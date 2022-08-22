Военная операция РФ на Украине. День 180-й

09:08

Министр миграции Швеции Андрес Игеман сообщил, что правительство страны предпочло бы ввести ограничения в отношении оформления въездных документов гражданам России, при этом не останавливая полностью их выдачу. Чиновник рассказал о своей позиции корреспонденту Шведского радио. «Я думаю, что тотальную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно», – отметил он.

Министр сообщил, что санкции Евросоюза должны в первую очередь воздействовать на руководство и экономическую элиту России, а не на обычных граждан страны. «Если мы введем запрет на оформление въездных разрешений, это будет равносильно тому, что в Европу не смогут приехать диссиденты или исследователи, – сказал Игеман. – А такой обмен с Россией нам нужен».

Чиновник отметил, что Швеция, Эстония и Финляндия собираются ограничить получение документов на въезд россиян, например, отменив упрощенную процедуру их оформления.