли Турции и Министерством инфраструктуры Украины, согласно которому мы займемся восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры», — уточнил турецкий лидер.

Переговоры о переговорах

Сам Владимир Зеленский после встречи во Львове заявил, что переговоры между Киевом и Москвой возможны только после вывода российских военных сил со взятых под контроль территорий.

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — приводятся его слова в Twitter агентства Anadolu.

В начале августа, по возвращении из Сочи со встречи с Владимиром Путиным, Эрдоган заявил журналистам, что предложил президенту России провести встречу с Зеленским, «несмотря на трудности на местах». Турецкий лидер подчеркнул, что «твердо убежден» в возможности урегулировать украинский кризис «за столом переговоров». The Independent: Эрдоган визитом во Львов хочет усилить влияние Турции на Украине Президент Турции Реджеп Эрдоган своим визитом на Украину хочет усилить позиции Анкары в этой стране... 19 августа 12:12

«Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир», — сказал тогда Эрдоган.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 8 августа на пресс-конференции, что встреча президентов России и Украины возможна только после того, «как всю домашнюю работу проделает делегация переговорщиков».

«Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи пока в настоящий момент нет», — сказал Песков.

При этом, по его словам, в Кремле ценят усилия Эрдогана по организации переговорного процесса Москвы и Киева. Песков подчеркнул, что президент Турции «неоднократно предлагал свои услуги» и «прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс».

«Мы знаем, что была достаточно велика его (Эрдогана) роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять — прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу. Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, «ушла с радаров». В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет», — добавил представитель Кремля.