Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Шольц планирует договориться с Канадой о замене российского... 09:37
Анна Кошмал назвала причину, по которой не снимется... 09:37
The Verge: дефицит консоли PlayStation 5 закончился спустя два... 09:35
В Сочи мужчина заступился за девушку и одним ударом убил ее... 09:32
Аналитик Белова предрекла энергокризис в Европе длительностью... 09:30
В Петербурге мужчина выстрелил в лицо 9-летнему ребенку... 09:29
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного... 09:27
Цены на газ в Европе превысили $2800 за 1 тыс. куб... 09:24
Энтузиаст создал микро-компьютер внутри кубика Lego и запустил... 09:19
Фигуристка Трусова заявила о желании попробовать себя... 09:18
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 180-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 180-й день

close
100%
Работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации на Украине

Работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации на Украине

Сергей Батурин/РИА «Новости»
В ДНР продолжаются обстрелы. Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов считает, что затяжной характер конфликта на Украине, обусловленный западными поставками вооружений, серьезным образом затруднит поиск его дипломатического урегулирования. Зеленский заявил, что суд над украинскими военнопленными в Мариуполе сделает невозможными любые переговоры. Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила об отсутствии жалоб украинских пленных в республике. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:32

Цены на газ в Европе превысили $2800 за 1 тыс. куб. м впервые с марта и продолжают расти примерно на 8% — ТАСС со ссылкой на данные торгов.

09:17

09:08

Министр миграции Швеции Андрес Игеман сообщил, что правительство страны предпочло бы ввести ограничения в отношении оформления въездных документов гражданам России, при этом не останавливая полностью их выдачу. Чиновник рассказал о своей позиции корреспонденту Шведского радио. «Я думаю, что тотальную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно», – отметил он.

Министр сообщил, что санкции Евросоюза должны в первую очередь воздействовать на руководство и экономическую элиту России, а не на обычных граждан страны. «Если мы введем запрет на оформление въездных разрешений, это будет равносильно тому, что в Европу не смогут приехать диссиденты или исследователи, – сказал Игеман. – А такой обмен с Россией нам нужен».

Чиновник отметил, что Швеция, Эстония и Финляндия собираются ограничить получение документов на въезд россиян, например, отменив упрощенную процедуру их оформления.

09:02

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 29 августа — РИА.

08:54

За полгода с февраля по июль сократился среднедневной охват телевизионных каналов, выяснил «Ромир». В тройке лидеров тоже произошли изменения – НТВ с третьего места с охватом 21,1% переместился на четвертое (16,3%). Его место в тройке лидеров занял «РЕН ТВ» с охватом 16,6%. Этот телеканал также показал наименьшее сокращение среднедневного охвата за полгода. На первом и втором местах по-прежнему Первый канал и «Россия 1». Их среднедневной охват с февраля по июль сократился с 33,7% до 25,5% и с 30,9% до 23% соответственно.

Среднедневной охват приложений изменился незначительно. На первом месте остался WhatsApp с охватом 44,6%, на втором – ВКонтакте (27,9%). Вырос с 19,1% до 26,8% среднедневной охват мессенджера Telegram, что привело его сразу на третье место среди приложений после пятого в феврале. Полгода назад на третьем месте был Сбербанк Онлайн, а на четвертом YouTube.

08:49

08:48

«Ромир»: индекс экономической уверенности россиян в отрицательной зоне.

08:46

08:43

39% россиян сообщили, что следят за курсом рубля. По мнению 40% участников опроса Фонда «Общественное мнение», в ближайшее время рубль по отношению к другим валютам будет расти, 12% думают, что он будет снижаться, 21% – что изменений не будет.

Полагают, что для экономики России выгоден рост рубля, 55% опрошенных, 14% считают, что полезнее снижение отечественной валюты.

Рост рубля 27% респондентов объясняют «санкциями и контрмерами наших властей», 11% – «военной операцией на Украине», 7% – «ростом цен на нефть и газ».

50% россиян говорят, что на них рост рубля не повлиял, 15% говорят о положительном, 23% – об отрицательном влиянии.

08:14

Шольц заявил, что до начала спецоперации заверял Путина в отсутствии в повестке дня на ближайшие 30 лет вопроса вступления Украины в НАТО — РИА.

08:13

Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь, всего в воскресенье их было три — РИА Новости.

08:12

В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что два человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ. Еще 19 человек получили ранения.

Уточняется, что один мирный житель пострадал в результате подрыва на мине ПМФ-1 «Лепесток», которые ВСУ сбрасывают с помощью реактивных систем залпового огня, передает ТАСС.

08:11

Мэр Горловки заявил о гибели мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ — ТАСС.

08:10

08:09

Представители находящегося в Германии в оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам — Bild am Sonntag.

08:08

08:07

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева судебный процесс над украинскими военными станет «чертой, после которой переговоры с Москвой станут невозможными». «Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — сказал он.

08:06

Подразделения ВСУ утром в понедельник два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.

08:05

Ремонтно-восстановительный батальон «Арсеньевский» для участия в специальной военной операции на Украине, участники которого будут восстанавливать и возвращать на поле боя выведенную из строя боевую технику, создают в Приморье, сообщила пресс-служба правительства края — ТАСС.

08:04

Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 группировки войск Центрального военного округа в ходе спецоперации на Украине:

08:03

Украинские военные выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

08:02

Затяжной характер конфликта на Украине, обусловленный западными поставками вооружений, серьезным образом затруднит поиск его дипломатического урегулирования, заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов — Financial Times.

08:01

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила об отсутствии жалоб украинских пленных в республике — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 180-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+