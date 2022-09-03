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Политика

Военная операция России на Украине. День 192-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 192-й день

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Владимир Гердо/ТАСС
Власти Запорожья заявили о срыве попытки десанта ВСУ высадиться в районе Энергодара. Генеральный штаб Украины подтвердил, что наносил удары по целям в Херсоне и Энергодаре. Постпред России призвал генсека ООН поднять вопрос о выдаче американских виз делегации РФ для участия в сессии Генассамблеи. Зеленский пообещал продолжить работу по запрету въезда россиян на Украину. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:01

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который посетит церемонию прощания с Горбачевым, не планируется, сказал РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

09:45

ВСУ выпустили по Донецку более десяти снарядов из тяжелых гаубиц, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — ТАСС.

Согласно данным центра, по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам столицы ДНР выпущено 10 снарядов натовского калибра и три боеприпаса калибра 152 мм. По Пантелеймоновке ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм.

09:41

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разрабатывает поправки в законодательство, направленные на пресечение попыток финансирования противника в условиях специальной военной операции РФ на Украине, сообщил глава комитета Василий Пискарев. — ТАСС.

08:33

Минобороны РФ опубликовало кадры посещения военными священниками ЦВО зоны проведения СВО.

08:31

В Великобритании из-за роста цен на электроэнергию могут закрыться 60% предприятий — РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

08:23

Движение судов в проливе Босфор восстановлено после инцидента с сухогрузом, который следовал на Украину — ТАСС со ссылкой на телеканал ТRТ.

08:18

Боевая работа подразделений ВДВ.

08:17

Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что нынешние события на Украине стали «поворотным моментом» в отношениях компании с «Газпромом», признав, что неисполнение контрактов с российским холдингом ставит Uniper в тяжелое положение — ТАСС.

08:16

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины в течение пятницы не произвели ни одного обстрела населенных пунктов ЛНР — ТАСС.

08:15

Шесть мирных жителей ДНР погибли и 15 получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов — ТАСС.

08:14

Украина открыла огонь по селу Кистер Погарского района, в результате есть повреждения инфраструктуры, мирные граждане не пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз — РИА «Новости».

08:13

Генеральный штаб Украины подтвердил, что наносил удары по целям в Херсоне и Энергодаре — ТАСС.

В сообщении украинского ведомства, опубликованном в Facebook, говорится о «точных ударах» по военным целям «в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар».

08:12

Минобороны США создало рабочую группу в целях ускорения поставок вооружений американским союзникам на фоне напряженности в отношениях с Китаем и ситуации вокруг Украины — ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

08:11

ООН активно контактирует с США по поводу виз для делегации министра иностранных дел России Сергея Лаврова для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации, заявили в пресс-службе генсека ООН — ТАСС.

08:10

Председатель Европейского совета Шарль Мишель полагает, что Еврокомиссия слишком медленно реагирует на стремительный рост цен на газ и электроэнергию — ТАСС со ссылкой на его интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что ЕК до сих пор не представила никаких конкретных предложений о том, как можно снизить быстрорастущие цены.

08:09

Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете гражданам России въезжать на Украину в ближайшие 50 лет — ТАСС.

Отмечается, что кабинету министров также «предложено продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов государства».

08:08

Японский производитель автобусов и грузовой техники Hino Motors отказался от строительства своего завода в подмосковных Химках — ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

08:07

Федеральное сетевое агентство Германии, комментируя ситуацию вокруг трубопровода «Северный поток», заявило, что надежность поставок газа в ФРГ в настоящее время обеспечена, страна находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад, сообщил представитель регулятора — ТАСС.

08:06

Небензя направил Гутерришу письмо с призывом поднять с США вопрос выдачи виз делегации РФ на Генассамблею ООН в сентябре — ТАСС.

Пока никто из 56 членов делегации РФ на Генассамблею ООН не получил визу в США.

08:05

ВСУ пытались высадить своих десантников в трех направлениях в Запорожской области, им дан отпор, сообщил РИА «Новости» Рогов.

08:04

Украинские войска открыли огонь по Энергодару, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучало около 25 взрывов, сообщили местные власти — РИА «Новости».

08:03

Запорожская АЭС после обстрела украинскими войсками функционирует в рабочем режиме, работают два энергоблока, критических повреждений нет, радиационный фон в норме, сообщили РИА «Новости» власти региона.

08:02

Украинские войска вечером в пятницу обстреливали Запорожскую АЭС, зафиксирован прилет между 2-м и 3-м энергоблоками, станция переведена на питание собственных нужд, сообщил представитель главного совета администрации области Рогов. Также из-за обстрела перебита Днепровская ЛЭП — РИА «Новости».

По словам Рогова, в районе Каховского водохранилища — из подконтрольного Киеву района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра (45 км до Энергодара) выдвинулись не менее 20 быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей.

08:01

Движение судов в Босфорском проливе приостановилось из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, заявила береговая охрана Турции — РИА «Новости».

08:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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