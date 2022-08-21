Военная операция РФ на Украине. День 179-й

В администрации Мелитополя сообщили, что в городе задержали подозреваемого в диверсиях бывшего украинского офицера.
Четыре судна с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Они вывозят 33,3 тысячи тонн продовольствия, сообщило Минобороны Турции.
Атака украинских беспилотников на Крым — это «агония киевского режима», заявил депутат Михаил Шеремет.
В парламенте Чехии выступили за запрет виз ЕС для россиян. Там считают, что данную меру стоит включить в список новых антироссийских санкций.
Власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям и террору по отношению к жителям Запорожской области, заявил ТАСС член главного совета администрации региона Владимир Рогов, комментируя применение ВСУ отравляющих веществ против российскихх военных.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом, после подрыва автомобиля, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина.