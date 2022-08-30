Не отменят, но замедлят. Что будет с выдачей шенгенских виз россиянам

Германия и Франция выступают против обширного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, передает во вторник, 30 августа агентство DPA. В его распоряжении оказалась копия документа, в котором изложены позиции Берлина и Парижа. Он направлен остальным членам ЕС в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге.
«Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», — говорится в тексте. Заявления граждан России должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности, следует из документа. В то же время нельзя недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях, в особенности это относится к будущим поколениям, полагают власти Франции и Германии.
«Наша визовая политика должна отражать это и по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ»,
— отмечается в тексте.
Париж и Берлин считают необходимым поддерживать правовую базу, которая позволяла бы студентам, деятелям искусства, ученым и специалистам въезжать в ЕС вне зависимости от того, может ли им угрожать политическое преследование.
«Следует предостеречь о далеко идущих ограничениях визовой политики. Важно не допустить, чтобы российский нарратив подпитывал и отталкивал будущие поколения. Может возникнуть так называемый эффект сплочения — граждане иногда стремятся сплотиться вокруг своего руководства в случае нападений и провокаций извне», — полагают власти ФРГ и Франции.
Визовый «бан»
9 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.
Позднее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал «все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам».
Эта идея нашла поддержку у ряда стран Европы, в том числе в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Чехии. Как сообщил источник ТАСС в Брюсселе, главы МИД ЕС будут рассматривать предложения Финляндии и стран Балтии о запрете выдачи шенгенских виз россиянам на неформальной встрече в Праге 30-31 августа. Позднее эту информацию подтвердила Еврокомиссия.
Собеседник агентства также пояснил, что шенгенский визовый кодекс не предусматривает полного запрета выдачи виз по национальному признаку, поэтому существуют только два варианта: начать пересмотр шенгенских норм или достичь договоренности между рядом стран ЕС об ограничении выдачи виз отдельным категориям граждан РФ.
Большая часть южных и западных стран ЕС выступают против такой инициативы.
Как сообщалось ранее, Германия и другие европейские государства с осторожностью рассматривают возможность запрета на выдачу россиянам шенгенских виз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что с трудом может это себе представить:
«Ответственность за ситуацию на Украине несет руководство России, а не простые граждане», —
указывал Шольц.
«Политическая сделка»
Как пишет Politico, на предстоящей встрече в Праге министры «заключат политическую сделку», которая замедлит процесс выдачи россиянам виз и сделает его более дорогим.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что обширные ограничения на туристические визы — это «что-то, что вредит России», но «не вредит европейской стороне». Она утверждает, что этот шаг «то, чего боится Россия», потому что он якобы затрагивает элиту:
«Даже в автократиях граждане по-прежнему несут ответственность за дела своей страны.
Мы просто не можем проверить всю подноготную этих людей», — считает Каллас.
По оценкам главы МИД Дании Йеппе Кофода, ЕС должен занять «самую жесткую позицию» в отношении виз.
«Лично я нахожу глубоко провокационным, что российские туристы могут проводить отпуск в Европе, в то время как украинские города обстреливаются и разрушаются, а в Украине, пока мы говорим, совершаются военные преступления», — заявил он.
Тем не менее, точные контуры дебатов по визовым ограничениям все еще формируются, отмечает издание. Ожидается, что результатом станет соглашение о приостановке действия соглашения ЕС с Москвой об упрощении визового режима, которое годами облегчало получение россиянами виз в ЕС.
«Эта сделка будет представлять собой лишь «политическое соглашение», поскольку встреча на этой неделе является просто неформальной», — подчеркивает Politico.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, выступивший за 10-кратное сокращение числа виз, выдаваемых россиянам в республике, считает, что европейским чиновникам в конечном итоге придется вернуться к обсуждению этой темы. «Мое следующее предположение состоит в том, что мы вернемся к этим визовым вопросам, потому что осенью, конечно, будет сложно определить новые возможные санкции против России», — заключил он.