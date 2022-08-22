Военная операция РФ на Украине. День 180-й

Цены на газ в Европе превысили $2800 за 1 тыс. куб. м впервые с марта и продолжают расти примерно на 8% — ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Министр миграции Швеции Андрес Игеман сообщил, что правительство страны предпочло бы ввести ограничения в отношении оформления въездных документов гражданам России, при этом не останавливая полностью их выдачу. Чиновник рассказал о своей позиции корреспонденту Шведского радио. «Я думаю, что тотальную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно», – отметил он.
Министр сообщил, что санкции Евросоюза должны в первую очередь воздействовать на руководство и экономическую элиту России, а не на обычных граждан страны. «Если мы введем запрет на оформление въездных разрешений, это будет равносильно тому, что в Европу не смогут приехать диссиденты или исследователи, – сказал Игеман. – А такой обмен с Россией нам нужен».
Чиновник отметил, что Швеция, Эстония и Финляндия собираются ограничить получение документов на въезд россиян, например, отменив упрощенную процедуру их оформления.
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 29 августа — РИА.
За полгода с февраля по июль сократился среднедневной охват телевизионных каналов, выяснил «Ромир». В тройке лидеров тоже произошли изменения – НТВ с третьего места с охватом 21,1% переместился на четвертое (16,3%). Его место в тройке лидеров занял «РЕН ТВ» с охватом 16,6%. Этот телеканал также показал наименьшее сокращение среднедневного охвата за полгода. На первом и втором местах по-прежнему Первый канал и «Россия 1». Их среднедневной охват с февраля по июль сократился с 33,7% до 25,5% и с 30,9% до 23% соответственно.
Среднедневной охват приложений изменился незначительно. На первом месте остался WhatsApp с охватом 44,6%, на втором – ВКонтакте (27,9%). Вырос с 19,1% до 26,8% среднедневной охват мессенджера Telegram, что привело его сразу на третье место среди приложений после пятого в феврале. Полгода назад на третьем месте был Сбербанк Онлайн, а на четвертом YouTube.
39% россиян сообщили, что следят за курсом рубля. По мнению 40% участников опроса Фонда «Общественное мнение», в ближайшее время рубль по отношению к другим валютам будет расти, 12% думают, что он будет снижаться, 21% – что изменений не будет.
Полагают, что для экономики России выгоден рост рубля, 55% опрошенных, 14% считают, что полезнее снижение отечественной валюты.
Рост рубля 27% респондентов объясняют «санкциями и контрмерами наших властей», 11% – «военной операцией на Украине», 7% – «ростом цен на нефть и газ».
50% россиян говорят, что на них рост рубля не повлиял, 15% говорят о положительном, 23% – об отрицательном влиянии.
Шольц заявил, что до начала спецоперации заверял Путина в отсутствии в повестке дня на ближайшие 30 лет вопроса вступления Украины в НАТО — РИА.
Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь, всего в воскресенье их было три — РИА Новости.
В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что два человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ. Еще 19 человек получили ранения.
Уточняется, что один мирный житель пострадал в результате подрыва на мине ПМФ-1 «Лепесток», которые ВСУ сбрасывают с помощью реактивных систем залпового огня, передает ТАСС.
Представители находящегося в Германии в оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам — Bild am Sonntag.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева судебный процесс над украинскими военными станет «чертой, после которой переговоры с Москвой станут невозможными». «Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — сказал он.
Подразделения ВСУ утром в понедельник два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.
Ремонтно-восстановительный батальон «Арсеньевский» для участия в специальной военной операции на Украине, участники которого будут восстанавливать и возвращать на поле боя выведенную из строя боевую технику, создают в Приморье, сообщила пресс-служба правительства края — ТАСС.
Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 группировки войск Центрального военного округа в ходе спецоперации на Украине:
Украинские военные выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Затяжной характер конфликта на Украине, обусловленный западными поставками вооружений, серьезным образом затруднит поиск его дипломатического урегулирования, заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов — Financial Times.
Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила об отсутствии жалоб украинских пленных в республике — ТАСС.