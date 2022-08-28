«Сигнал российскому населению». ЕС намерен приостановить упрощенную выдачу виз россиянам

Главы МИД Евросоюза на встрече в Праге поддержат идею приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет Financial Times. После этого россиянам будет сложнее, дольше и дороже получить шенгенскую визу. Так, стоимость подачи заявления на краткосрочную визу вырастет с €35 до €80. Предполагается, что эта мера станет компромиссным решением, поскольку ряд стран ЕС настаивают на полном запрете выдачи виз гражданам РФ, а другие государства выступают против этой идеи.

Министры иностранных дел стран ЕС намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, чтобы снизить количество шенгенских виз, выдаваемых россиянам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что дипломаты примут соответствующее решение 30 августа на встрече в Праге. Военная операция РФ на Украине. День 186-й В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. Германия намерена продолжать помогать Украине «так долго, как... 28 августа 18:36

«Это неуместно, когда российские туристы разгуливают по нашим городам, по нашим берегам», — сказал один из собеседников издания.

По его словам, Евросоюз «должен послать сигнал российскому населению», что военные действия на Украине недопустимы.

Если решение о приостановке соглашения в итоге примут, россияне по-прежнему смогут подавать заявки на краткосрочные визы в страны ЕС, но им придется собирать больше документов. Кроме того, рассмотрение заявок будет занимать больше времени, а стоимость подачи заявления вырастет с €35 до €80.

Один из источников издания рассказал, что к концу года в отношении виз для россиян могут принять более радикальные решения.

«Мы находимся в исключительной ситуации, которая требует исключительных действий. Мы хотим выйти за рамки приостановки действия соглашения об упрощении визового режима», — цитирует его газета.

Предполагается, что итогом принятых мер станет снижение количества выдаваемых россиянам виз. Однако, указывает FT, даже в случае введения запрета на посещение россиянами стран шенгенской зоны всегда останутся категории граждан, которых ограничения не коснутся.

Брюссель ранее указывал, что полная отмена выдачи виз не предусмотрена в визовом кодексе союза, поскольку всегда есть граждане, которые должны получать визы, например журналисты или те, кто покидает страну, опасаясь преследования по политическим мотивам.

Вместе с тем, в ЕС до сих пор нет единого мнения о том, какие дополнительные меры можно принять в этой сфере, пишет FT. В частности, страны обсуждают, стоит ли сокращать число виз, выдаваемых гражданам России, полностью прекратить их выдачу или отказывать в них тем, кто поддерживает военную операцию на Украине. Встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза должна пройти 30-31 августа.

Острый визовый вопрос

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны запретить россиянам въезд. После этого в некоторых государствах ЕС стали звучать предложения ограничить выдачу шенгенских виз туристам из РФ. Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам, а Эстония закрыла границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.

Финляндия сократила число принимаемых заявок на визы в России до 500 в день, а с начала сентября решила принимать не более 100 заявок за день.

19 августа Литва призвала отозвать визы, выданные россиянам странами ЕС. Тогда глава МИД Габриелюс Ландсбергис заявил, что государства, продолжающие выдавать визы россиянам, «игнорируют зверства» на Украине и приглашают граждан России в страны Прибалтики, которые этого не желают.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом в Еврокомиссии сообщили, что страны союза могут в индивидуальном порядке ограничивать выдачу виз, не дожидаясь единого запрета на уровне ЕС.

Нет консенсуса

В ЕС нет единого мнения по этому вопросу — Германия, наравне с Грецией и Кипром, выразила несогласие с призывами запретить выдачу виз россиянам. Идею также не поддержал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Накануне против ограничений выступила Венгрия. «Прочертить границу между народом и властью». США обещают не ограничивать в визах всех россиян В Вашингтоне призвали разделять россиян, ответственных за принятые решения, в том числе... 22 августа 22:49

МИД Португалии также не поддержал тотальный запрет, указав, что основной целью европейских санкций не должен становиться российский народ. В свою очередь в Дании заявили, что ЕС может попробовать найти компромиссное решение по вопросу о принципах выдачи виз россиянам.

27 августа агентство Bloomberg сообщило, что Франция и Германия в совместном заявлении призовут ЕС продолжить выдавать визы россиянам, не связанным с властями. По данным агентства, в документе, подготовленном для обсуждения, утверждается, что Евросоюз не должен прекращать выдачу виз россиянам определенных категорий, например, студентам или ученым.

«Мы не должны недооценивать преобразующую силу непосредственного опыта жизни в демократической системе, особенно для будущих поколений», — приводит Bloomberg цитату из документа.

Поэтому главы МИД Евросоюза планируют разработать «компромиссный план», при котором гражданам РФ для получения краткосрочных виз придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и платить больше денег.

Соглашение между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз было ратифицировано Москвой в марте 2007 года. Под него подпадает выдача виз для пребывания на срок не более 90 дней в течение 180-дневного периода.