«В 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением»

Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин 19 августа, оказался отрицательным. Политик добровольно решила сдать анализы после скандала из-за видеозаписей с вечеринки, на которых она в компании друзей веселится, поет и танцует. Марин подчеркнула, что никогда не принимала наркотические вещества, а если ее поведение кажется кому-то непристойным, вопрос «можно решить в рамках следующих парламентских выборов». Тест политик оплатила из своего кармана.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила отрицательный результат теста на наркотики, в ее моче не нашли никаких запрещенных веществ, сообщает Yle со ссылкой на заявление властей. Сдачу теста Марин оплатила из своего кармана. «Капли сделали меня беспомощной». В ФРГ расследуют дело о наркотиках на вечеринке с канцлером Полиция ФРГ начала расследование возможных отравлений наркотиками на вечеринке Социал-Демократической... 10 июля 15:53

В рамках исследования лаборанты способны определить наличие в организме амфетамина и его производных, барбитуратов, бензодиазепинов, каннабиса, декстропропоксифена, фенциклидина, кокаина, метадона и опиатов.

Марин добровольно сдала тест на наркотики 19 августа после того, как в соцсетях стали распространяться видеозаписи с вечеринки с ее участием. В мероприятии участвовали также член парламента Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрём и Каролина Туоминен, фотограф Янита Аутио, стилист Веса Сильвер, певица Альма и другие известные личности.

На записях видно, как политик и ее друзья вместе развлекаются, танцуют и поют. Никаких наркотиков в кадре нет. Тем не менее, некоторые сочли поведение 36-летнего премьера недостойным для такой высокой должности. Кроме того, СМИ писали, что на одной из записей было слышно, как кто-то из гостей произносит слово «мука», якобы имея в виду кокаин.

Марин утверждает, что никогда в своей жизни не принимала наркотики, а в тот вечер пила только слабоалкогольные напитки. Никто из ее друзей тоже не употреблял наркотические вещества (по крайней мере, она этого не видела).

«Сама я не употребляла ни наркотиков, ни чего-либо, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, устраивала вечеринки, занималась абсолютно законными вещами. Я также не видела и не знала, что кто-то другой якобы их употреблял», — отметила она.

Премьер также подчеркнула, что на ключевых государственных должностях находятся «обычные люди», а «в 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением». «У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста», — резюмировала Марин.

Она добавила, что останется «тем же человеком, что и раньше», и выразила надежду, что ее примут именно такой. В противном случае «вопрос можно решить в рамках следующих выборов», добавила премьер.

«Не сдерживала себя там, где не может доверять всем»

Лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Истинные финны» Риикка Пурра и депутат одной из входящих в правящую коалицию партий «Финляндский центр» Микко Кярня призвали Марин пройти тест на наркотики сразу после появления записей. Женщина из небольшой страны Европы. Кто может стать новым генсеком НАТО Пост генсека НАТО может занять бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-лидер Литвы Даля... 19 июля 18:29

Обычные жительницы Финляндии в то же время поддержали премьера и устроили флешмоб в Twitter с хэштегом #SolidarityWithSanna (#СолидарностьССанной). Они выкладывают в соцсеть видеоролики, на которых танцуют, поют и веселятся — как и премьер. «Мы все равно должны больше танцевать. Женщины в Финляндии публикуют свои видео с таких же вечеринок, как у Санны Марин, и я думаю, это прекрасно», — говорилось в одном из постов.

Профессор гендерных исследований в Финском университете Турку Ану Койвунен подчеркнула, что не думает, что претензии к премьеру появились из-за того, что она — женщина.

Проблемой стал не сам факт вечеринки, а то, что видео просочилось в сеть. Именно неумение выбирать людей, которым можно доверять, и спровоцировало такие волнения в обществе, считает Койвунен.

«Она не сдерживала себя в компании, где не может доверять абсолютно всем людям в комнате. Я думаю, что это главная проблема на данный момент», — констатировала профессор.

Коронавирус, телефон и ночной клуб

В декабре 2021 года в Финляндии разразился скандал из-за того, что Марин в разгар пандемии провела вечер в ночном клубе, несмотря на то что должна была уйти на самоизоляцию. Мягкая сила: как женское лидерство меняет облик крупного бизнеса Вопросы гендерного равенства давно стали неотъемлемой частью корпоративной повестки. Все больше компаний... 29 марта 18:39

После контакта с зараженным COVID-19 премьеру пришло оповещение, но она прочитала его не сразу, так как не брала с собой правительственный телефон, а только личный. Оппоненты премьера в ответ заявили, что она должна была всегда иметь при себе аппарат из соображений национальной безопасности. Канцлер юстиции Туомас Пёйсти по итогам разбирательства постановил, что Марин все-таки не нарушила никаких правил. Тем не менее, после инцидента ввели новую систему, которая требует, чтобы получатель официальных сообщений подтверждал их получение.

Марин возглавила правительство Финляндии в 2019 году, став самым молодым премьером в мире. На тот момент ей было 34 года. Главами всех пяти партий правительственной коалиции и ключевыми министрами тоже стали женщины. При этом четырем из них не было сорока лет.

«Я никогда не думала о своем возрасте или поле. Я думаю о причинах, по которым я пришла в политику, и о тех вещах, благодаря которым мы завоевали доверие электората», — говорила Марин в одном из интервью.

В 2021 году Марин появилась на обложке журнала Time «Time100 Next», в котором были представлены сотни самых влиятельных лидеров из различных отраслей и со всего мира.