«Одержимость российской молодежью». В ЕС обсуждают визовые запреты с исключениями для россиян младше 25 лет

При обсуждении ограничений на выдачу виз россиянам рассматривается вариант с выводом из-под этих мер «российской молодежи», пишет EUobserver. В то же время министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок предложила перестать выдавать гражданам РФ многолетние визы и приостановить соглашение по упрощенному визовому режиму с Россией. На встрече в Праге главы МИД ЕС попытаются «объединить различные точки зрения» и найти общеевропейское решение по поводу визовых ограничений для россиян.

В Евросоюзе рассматривают идею об исключении россиян в возрасте до 25 лет из-под действия любых визовых ограничений, пишет издание EUobserver со ссылкой на источник в ЕС. «Сигнал российскому населению». ЕС намерен приостановить упрощенную выдачу виз россиянам Главы МИД Евросоюза на встрече в Праге поддержат идею приостановить действие соглашения об упрощении... 28 августа 18:08

Собеседник издания не пояснил, какие страны выступили с таким предложением, но сказал, что «оказывается давление с тем, чтобы исключить молодых россиян из-под действия любых визовых ограничений».

«В принимающих решение кругах ЕС есть какая-то одержимость российской молодежью — людьми младше 25 лет», — рассказал еще один дипломатический источник EUobserver.

При этом, по его словам, «большинство российских солдат», которые участвуют в боевых действиях на Украине, как раз моложе 25 лет. Собеседник издания считает, что Евросоюзу следует «более широко» рассматривать сферу ответственности россиян и накладывать ограничения на всех.

По словам одного из европейских дипломатов, в ЕС обсуждается «множество идей» касательно визовых ограничений.

«Они могут коснуться только конкретных категорий россиян. Или в будущем россиянам будут выдавать лишь ограниченное количество туристических виз в год», — сказал источник.

Издание отмечает, что по итогам встречи в Праге министры иностранных дел вряд ли примут конкретное решение. Вероятно, участники саммита просто «дадут политический зеленый свет для начала [технической] работы», пишет EUobserver.

Россиян будут «тщательно проверять»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Она объяснила, что благодаря этому шагу Берлин сможет прекратить практику выдачи россиянам многолетних шенгенских виз. Песков заявил, что Москва ответит в случае введения запрета на шенген для россиян Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил граничащей с безумием иррациональностью идею... 30 августа 13:23

Кроме того, отметила министр, власти европейских стран получат больше времени на оценку близости гражданина РФ к российскому правительству и будут более тщательно проверять, с какой целью россияне получают визы.

Бербок подчеркнула, что граждане, «критикующие режим», должны иметь возможность свободно покинуть страну. «Они не должны быть наказаны», — сказала глава МИД Германии.

Она уточнила, что важно сохранить возможность выдачи виз студентам и россиянам, которых «преследуют по политическим соображениям».

Бербок подчеркнула, что Германия «находится посередине Европы не только географически», и что подобная мера станет «золотой серединой» в контексте визовых споров между государствами ЕС.

Медведев призвал быстрее «запретить визы для россиян»

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на обсуждение визовых ограничений призвал ЕС быстрее «полностью запретить шенгенские визы для россиян».

«Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — написал Медведев.

По его словам, европейцы «в очередной раз покажут свое истинное лицо» и будут меньше отвлекать граждан России от ведения военной операции.

Поиск «компромиссного решения»

30 и 31 августа министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Праге обсудят ограничение выдачи шенгенских виз россиянам. Цель встречи состоит в том, чтобы «объединить различные точки зрения» в ЕС и найти общеевропейское решение, заявила глава МИД ФРГ. Военная операция России на Украине. День 188-й Визовый запрет ЕС перестанет отвлекать россиян от спецоперации на Украине и покажет истинное лицо Европы... 30 августа 19:54

По данным EUobserver, решение приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией — это компромиссный вариант для «ястребов», которые ратуют за полный запрет на выдачу виз и въезд российских туристов, и «голубей», выступающих против тотальной изоляции россиян.

На полном запрете выдачи шенгенских виз россиянам настаивают страны Балтии, Польша, Чехия и Финляндия. Франция и Германия, напротив, выразили сомнения по поводу целесообразности такой радикальной меры. Схожую позицию занимают и ряд других членов ЕС, среди которых, например, Греция, Кипр и Португалия, пользующиеся спросом у российских туристов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предположил, что полный запрет выдачи виз вряд ли одобрят все 27 стран ЕС. Он призвал Евросоюз перейти к более избирательной стратегии и, например, не оформлять документы на въезд олигархам.

В качестве наиболее вероятного компромиссного решения рассматривается отмена упрощенного визового режима с Россией. В этом случае россияне будут вынуждены платить за шенгенскую визу €80 вместо €35, а также тратить больше времени на оформление визы и предоставлять больше документов для оформления шенгена.