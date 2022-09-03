Как Москва прощалась с Горбачевым

3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в Москве прошла гражданская панихида по первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, который скончался 30 августа. Попрощаться пришли российские политики и артисты, а также иностранные дипломаты. После церемонии, которая длилась четыре часа, Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой Максимовной. О том, кто пришел отдать дань памяти первому и последнему президенту в истории СССР, — в материале «Газеты.Ru».

В Москве прошла церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Она началась в 10 утра в Колонном зале Дома Союзов. Планировалась, что мероприятие закончится в полдень. Но в итоге организаторы продлили панихиду до 14.00, так как поток желающих попрощаться с политиком не прекращался.

Прощание было организовано протокольной службой администрации российского президента, сообщали РИА «Новости» в «Горбачев-Фонде». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что на прощании с Горбачевым будут присутствовать элементы государственных похорон, например, почетный караул.

Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года Во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве, 3 сентября 2022 года Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, 3 сентября 2022 года Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (в центре) и его внучки на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Дипломаты, артисты и политики

На церемонию прощания с главой СССР могли прийти все желающие. Среди них было немало политиков, чиновников и известных личностей.

Так, лично отдать дань памяти Горбачеву прилетел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким умершего. На своей странице в соцсетях Орбан написал, что Михаил Горбачев был «нужен Центральной Европе, чтобы освободиться от коммунизма мирно, без человеческих потерь и кровопролития».

В Кремле отметили, что Орбан приехал в Россию исключительно для прощания с государственным деятелем – «пожеланий о встречах не было».

Колонный зал посетила и экс-советник 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси. 91-летняя политик встала с инвалидного кресла и с помощью сотрудников протокольной службы подошла к гробу с телом советского политика. Она возложила букет, а затем подошла к семье Горбачева – его дочери и внучкам.

Масси также поговорила с послом США Джоном Салливаном, который возложил к гробу букет алых роз, поклонился и перекрестился. Среди иностранных дипломатов были также послы Японии и ФРГ Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайр.

Российское правительство во главе с Михаилом Мишустиным направило венки, чтобы почтить память первого президента СССР. На панихиде присутствовал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский тоже пришел на церемонию «с благодарностью за шанс». «Михаил Сергеевич дал вам свободу. Он сделал так, что если вы даже задаете неправильные вопросы, вас не посадят... Ведь даже никто его не просил об этом. Он просто дал людям возможность говорить то, что они думают. Этого никогда в России не было», – сказал он журналистам.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в разговоре с журналистами отметил, что Горбачев «пользуется неоднозначной репутацией, но никто не будет, наверное, оспаривать, что этот человек действительно изменил мир, это просто дань уважения к человеку».

На гражданскую панихиду пришла и эстрадная певица Алла Пугачева. Она возложила большой букет лилий, перекрестилась и подошла к родственникам усопшего. После этого она вернулась к гробу, где произнесла несколько слов, сопроводив их жестом в сторону Горбачева.

На панихиде также были замечены глава «Россотрудничества» Евгений Примаков, журналистка Светлана Сорокина, композитор Виктор Дробыш, журналисты Дмитрий Муратов и Владимир Познер с женой, сенатор Совфеда и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, а также актер Артур Смольянинов и музыкант Стас Намин.

Пустили не всех

Сотрудники ФСО пропускали журналистов в Колонный зал по «короткому списку». Так, на церемонию прощания не попали корреспонденты РИА «Новости», «Известий», ВГТРК и других изданий, рассказала «Газете.Ru» корреспондент «КП» Дина Карпицкая, которую также не пустили в Колонный зал по журналистскому удостоверению.

«Вчера мы подали все документы, заполнили формуляры ФСО со сбором документов в виде паспорта и так далее. Но тем не менее мы в списках сегодня не оказались. Не только наше издание — у черного входа в Колонный зал стоит очень много журналистов. Даже «Россия 24», «Московский комсомолец» — никого в списках не обнаружено», – сказала она.

Карпицкая отметила, что решила пойти с остальными людьми в обычной очереди. По ее словам, в «Горбачев-фонде» не знают о причинах недопуска СМИ.

«Я звонила пресс-секретарю «Горбачев-Фонда», он сказал: «Мы сами не понимаем, что случилось, потому что ФСО мы все списки передали». Они сами удивились, что так произошло», – заключила журналистка.

После церемонии прощания Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой Максимовной. Политик умер 30 августа на 92-м году жизни.