«Общались и будем общаться». Песков оценил слова Эрдогана о Крыме в составе Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Турции по Крыму не мешает Москве и Анкаре общаться и углублять взаимодействие. На прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым вошел в состав России незаконно — и его нужно «вернуть в состав Украины».

«Будем общаться»

Дмитрий Песков, комментируя заявление Эрдогана по принадлежности полуострова, сообщил, что позиция Турции по крымскому полуострову не мешает Москве и Анкаре взаимодействовать. В Крыму отреагировали на заявления Турции о статусе полуострова Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что позиция Турции по статусу... 24 августа 17:54

«Анкара с самого начала говорила о своем несогласии с нами в этом. Но Крым — часть РФ, поэтому невозможно то, о чем говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой Республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Поэтому там, где надо, мы общались и будем общаться, и у нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия», — сказал Песков.

23 августа Эрдоган заявил, что «Турция не признает аннексию Крыма» и считает этот шаг «незаконным». Его высказывания на онлайн-саммите «Крымская платформа», состоявшегося в Киеве, привело агентство Anadolu.

«Турция полна решимости продолжить посреднические усилия и шаги по приближению мира на Украине <…> Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права», — сказал турецкий лидер.

Он напомнил участникам заседания, что позиция Анкары по полуострову «основывается не только на букве закона, но и является принципиальным отражением нравственной позиции» страны.

«Сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины критически важно не только для региона, но и глобальной безопасности и стабильности», — подчеркнул президент.

По его словам, Турция «внимательно отслеживает процессы в Крыму» и продолжит поддерживать Киев и крымских татар в этом вопросе. Эрдоган заключил, что Анкара «выступает за справедливый мир, в основе которого лежат территориальная целостность и суверенитет Украины».

«Основа для любого соглашения»

На следующий день, 24 августа, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил в интервью CNN International, что достигнутое соглашение о зерновом коридоре может создать новую платформу для возобновления переговоров между Россией и Украиной. «Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца»: Лавров объяснил, почему остановились переговоры Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу... 08 июня 22:29

«Для этого, конечно, Россия должна прекратить свои атаки на украинские города. Должно быть четкое понимание и добровольность с обеих сторон. Турция прилагает большие усилия, чтобы сблизить стороны по этому вопросу», — приводит его слова турецкий телеканал TRT.

Калын также подчеркнул, что «Крым — часть Украины», «аннексия полуострова Россией незаконна, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года». Он заключил, что возвращение Крыма в состав Украины «должно быть основой для заключения любого соглашения (между Москвой и Киевом – «Газета.Ru»)».

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума 2014 года. Согласно официальным данным, за присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией.

Крым в составе РФ на уровне международных соглашений признали Афганистан, Венесуэла, Никарагуа, КНДР и Сирия. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Встреча в Сочи

5 августа президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – встретились в Сочи. В начале беседы Путин назвал «Турецкий поток» одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом, за что партнеры в регионе «должны быть благодарны Анкаре». Российский лидер также поблагодарил Эрдогана за помощь в разрешении вопроса с вывозом украинского зерна из портов. Соответствующее соглашение было подписано 22 июля в Стамбуле при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша. В Крыму ответили на требование Турции вернуть полуостров в состав Украины Турция «десятилетиями пытается усидеть на двух стульях», требуя возвращения Крыма Украине. Такое мнение... 24 августа 14:47

После возвращения из Сочи Эрдоган заявил журналистам, что предложил президенту России провести встречу с Зеленским, «несмотря на трудности на местах». Турецкий президент подчеркнул, что «твердо убежден» в возможности урегулировать украинский кризис «за столом переговоров».

«Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что также договорился с российским коллегой «по рублю, как (денежной) единице в торговле». Эрдоган уверен, что торговля в рублях «станет серьезным источником доходов для Турции и России». Эрдоган добавил, что «есть очень серьезные подвижки» во внедрении на территории Турции российских карт «Мир» — их уже принимают пять банков страны.

По его словам, во время встречи стороны также подтвердили планы введения двусторонней торговли в год до $100 млрд. Для этого страны решили «развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство». По мнению Эрдогана, это позволит сделать торговлю двух государств «более сбалансированной».

Еще в апреле 2021 года в Пентагоне подтвердили, что США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупку российских ЗРК С-400. В 2019 году Вашингтон требовал, чтобы Анкара отказалась от сделки и взамен приобрела американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Но Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

Накануне Эрдоган заявил, что Турцию не волнует отказ США продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку российских оборонных систем.