«К сожалению, не получается». Почему на конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ

Председатель конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия Густаво Злаувинен рассказал, что участники не договорились по объектам на Украине. Делегации западных государств настаивали на включении в итоговый документ положений, в которых выражалась бы обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС. Россия же хотела внести изменения в параграф о Будапештском меморандуме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Итоговый документ обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось принять после месяца работы, передает ТАСС в субботу, 27 августа. Делегаты не смогли согласовать положения, в которых идет речь об Украине — в частности, о ядерных объектах на территории этой страны и о Будапештском меморандуме. Замгенсека ООН: итоговый документ по конференции ДНЯО не приняли из-за темы Украины Заместитель генсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу заявила в ходе пресс-конференции, что тема... 27 августа 10:36

«Нам было нужно дополнительное время, чтобы посмотреть, возможно ли найти компромисс по формулировкам этой конкретной темы — ситуации вокруг Запорожской АЭС, — а также других ядерных объектов на Украине. Российская делегация в своем выступлении заявила, что не может принять документ без предложенных ею изменений», — сообщил председатель конференции Густаво Злаувинен.

Он рассказал, что параграф о Будапештском меморандуме также был одним из пунктов, в формулировки которого РФ хотела внести изменения. По его словам, в целом Россия предложила поправки в пять параграфов итогового документа.

«Они заявили, что не согласятся с текстом, если не будут внесены очень важные изменения, касающиеся ситуации на ядерных объектах Украины, находящихся под контролем России»,

— пояснил глава конференции, добавив, что другие делегации не откликнулись на призыв Москвы. Военная операция РФ на Украине. День 185-й Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военных, отметив, что они... 27 августа 10:36

Делегации западных государств настаивали на включении в итоговый документ положений, в которых выражалась бы обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС и подчеркивалась необходимость отправки туда инспекции МАГАТЭ в самые сжатые сроки.

Российская же делегация указывала, что документ принимается за обзорный период, традиционно составляющий 5 лет, поэтому «следует сосредоточиться на глобальных вопросах, а не политизировать конкретную ситуацию, которая может быть урегулирована в ближайшее время».

Представитель России, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий указал на необходимость обеспечения баланса в учете позиций государств: Стали известны требования России к итоговому докладу конференции ДНЯО Глава конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен сообщил, что... 27 августа 10:21

«Этого, к сожалению, как мы видим, не получается. В этом зале есть много делегаций, у которых есть возражения по тексту. Если бы они взяли слово, то эти возражения бы прозвучали. У нашей делегации есть только самые ключевые возражения по некоторым пунктам, которые носят откровенно политический характер», — подчеркнул он.

Тем не менее, Россия не считает провалом обзорной конференции ДНЯО отсутствие итогового консенсусного документа, заявил заместитель постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов. Он утверждает, что «ответственность несут Украина и ее кураторы».

В свою очередь, спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман обвинил Россию в том, что документ принять не удалось.

Будапештский меморандум и ДНЯО

Напомним, что Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно этому документу, Украина ликвидировала свой ядерный арсенал, а РФ, Соединенные Штаты и Британия гарантировали Киеву безопасность.

Договор о нераспространении ядерного оружия — многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью установления прочной преграды на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием. Одобрен Генассамблеей ООН 12 июня 1968 года, вступил в силу 5 марта 1970-го.

11 мая 1995 года свыше 170 стран-участниц договорились продлить действие договора на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий.

Участниками договора являются почти все государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.