Военная операция России на Украине. День 189-й

08:28

Генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд заявил, что Штаты и Североатлантический альянс должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь Российской Федерации и разрешить Украине провести такие атаки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Арнольда, требования Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы является «огромной стратегической ошибкой». По мнению генерала, Штатам и их союзникам следует обеспечить Украину оружием, способным нанести удары по территории РФ.

«Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: «Не наносите ударов по территории России». Но это глупость», — рассказал Арнольд. Он считает, что ВСУ следует атаковать объекты, расположенные «в сотнях километров вглубь России».