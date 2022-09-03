Военная операция России на Украине. День 192-й

09:45

ВСУ выпустили по Донецку более десяти снарядов из тяжелых гаубиц, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — ТАСС.

Согласно данным центра, по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам столицы ДНР выпущено 10 снарядов натовского калибра и три боеприпаса калибра 152 мм. По Пантелеймоновке ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм.