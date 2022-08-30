30 августа 2022, 08:21 Политика Военная операция России на Украине. День 188-й Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 188-й день Мария Шустрова

close 100% Разминирование завода «Азовмаш» в Мариуполе Владимир Гердо/ТАСС

ВС Украины возобновили нанесение ударов по Энергодару и Запорожской АЭС, сообщили в администрации города. По словам члена главсовета администрации Запорожской области Владимира Рогова, под обстрел попали места возможного маршрута миссии МАГАТЭ. Министры обороны и главы МИД стран ЕС обсудят 30-31 августа поставки оружия Киеву и визовые ограничения для России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.