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Политика

«Уйду, если это остановит кровопролитие». Зеленский допускал свою отставку в феврале

WP: Зеленский в феврале был готов подать в отставку, если бы это остановило военные действия

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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Gleb Garanich/Reuters
Украинский президент Владимир Зеленский в первые дни спецоперации РФ допускал возможность своей отставки, «если это остановит кровопролитие». Он отмечал, что «не держится за свой пост». Политик не стал покидать Киев, как советовали ему западные партнеры — и объяснял, что «сдача центра управления» вызовет немедленный коллапс власти, говорится в материале The Washington Post. По мнению Зеленского, в США и странах Европы не верили, что Киев сумеет выстоять. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский в первые дни после начала спецоперации РФ оставался в Киеве, несмотря на предупреждения подчиненных о том, что украинская столица не выстоит, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, среди тех, кто уговаривал политика покинуть Киев, был секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Зеленский велел Данилову «перестать раздражать его постоянными предупреждениями об угрозах его жизни» и спросил у главы СНБО, есть ли у него что-то еще сказать — «что-то более важное».

«Послушайте, я живой человек. Я не хочу умирать, как и любой другой человек. Но я точно знаю, что если я подумаю об этом, то я уже мертв», — приводятся в материале слова президента.

На эвакуации настаивали и западные чиновники: по их мнению, обеспечив собственную безопасность, украинский лидер также избавил бы страну от вероятного кризиса власти. «Зеленский видел ситуацию с точностью до наоборот — если бы он бежал, то без боя отдал бы центр власти на Украине русским, и это привело бы к немедленному краху правительства. Как бы украинские военные чувствовали себя на передовой, если бы президента не было», — пишет WP.

Зеленский тогда отмечал, что «дело не в том, что он цепляется за пост президента». Наоборот, в самом начале спецоперации он был не против подать в отставку или покинуть Киев, если бы это помогло прекратить боевые действия, говорится в материале.

«Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну», — говорил политик западным чиновникам (цитата по WP).

Зеленский подозревал, что некоторые из зарубежных партнеровв «просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, а его администрация фактически сдалась России». «Из всех, кто мне звонил, не было ни одного, кто верил, что мы выстоим», — считает он.

Во время одного из видеозвонков с европейскими лидерами украинский президент произнес: «Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым». Зеленский добавил, что «украинские матери наблюдают, как их дети умирают во имя европейских ценностей».

В ночь на 25 февраля, когда в центре Киева раздавались выстрелы, а российское Минобороны заявило о частичной блокировке города, президент Зеленский поднялся наверх и своего бункера и записал видеообращение к украинцам, стоя перед офисом президента.

«И речи быть не может»

24 февраля с начала спецоперации России на Украине исполнилось ровно полгода, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она идет по плану. «От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе — и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине», — сказал он, выступая на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Узбекистане.

Шойгу заверил, что все задачи спецоперации будут выполнены, а российская армия строго соблюдает нормы гуманитарного права, стараясь избегать жертв среди мирного населения. Именно стремление минимизировать число жертв, по его словам, и замедляет ход спецоперации.

«Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами «Лепесток» населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре», — сказал российский министр.

23 августа, выступая на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа», Зеленский в свою очередь заявил, что о переговорах с Россией «и речи быть не может». Власти РФ, как считает президент Украины, готовы вести боевые действия, а не диалог.

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