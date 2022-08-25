«Мы не знаем позицию Белоруссии»: войдет ли Абхазия в Союзное государство

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Сухум готов присоединиться к Союзному государству Белоруссии и России. При этом в абхазском парламенте этот вопрос пока не обсуждался, а оппозиция не торопится оценивать инициативу главы государства. В комитете СНГ Госдумы же приветствовали желание Абхазии к дальнейшей интеграции, но напомнили, что второй член Союзного государства — Белоруссия — до сих пор не признала независимость республики. «Газета.Ru» разбиралась, насколько могут сблизиться Абхазия и Россия.

Настоящий союзник в Союзном государстве

Абхазия поддерживает идею расширения Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент этой республики Аслан Бжания.

«В случае такой перспективы, как Союзное государство [с участием России, Белоруссии и других стран, желающих присоединиться], мы с удовольствием поддержали бы эту идею. Это соответствует нашим национальным интересам», — заверил Бжания.

Глава страны добавил, что в Сухуме совершенно четко понимают необходимость «прочного союза» с Россией.

«После того как РФ, я в этом уверен, успешно завершит специальную военную операцию на территории Украины, будет совершенно иная реальность. Я думаю, для всех будет очевидно, имею в виду руководство и народ России, кто является настоящими союзниками», — добавил он.

Абхазия, действительно, почти с самого начала спецоперации неоднократно прямо высказывалась в поддержку действий России на Украине. Кроме того, Сухум признал независимость ЛНР и ДНР, а в спецоперации участвует группа добровольцев из Абхазии.

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что у России едва ли могут возникнуть какие-то возражения насчет желания Абхазии стать третьим участников СГ. По его словам, ее присоединение может помочь в решении актуальных двухсторонних проблем.

«Я сторонник того, чтобы это произошло, но мы не знаем позицию Белоруссии.

Мне кажется, это создаст новые условия для решения целого ряда вопросов. Мы ведем работу Межпарламентской рабочей группы, где пытаемся, например, упростить режим пропуска через абхазско-российскую границу. И там как раз приводим в качестве примера режим, который существует на границе России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

И если желание присоединиться Абхазии к Союзному государству будет подтверждено, и оно будет переформатировано, то появится зеленый свет, чтобы решить вопрос таким же образом», — отметил он.

Другой вопрос, который в теории может найти решение при присоединении Абхазии к Союзному государству, — получение россиянами права на приобретение недвижимого имущества.

«Чем дольше этот вопрос будет тормозиться, тем меньше будет оснований для граждан России вкладывать в Абхазию, в чем она, с моей точки зрения, заинтересована. Но на пути решения этого вопроса — остаточные страхи. Оппозиция Абхазии пытается породить мысли, что, мол, если это допустить сегодня, то завтра абхазы перестанут быть хозяевами страны. Но ведь понятно, что землю из Абхазии никто не увезет. А вопрос земли ведь касается не только жилищного вопроса, но и гарантии собственности, возможности вести дела с абхазскими представителями, которые замечены в том, что многократно продают одно и то же. И, наконец, это вопросы инвестиций в курортный комплекс Абхазии, которые тормозятся этими запретами в законодательстве», — сказал Затулин.

Мнения внутри Абхазии

Абхазия, в отличие от Южной Осетии, не стремится войти в состав России. Как ранее объяснял «Газете.Ru» заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов, абхазская политическая элита настроена на то, чтобы развиваться в самостоятельном формате при политико-экономической поддержке России. То есть, главная политическая цель абхазов — состояться как государство, чему, впрочем, не противоречат разные конфедеративные форматы, но никак не вхождение в состав другого государства.

«У абхазского этноса и других проживающих в Абхазии никогда не было желания войти в состав России», — говорил эксперт. «Никогда не было и не будет такой цели»: почему Абхазия не собирается входить в состав России Абхазия порадовалась за желание Южной Осетии войти в состав России, но при этом отказалась... 31 марта 20:40

Но на деле внутри абхазского общества не все однозначно и по вопросу присоединения к Союзному государству.

Так, председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что в Народном собрании страны этот вопрос никогда не обсуждался.

«Конечно, насчет этого вопроса нет единого мнения в Абхазии. Я не знаю даже об условиях, и о чем в принципе идет речь. Для меня лично — это новость», — сказал он.

Один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба, сказал, что пока не будет комментировать слова Бжания. Хотя еще в марте в разговоре с «Газетой.Ru» он выступал за присоединение к Союзному государству РФ и Белоруссии.

«Вопрос вступления Абхазии в Российскую Федерацию на повестке не стоит. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе Абхазия должна стремиться к присоединению к договору «О создании Союзного государства» между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 1999 года. Тем более, что по многим целям, указанным во второй статье этого договора, Россия с Абхазией добилась куда большей динамики и продвижения, нежели с Республикой Беларусь», — говорил тогда политик.

Президент Фонда содействия развитию республики Абхазия Виталий Лабахуа, впрочем, уверен, что абхазское общество в большинстве своем поддерживает закрепление тесного союза с Россией.

«Абхазское общество уже давно свое решение озвучило. Мы считаем себя частью русского мира, и видим свое будущее только вместе с Россией. Вступление в состав межгосударственного объединения для нас — приоритет. И если речь идет про Союзное государство, то Абхазия всячески поддерживает эту идею. Консенсус в обществе на эту тему почти полный. Абхазия давно стремится к подобному союзу», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

Третий лишний?

Однако сложность присоединения Абхазии к Союзному государству состоит хотя бы в том, что Белоруссия до сих пор не признает ее независимость.

Лабахуа считает, что руководство Белоруссии не может «четко и внятно выработать мнение по отношению будущего этой страны».

«На двух стульях усидеть невозможно, необходимо делать четкий выбор, и затем следовать ему. Мир меняется, мир демонстрирует необходимость делать такой выбор», — говорит эксперт.

При этом Бжания сказал, что экономическое сотрудничество с Белоруссией развивается и без дипломатического признания, и даже анонсировал некий двухсторонний «крупный инвестиционный проект».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом неоднократно заявлял, что готов будет признать независимость Абхазии и Южной Осетии, как только из России «ему дадут понять, что в этом есть необходимость».

В 2020 году в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону белорусский лидер признался, что отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии после Пятидневной войны ему посоветовал тогдашний представитель Евросоюза по внешней политике Хавьер Солана.

По его словам, европейский политик пригрозил в случае принятия подобного решения отключить Белоруссию от SWIFT.

Лукашенко утверждал, что после этого встретился с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, который отказался предоставить Минску определенные гарантии экономической безопасности.

Депутат Затулин в разговоре с «Газетой.Ru» в контексте нового заявления Бжании выступил за переговоры с Белоруссией о признании Абхазии.

«Я не уверен насчет нынешней позиции Белоруссии, учитывая сложную историю обещаний, которые Лукашенко давал насчет признания Южной Осетии и Абхазии, и которые он не выполнял в прежние времена. Но теперь времена изменились, и очень может быть, что его позиция изменилась тоже. Я считаю, что мы должны поддержать заявление президента Абхазии и провести переговоры по этому поводу со своим союзником в Минске», — заключил он.