«Черта, за которой невозможны переговоры»: Зеленский осудил готовящийся трибунал над пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трибунал над пленными военнослужащими украинской армии в Донецкой народной республике станет чертой, после которой будут невозможны какие-либо переговоры между Киевом и Москвой. Он также назвал предстоящий судебный процесс «отвратительным и абсурдным».

«Абсурдный процесс»

Владимир Зеленский заявил, что «сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного показательного процесса над украинскими защитниками», которые находятся в плену. Заявление президента Украины опубликовано в его Telegram-канале. Власти Запорожья предложили провести трибунал во всех регионах, перешедших под контроль РФ Власти Запорожской области предложили провести трибунал над военными преступниками во всех регионах... 20 августа 11:02

«Что бы они (Россия и союзники – «Газета.Ru») ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно однозначной. Если состоится этот гнусный показательный процесс, если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрезает себя от переговоров. Разговоров больше не будет», — заявил Зеленский.

Он рассказал, что проинформировал об этом президента Франции Эммануэля Макрона и турецкого лидера Эрдогана. Зеленский уверен, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «тоже будет реагировать».

«Украина не потерпит истязания людей, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины, они защищали свободу своего народа от захватчиков на своей земле. Даже во время войны должны быть правила», — подчеркнул президент Украины.

По его мнению, сил «всего мира хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство». Он заключил, что цель Киева – победа, «что бы там ни было».

Депутат Государственной думы Олег Морозов заявил РИА «Новости», что Россия готова к переговорам с Киевом «на известных условиях», но не намерена вести их на условиях Киева.

«Условий со стороны Киева мы не потерпим и преступников будем судить», — подчеркнул он.

По его словам, России «не интересны» «угрозы» Зеленского, и она не откажется «от своих целей».

«У него (президента Украины — «Газета.Ru») вариант один: мир на наших условиях», — заключил российский депутат.

Участие в трибунале международного сообщества

16 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА «Новости», что республика проведет трибунал над пленными военнослужащими ВСУ «максимально открыто». Он объяснил это желанием «не оставить никакие шансы оппонентам с другой стороны [заявлять], что выносятся справедливые решения по каждому преступлению, чтобы никто не ушел от наказания». Медведев рассказал, какая судьба ждет Зеленского Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, какое будущее может ожидать... 12 августа 15:14

30 июня директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев сказал журналистам, что Россия «скептически относится» к перспективе участия ООН в суде над пленными солдатами ВСУ. По его мнению, те трибуналы, которые были по бывшей Югославии и Руанде, показали «очень низкую эффективность».

«Мы не очень позитивно относимся к международной юстиции в том виде, в котором она задумана. Главная-то цель трибунала не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению. К сожалению, они никого не примирили, а наоборот, антагонизм расширился», — пояснил дипломат.

Того же мнения придерживается и заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев. 27 июля он сообщил на брифинге, что «часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможно».

«Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками», — отметил он.

19 августа Пушилин заявил, что Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили свою готовность прислать наблюдателей для участия в трибунале, который состоится в ДНР. Он уточнил, что главы дипломатических миссий республики и КНДР также обсудили возможность участия Пхеньяна в судебном процессе над пленными украинцами. «Следователи дадут отмашку». Как идет подготовка к трибуналу над «Азовом»* Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над бойцами нацбатальона... 10 августа 16:33

Сроки судебного процесса

В эфире телеканала «Россия-1» глава ДНР сообщил, что один из первых трибуналов состоится в Мариуполе, в городе уже «готовится помещение» для процесса.

9 августа Пушилин заявил, что сроки проведения трибунала определятся после завершения работы следователей.

«Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу… Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего», — сказал он в эфире «Соловьев LIVE».

10 августа глава ДНР пообещал журналистам, что первый судебный процесс состоится до конца лета этого года.

«На сегодняшний момент идет активная подготовка к трибуналу... До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами», — пояснил он.