«Крым должен вернуться Украине»: Турция назвала условие для соглашений между Москвой и Киевом

Турция считает Крым частью украинской территории, а переход полуострова в юрисдикцию Киева — это необходимое условие для подписания любого соглашения между Россией и Украиной, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын. Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Крым, согласно международному праву, должен вернуться в состав Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Калын отметил, что взгляд Турции на принадлежность полуострова не изменился с 2014 года, когда Крым в результате референдума вошел в состав России. Анкара, по его словам, не признает переход полуострова в составе РФ.

«Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью Украины, это должно быть основой для заключения любого соглашения», — сказал Калын в интервью CNN.

Российско-турецкое партнерство

23 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на саммите «Крымская платформа» заявил, что сохранение территориальной целостности Украины важно для региональной и глобальной стабильности, и что он будет добиваться скорейшего заключения мира между Россией и Украиной.

«С самого начала Турция открыто заявляла, что аннексия Крыма неконституционна и незаконна, и не признает ее. Это принципиальная позиция, как по правовым, так и по моральным соображениям. Международное право, по сути, определяет, что Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что Анкара приложила чрезвычайные усилия для создания эффективного дипломатического канала между РФ и Украиной. В частности, среди турецких посреднических достижений он назвал зерновое соглашение и Стамбульские переговоры в марте. Также он добавил, что крымские татары – это граждане Украины, и Крым должен развиваться в их интересах.

Форум «Крымской платформы» власти Украины запустили еще в прошлом году, назвав «деоккупацию» полуострова одной из главных целей мероприятия. 23 августа стартовал второй саммит стран-участниц данной инициативы. На мероприятии выступил украинский президент Владимир Зеленский, а также ряд западных политиков.

«Цветущий сад» Зеленского

Вчера, 23 августа, на форуме «Крымской платформы» президент Украины Владимир Зеленский вновь обозначил свое намерение «забрать» у России Крым «любыми средствами», не оглядываясь на позицию западных стран.

«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами», — сказал Зеленский.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на саммите, сообщил, что Киев готов «провести демилитаризацию» Крыма. Он назвал территорию полуострова «легитимной военной целью» в связи с размещением на полуострове российских военных и нанесением ракетных ударов с его территории.

«Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранение этих угроз как для нашего государства, так и всей Европы. В то же время мы приветствовали бы добровольный вывод Россией своих войск и военной техники с территории Крыма...» — добавил Шмыгаль.

На прошлой неделе советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в случае ударов Украины по территории полуострова сработает эффект бумеранга. В этом случае, отметил он, для Киева наступят «непоправимые последствия».

Зеленский в свою очередь сообщил, что у Киева уже есть стратегия восстановления полуострова, которую власти намерены реализовать после его перехода в состав Украины, пишет «Укринформ». По этой причине к работе «Крымской платформы» добавляются два направления: экономическое и законодательное, отметил он. Позднее Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма. По его словам, цель Киева — превратить полуостров в «цветущий сад».

Пожелания мудрости

Заявление Эрдогана прокомментировал глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, он призвал президента Турции обходить вопрос Крыма в своих высказываниях и быть мудрее в данном вопросе.

«Хочу напомнить президенту Турции, что Крым вернулся в состав России путем демократического волеизъявления абсолютного большинства жителей, согласно международным правилам. Советую Эрдогану быть мудрее и мягче обходить вопрос Крыма в своих высказываниях», — сказал Умеров.

Он отметил, что Эрдоган неоднократно высказывался о принадлежности Крыма в аналогичном ключе. Умеров считает, что президент Турции вскармливает «сладкой пилюлей главаря нацистского режима» для реализации собственных национальных интересов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Крым в составе РФ на уровне международных соглашений признали Афганистан, Венесуэла, Никарагуа, КНДР и Сирия. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в 2019 году заявлял, что Россия не будет обсуждать вопрос принадлежности Крыма ни на каких площадках.