Больше оружия, никаких компромиссов с Москвой. Что союзники пообещали Киеву

Во время онлайн-саммита Крымской платформы, 23 августа 2022 года

Киев готов «вернуть Крым» любыми средствами и без консультаций с партнерами, Париж просит не проявлять слабость и идти на компромиссы в отношениях с Москвой, Германия не признает «никакой референдум», Анкара выступает за территориальную целостность Украины, а Токио готов принять участие в ее восстановлении. О чем говорили участники форума «Крымская платформа» в Киеве (и онлайн) и что обещали Украине — в материале «Газеты.Ru».

На саммите «Крымская платформа» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «вернет Крым без консультаций с другими странами».

«Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами», — сказал Зеленский (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, возвращение Крыма под контроль Украины — это «реанимация мирового правопорядка».

Зеленский добавил, что Украина не станет замораживать линию фронта, чтобы «успокоить Россию». Он утверждает, что Москва «не думает о диалоге и никогда не думала об этом». Вместе с тем Зеленский уверен, что мир окажется в опасности, если украинские союзники дадут понять, что устали от конфликта.

Франция: «Никакого духа компромисса»

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе своего онлайн-выступления заявил, что не стоит проявлять слабость в отношении Москвы.

«Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», – подчеркнул он, заверив, что Париж продолжит помогать Киеву.

Германия и Канада: «Любой референдум никогда не будет признан»

На саммите также выступили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», – заявил Шольц.

Они объявили, что согласовали новый пакет «военной помощи», в который войдут системы ПВО, ракеты, «тонны» боеприпасов.

«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», – подчеркнул канцлер Германии.

Шольц также объявил, что германские больницы будут принимать раненых украинцев. Он заявил, что намерен «активизировать международные усилия для завершения этого конфликта».

Канадский премьер Трюдо в свою очередь заявил, что с 23 августа вводятся новые санкции против России. Так в санкционные списки пополнятся 62 россиянами и одной организацией оборонного сектора. По словам Трюдо, они «причастны к войне России на Украине». Согласно данным канадского МИДа, в «черные списки» в том числе вошли концерн «Автоматика» (входит в «Росэлектронику»), экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и члены его семьи.

Джастин Трюдо подчеркнул, что ограничения Оттавы не касаются продовольствия. Он также объявил, что канадские власти окажут помощь украинскому министерству обороны и национальной полиции, передав им необходимое оборудование.

Польша: «Избавиться от «Северного потока – 2»

Президент Польши Анджей Дуда, который лично приехал в Киев, заявил, что западным странам необходимо изменить свою политику в отношении России. В частности, он призвал коллег не просто остановить «Северный поток – 2», а «ликвидировать газопровод, полностью его демонтировав». Такое предложение Дуда выдвигал и ранее – в апреле.

По мнению польского политика, «нет причин для возвращения к принципу «business as usual» [«бизнес как обычно»], если говорить об отношениях с Россией».

В ответ на это заявление российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что у Польши нет полномочий принимать решения о демонтаже «Северного потока – 2».

«Со стороны президента Польши, которая вообще-то к «Северному потоку» отношения не имеет и не полномочна принимать такие решения, это скорее такое пожелание. Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций и других стран», – сказал посол.

НАТО: «Зима будет тяжелой»

О своем требовании к странам Запада на «Крымской платформе» заявил в онлайн-формате и генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Я активно взаимодействую с лидерами, призывая их предоставлять больше оружия и боеприпасов и быстрее».

По его словам, «наступающая зима будет тяжелой». «То, что мы видим сейчас, – это изнурительная война на истощение. Это битва воли и битва логистики. Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина победила как суверенная и независимая нация», – утверждает он.

Столтенберг пообещал, что альянс «поможет Украине перейти от советских стандартов (вооружений) на стандарты НАТО, проводить реформы секторов обороны и безопасности, поможет на пути восстановления».

Великобритания: «Помогать, пока Россия не выведет свои силы с Украины»

В том, что Запад должен оказывать Украине помощь, уверен и уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, партнеры должны оказывать «украинским друзьям» все виды поддержки – военную, гуманитарную, экономическую и дипломатическую, пока Россия не «выведет свои силы с территории всей Украины».

Джонсон подчеркнул, что Запад никогда не признает Крым российским или присоединение к РФ «любой другой территории Украины».

Турция: «Продолжим посредничество в урегулировании конфликта»

Анкара как была за «урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Украины», так и остается — об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы настроены решительно на продолжение посреднических усилий в направлении обеспечения мира. Прекращение войны и обеспечение вновь в бассейне Черного моря спокойствия и стабильности позволит глубоко вздохнуть не только региону, но и всему миру», – заявил Эрдоган.

Япония: «Сделаем все возможное для восстановления Украины»

Во время форума премьер-министр Японии Фумио Кисида напомнил, что в следующем году его страна будет председателем G7. Он пообещал сделать «все возможное для скорейшего установления мира на Украине и ее восстановления».

Кроме того, Кисида в очередной раз выступил против спецоперации России на Украине. «Будучи премьер-министром и уроженцем Хиросимы, я ни за что не прощу ни применение, ни угрозы применения ядерного оружия», – также сказал Кисида.

«Крымская платформа» – это…

Международный форум прошел в Киеве уже во второй раз. Участие в нем подтвердили около 60 стран и международных организаций, сообщили ранее в МИД Украины. В ведомстве обратили внимание, что география «платформы» расширилась за счет стран Африки и другой стороны Атлантики.

В основном все участники выступают онлайн. Кроме, президента Польши Анджея Дуды — у него на 23 августа также запланирована двусторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Первый саммит состоялся 23 августа прошлого года по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос «возвращения Крыма» в состав Украины. Тогда в мероприятии участвовали порядка 40 стран и международных организаций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тогда «Крымскую платформу» «шабашем», а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что этот форум – антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.