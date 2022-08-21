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Депутат Шеремет назвал «агонией киевского режима» атаку... 09:01
Червиченко назвал форварда «Спартака» Соболева... 08:58
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях бывшего... 08:56
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес устроили свадьбу в имении актера... 08:54
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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 179-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 179-й день

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Сергей Батурин/РИА «Новости»
СК возбудил уголовное дело после гибели Дарьи Дугиной в Подмосковье. Власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям и террору Запорожья, заявил член главного совета администрации региона Рогов. В парламенте Чехии выступили за запрет шенгенских виз для россиян. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:42

В администрации Мелитополя сообщили, что в городе задержали подозреваемого в диверсиях бывшего украинского офицера.

8:22

Четыре судна с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Они вывозят 33,3 тысячи тонн продовольствия, сообщило Минобороны Турции.

8:17

Атака украинских беспилотников на Крым — это «агония киевского режима», заявил депутат Михаил Шеремет.

8:08

В парламенте Чехии выступили за запрет виз ЕС для россиян. Там считают, что данную меру стоит включить в список новых антироссийских санкций.

8:05

Власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям и террору по отношению к жителям Запорожской области, заявил ТАСС член главного совета администрации региона Владимир Рогов, комментируя применение ВСУ отравляющих веществ против российскихх военных.

8:02

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом, после подрыва автомобиля, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 179-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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