Военная операция России на Украине. День 192-й

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который посетит церемонию прощания с Горбачевым, не планируется, сказал РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ВСУ выпустили по Донецку более десяти снарядов из тяжелых гаубиц, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — ТАСС.
Согласно данным центра, по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам столицы ДНР выпущено 10 снарядов натовского калибра и три боеприпаса калибра 152 мм. По Пантелеймоновке ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разрабатывает поправки в законодательство, направленные на пресечение попыток финансирования противника в условиях специальной военной операции РФ на Украине, сообщил глава комитета Василий Пискарев. — ТАСС.
В Великобритании из-за роста цен на электроэнергию могут закрыться 60% предприятий — РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Движение судов в проливе Босфор восстановлено после инцидента с сухогрузом, который следовал на Украину — ТАСС со ссылкой на телеканал ТRТ.
Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что нынешние события на Украине стали «поворотным моментом» в отношениях компании с «Газпромом», признав, что неисполнение контрактов с российским холдингом ставит Uniper в тяжелое положение — ТАСС.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины в течение пятницы не произвели ни одного обстрела населенных пунктов ЛНР — ТАСС.
Шесть мирных жителей ДНР погибли и 15 получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов — ТАСС.
Украина открыла огонь по селу Кистер Погарского района, в результате есть повреждения инфраструктуры, мирные граждане не пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз — РИА «Новости».
Генеральный штаб Украины подтвердил, что наносил удары по целям в Херсоне и Энергодаре — ТАСС.
В сообщении украинского ведомства, опубликованном в Facebook, говорится о «точных ударах» по военным целям «в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар».
Минобороны США создало рабочую группу в целях ускорения поставок вооружений американским союзникам на фоне напряженности в отношениях с Китаем и ситуации вокруг Украины — ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
ООН активно контактирует с США по поводу виз для делегации министра иностранных дел России Сергея Лаврова для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации, заявили в пресс-службе генсека ООН — ТАСС.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель полагает, что Еврокомиссия слишком медленно реагирует на стремительный рост цен на газ и электроэнергию — ТАСС со ссылкой на его интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Он отметил, что ЕК до сих пор не представила никаких конкретных предложений о том, как можно снизить быстрорастущие цены.
Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете гражданам России въезжать на Украину в ближайшие 50 лет — ТАСС.
Отмечается, что кабинету министров также «предложено продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов государства».
Японский производитель автобусов и грузовой техники Hino Motors отказался от строительства своего завода в подмосковных Химках — ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Федеральное сетевое агентство Германии, комментируя ситуацию вокруг трубопровода «Северный поток», заявило, что надежность поставок газа в ФРГ в настоящее время обеспечена, страна находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад, сообщил представитель регулятора — ТАСС.
Небензя направил Гутерришу письмо с призывом поднять с США вопрос выдачи виз делегации РФ на Генассамблею ООН в сентябре — ТАСС.
Пока никто из 56 членов делегации РФ на Генассамблею ООН не получил визу в США.
ВСУ пытались высадить своих десантников в трех направлениях в Запорожской области, им дан отпор, сообщил РИА «Новости» Рогов.
Украинские войска открыли огонь по Энергодару, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучало около 25 взрывов, сообщили местные власти — РИА «Новости».
Запорожская АЭС после обстрела украинскими войсками функционирует в рабочем режиме, работают два энергоблока, критических повреждений нет, радиационный фон в норме, сообщили РИА «Новости» власти региона.
Украинские войска вечером в пятницу обстреливали Запорожскую АЭС, зафиксирован прилет между 2-м и 3-м энергоблоками, станция переведена на питание собственных нужд, сообщил представитель главного совета администрации области Рогов. Также из-за обстрела перебита Днепровская ЛЭП — РИА «Новости».
По словам Рогова, в районе Каховского водохранилища — из подконтрольного Киеву района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра (45 км до Энергодара) выдвинулись не менее 20 быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей.
Движение судов в Босфорском проливе приостановилось из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, заявила береговая охрана Турции — РИА «Новости».