«Неправильно, когда при жизни человека его именем называется город»

Столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года в знак уважения к первому президенту Нурсултану Назарбаеву. С таким решением многие жители города были не согласны, а само название долго не могло прижиться. Сейчас же депутаты «Жана Казахстан» заявили, что называть столицу в честь живого человека «неправильно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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«В случае внесения поправок в конституцию, используя эту возможность, нужно внести в основной закон еще одно важное изменение. Речь идет о возвращении прежнего названия столицы», — цитирует ТАСС заявление парламентариев.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы.

Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом [Нурсултаном Назарбаевым]», — добавляют депутаты.

В «Жана Казахстан«уверены, что решение будет «учитывать вклад» экс-лидера в становление и развитие столицы, а также отвечать требованиям жителей.

Акмола — Астана

Первый президент страны Нурсултан Назарбаев еще в 1997 году перенес столицу из Алма-Аты в город Акмола — уже в 1998 году он получил название Астана.

Столицу Казахстана переименовали в 2019 году по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Тем не менее, указ об изменении названия был издан 23 марта, без проведения голосования жителей страны. При этом горожан продолжили именовать астанчанами, а все документы с названием Астана действительны до сих пор. Кроме того, ключевые объекты столицы, в названии которых используется Астана, сохранили прежнее название. В частности, речь идет о «Астана Опере», «Астана Арене», спортивных клубах и телеканале «Астана». В Казахстане отказались переименовывать Нур-Султан обратно в Астану Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов исключил переименование столицы — Нур-Султана... 02 сентября 20:21

День столицы — 6 июля — в Казахстане отмечают как государственный праздник.

Поселение получило статус города в мае 1862 года. Тогда ему было дано первое название — Акмолинск. Спустя сто лет он был переименован в Целиноград, так как был центром Целинного края, имевшего всесоюзное значение в обеспечении страны зерном. После распада Советского Союза городу вернули историческое название — Акмола, а уже в 1998 году он, став столицей, снова был переименован. Топоним Астана означает «столица», «столичный».

В январе 2022 года жители Астаны запустили сбор подписей под петицией за возвращение городу старого названия, но тогда ей не дали ход.

В феврале в соцсетях появились сообщения о переносе столицы Казахстана из Нур-Султана в город Костанай. В министерстве информации и общественного развития страны информацию опровергли.