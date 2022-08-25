25 августа 2022, 08:20 Политика Военная операция РФ на Украине. День 183-й Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 183-й день Григорий Плакучев

close 100% Военнослужащие инженерных войск ВС РФ в Мариуполе Владимир Гердо/ТАСС

В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. Заявление с осуждением спецоперации РФ на Украине поддержали 54 члена ООН. Новый пакет американской военной помощи Киеву призван продемонстрировать России, что она не сможет продержаться дольше Запада в нынешнем противостоянии с ним, заявил заместитель министра обороны США Колин Кол. По его словам, в Пентагоне также рассматривают возможность поставок Киеву истребителей, но окончательное решение пока не принято. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Европа потеряет по меньшей мере €21 млрд, если россиянам перестанут выдавать визы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.