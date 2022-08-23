23 августа 2022, 08:19 Политика Военная операция РФ на Украине. День 181-й Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 181-й день Михаил Родионов

close 100% Работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации на Украине на Авдеевском направлении Сергей Батурин/РИА «Новости»

Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, заявил, что она служила в ВСУ и уезжала в Европу в качестве беженки, однако позже вернулась на Украину. Амстердам сообщил о выделении Украине $80 млн. военной помощи, также их военнослужащие будут обучать украинских солдат. Офис Владимира Зеленского анонсировал документ о гарантиях безопасности для Украины к 29 августа. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.