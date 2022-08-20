«На месте подрыва работают саперы». Что известно о покушении на мэра Мариуполя

20 августа на территории Мариупольского зоопарка сработало взрывное устройство — в момент, когда к нему подъезжал глава города Констатин Иващенко. Он не пострадал. На месте подрыва работают саперы: предположительно сработавшая бомба была не единственной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В субботу было совершено покушение на мэра Мариуполя Константина Иващенко, он не пострадал. Об этом 20 августа сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города. «Выстрелом или гранатой»: что известно о покушениях на трех чиновников на Украине В Запорожье сообщили о покушении на главу военно-гражданской администрации Мелитопольского... 11 июля 15:57

«Да, было, все живы, все в порядке», — рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос про покушение.

Как передает корреспондент издания, территория Мариупольского зоопарка — место покушения — оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. По словам полицейских, пострадавших не было.

Ранее информация об инциденте появилась в Telegram-канале Репортер Руденко V:

«В г. Мариуполь была совершена попытка покушения на жизнь мэра города Константина Иващенко.

Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк, и сработало в момент подъезда чиновника. Константин Иващенко не пострадал.

На месте подрыва работают саперы. Предположительно сработавшее СВУ было не одно», — говорится в сообщении.

Кто такой Иващенко...

Иващенко 58 лет, он родился в городе Жданов в 1963 году (так тогда назывался Мариуполь). Являлся членом Партии регионов, партии «Наши» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». ТАСС: мэр Мариуполя Иващенко пережил покушение Покушение было совершено на мэра Мариуполя Константина Иващенко, чиновник не пострадал сообщает ТАСС... 20 августа 18:34

Был депутатом Мариупольского городского совета в 2010—2014 годы и с 2020-го. После начала российской спецоперации США ввели персональные санкции против Иващенко.

Пост мэра Мариуполя он занял в апреле этого года, указ о его назначении подписал глава ДНР Денис Пушилин.

В июне 2022-го также возглавил Штаб территориальной обороны ДНР в Мариуполе. 9 апреля прокуратура Донецкой области Украины заочно уведомила Иващенко о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

...и кто занимал пост мэра Мариуполя

Последний раз выборы городского головы проводились в Мариуполе в 2020 году. Тогда мэром избрали Вадима Бойченко, уже руководившего городом с 2015-го. Ему 45 лет.

Интересно, что накануне местных выборов 2020-го крупнейшая фракция в городском совете — «Оппозиционный блок» — была переименована в «Блок Вадима Бойченко». За кандидатуру Бойченко проголосовали 64,5% избирателей.

С началом российской спецоперации на Украине он покинул Мариуполь.

Предыдущие покушения

11 июля в Запорожской области Украины сообщили о покушении на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Он не пострадал, нападавшего ликвидировали. Тогда же в Херсоне удалось обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы администрации региона Владимира Сальдо.

А в начале августа Сальдо госпитализировали с подозрением на отравление, его обязанности исполняет председатель правительства Херсонской области Украины Сергей Елисеев. Позднее стало известно, что Сальдо ввели в медикаментозную кому и перевезли на лечение в НИИ им. Склифосовского в Москве. «РФ направит документы в ОЗХО». Что случилось с российскими военнослужащими на Запорожье Российские военнослужащие, выполнявшие задачи в Запорожской области Украины около Васильевки... 20 августа 17:18

Как утверждает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в институте, из диагноза Сальдо исчез пункт про «отравление неизвестным веществом».

«Теперь официально врачи Склифа подозревают у Сальдо неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию», — говорится в публикации.

В то же время Минобороны РФ в субботу проинформировало об инциденте с российскими военными, в организмах которых обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В». «С учетом полученных доказательств дополнительно расследуется применение боевых отравляющих веществ в отношении главы администрации Херсонской области Украины Владимира Сальдо», — рассказали в ведомстве. На этом фоне состояние самого Сальдо улучшилось — он идет на поправку, сообщили 20 августа его коллеги.

Напомним, 20 марта в Херсоне расстреляли машину помощника главы администрации региона Павла Слободчикова, от полученных ранений он скончался. А две недели назад, 6 августа, в результате покушения погиб замглавы администрации Новой Каховки Виталий Гура.