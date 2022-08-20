«Один за всех и все за одного». В Польше напомнили о 5-й статье Устава НАТО

Сотрудничество в рамках НАТО является основой для обеспечения безопасности Польши, указал замминистра нацобороны республики Войцех Скуркевич. Комментируя размещение российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Калининградской области, он отметил, что в случае возникновения реальной угрозы автоматически будет задействована 5-я статья Устава Североатлантического альянса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Польша в сотрудничестве с другими странами НАТО «дают адекватный ответ» на действия РФ в Калининградской области. Об этом в субботу, 20 августа, рассказал замминистра национальной обороны республики Войцех Скуркевич. Военная операция РФ на Украине. День 178-й В Минобороны РФ заявили о применении Киевом отравляющих веществ против российских военных... 20 августа 23:53

Комментируя размещение российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в самом западном регионе РФ, он отметил, что Варшава «полностью понимает происходящее»:

«Наши действия в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемым РФ в Калининградской области»,

— сказал Скуркевич Польскому агентству печати. «Мы верим в контакты между людьми». Власти Кипра вступились за русские общины Запрет выдачи виз россиянам противоречит принципам свободного передвижения по ЕС, указал постоянный... 20 августа 21:59

Замглавы польского Минобороны подчеркнул, что сотрудничество в рамках Североатлантического альянса является основой для обеспечения безопасности Польши: в случае возникновения реальной угрозы автоматически будет задействована 5-я статья Устава НАТО, где фигурирует формула «один за всех и все за одного» (нападение на одно государство участника альянса равноценно нападению на все страны альянса — «Газета.Ru»).

«Эти гарантии были и остаются в силе, а обязательства в этом отношении четко констатируются нашими партнерами: отдельными членами альянса, а также президентом США Джо Байденом», — указал Скуркевич.

Он также напомнил, что Варшава уже давно укрепляет восточный фланг НАТО: увеличивает число войск, проводит учения. В восточной части Польши размещена боевая группа НАТО, а также командование многонациональной дивизии «Северо-Восток», уточнил собеседник агентства. «Держать Москву в страхе». Восточные страны НАТО просят ускорить поставки оружия Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада, и в долгосрочной перспективе НАТО... 14 августа 12:20

Добавим, что Калининградская область является полуэксклавом России, так как не имеет с ее основной территорией общей сухопутной границы, но соединена с ней морем. На юге регион граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой.

Укрепление восточного фланга НАТО

На этом фоне страны на восточном фланге НАТО просят США ускорить поставки им вооружений, а также считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе, пишет The Washington Post​​​​​​.

«В то время как Соединенные Штаты и НАТО перебрасывают персонал и технику в Восточную Европу в ответ на вторжение России в Украину, уязвимые союзники, такие как Латвия, изо всех сил пытаются усилить свою оборону, опасаясь, что они будут следующими, кто подвергнется нападению», — отмечает газета. «Дефицита не произошло». Западные СМИ посмотрели на полки супермаркетов в России Полки российских супермаркетов хорошо укомплектованы — дефицита, которого опасались некоторые россияне... 20 августа 20:38

Как и Украина, которая не является членом НАТО, но считается близким партнером альянса, страны, наиболее близкие к России, говорят, что отчаянно нуждаются в дополнительной военной помощи Запада.

В материале издания также утверждается, что администрация Байдена пообещала активизировать учения в регионе, чтобы «отточить навыки противовоздушной обороны и другие жизненно важные боевые навыки не только в Латвии, но и в других странах Балтии и в государствах, находящихся в пределах досягаемости российских войск».

Что известно о «кинжалах»

17 августа в Минобороны РФ проинформировали, что три самолета МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области «в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания».

«Кинжал» — новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. В качестве носителя для комплекса были выбраны истребители-перехватчики МиГ-31К и МиГ-31И. «На месте подрыва работают саперы». Что известно о покушении на мэра Мариуполя 20 августа на территории Мариупольского зоопарка сработало взрывное устройство —... 20 августа 18:35

Ракета «Кинжал» обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

Скорость ракеты в 10 раз превышает скорость звука, дальность поражения составляет более 2 тыс. км. Ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Комплекс оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг, пишет ТАСС.

На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы «Кинжал» находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта в ходе специальной военной операции на Украине.

Как расширяется НАТО

НАТО — военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Страны, желающие присоединиться к блоку, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию. «РФ направит документы в ОЗХО». Что случилось с российскими военнослужащими на Запорожье Российские военнослужащие, выполнявшие задачи в Запорожской области Украины около Васильевки... 20 августа 17:18

Североатлантический альянс прошел уже семь этапов расширения. В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров была предположительно достигнута устная договоренность о нерасширении НАТО на восток. Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

Отметим, что продолжается процесс присоединения Финляндии и Швеции к НАТО — соответствующие заявки Хельсинки и Стокгольм подали летом 2022 года.

Большинство россиян негативно относятся к НАТО, констатируют социологические службы. Преобладает мнение, что присоединение новых стран к НАТО представляет угрозу для России. Около половины опрошенных допускают, что конфликт в Украине может перерасти в столкновение между РФ и Североатлантическим альянсом. Треть респондентов при этом допускает, что в случае военного конфликта с Западом президент РФ Владимир Путин может первым отдать приказ применить ядерное оружие.