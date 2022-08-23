Военная операция РФ на Украине. День 181-й

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 246 боеприпасов, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Мнение россиян о сроках проведения спецоперации на Украине постепенно менялось, сейчас уже понятно, что «это не мгновенный бросок, это всерьез и надолго», сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, сообщил, что дочь звонила ему из Литвы за несколько дней до подрыва автомобиля.
❗️Бундесвер больше не может поставлять оружие и военную технику Украине из собственных запасов, сообщили в Минобороны ФРГ.
К концу месяца появится первый и «очень мощный» документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
Украинские военные выпустили 11 снарядов калибра 152 мм по Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Украина нуждается в помощи со стороны Запада, поэтому во многом ее действия зависят от позиции США, ФРГ и Франции, считают в немецкой газете Die Welt Кристоф. Там отмечают, что у Запада нет единой стратегии по теме Украины, страны по-разному видят развитие конфликта и возможную помощь Киеву.
Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, служила в вооруженных силах Украины, но не в батальоне «Азов» (запрещен в России), сообщил РИА Новости ее отец. Он отметил, что ранее она покинула Украину в качестве беженки, однако позже вернулась в страну.
Власти США, возможно, не объявляют публично о передаче Киеву в рамках военной помощи некоторых видов вооружений, считает газета Politico. В список вооружение входят, в том числе, противорадиолокационные ракеты HARM.