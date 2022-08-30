Военная операция России на Украине. День 188-й

В Херсонской области сообщили о новом обстреле ВСУ Антоновского моста через Днепр, инфраструктура переправы не повреждена — ТАСС.
Германия и Франция выступают против обширного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам — ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработавшего топлива. Причиной ударов по ЗАЭС является намерение Украины сорвать визит миссии МАГАТЭ, заявили в администрации Энергодара — ТАСС.
Жители подконтрольной РФ части Запорожской области, чьи дети в этом году пойдут в школу, получат до 15 сентября выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщила директор департамента образования администрации региона Елена Шапурова — ТАСС.
Более 8 тысяч жителей взятых под контроль территорий Запорожской области получили паспорта граждан Российской Федерации — ТАСС.
Жители Херсонской области, уехавшие ранее из региона, возвращаются в большом количестве, сообщил ТАСС Стремоусов.
Шесть человек, в том числе подросток, получили ранения в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.
Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Гольмовский в пригороде Горловки из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив 10 ракет — ТАСС.
Вооруженные силы Украины в ночь на вторник прекратили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, который они вели с воскресенья, сообщил глава администрации района Владимир Леонтьев — ТАСС.
Украинские войска примерно за час обстреляли три населенных пункта в ДНР, включая Донецк, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — РИА «Новости».
Херсонская область находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны Украины, заявил РИА «Новости» Стремоусов.
Западные страны подталкивают Киев к обострению ситуации в направлении Херсонской области, заявил РИА «Новости» заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Украинские войска обстреливают места возможного маршрута миссии МАГАТЭ в Энергодаре, сообщил РИА «Новости» член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Более 18 тонн медицинских препаратов из России доставлено в центральные больницы Скадовска, Чаплинки и Новой Каховки Херсонской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ — ТАСС.
Министры обороны и главы МИД ЕС обсудят поставки оружия Киеву и визовые ограничения для РФ 30-31 августа — ТАСС.
Военнослужащие Центрального военного округа возвели автомобильный мост через реку Северский Донец в ЛНР, который ранее был разрушен ВСУ — ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.