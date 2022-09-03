«Когда-то были нужны такие как я»: Рамзан Кадыров заявил о желании уйти в отставку

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что постарел и «засиделся» на своей должности. По его словам, он заслужил «бессрочный и длинный» отпуск. Кадыров говорит о желании уйти в отставку не в первый раз. Чеченскую Республику сын Ахмата Кадырова возглавляет с 2007 года – дольше всех остальных глав российских регионов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вновь заявил о желании уйти в отставку. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», — написал он.

Кадыров также опубликовал видео, рассказав чеченскую поговорку: «Каким бы гость ни был долгожданным и уважаемым, если он вовремя уезжает, то это еще приятнее». Он добавил, что «пока не выгнали, его время тоже пришло».

Рамзан Кадыров подчеркнул, что «оказывается, он уже старый, когда-то был молодым, неопытным».

«И сейчас таким же остался, неопытным, но молодость ушла, прошла куда-то», — посетовал он.

Он напомнил, что руководит Чеченской республикой уже 15 лет – с 2007 года. В последний раз Кадыров был избран на пост главы республики осенью 2021 года, его полномочия истекают в 2026 году. Сын Ахмата Кадырова возглавляет российский регион дольше всех остальных губернаторов и глав субъектов федерации.

О желании уйти в отставку Кадыров говорит уже не в первый раз. В 2017 году в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» политик заявил, что «мечтает» сложить полномочия.

«Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику перед Всевышним, перед руководством государства, ну и перед народом — это очень сложно», — сказал тогда глава ЧР.

Кадыров тогда отмечал, что не устал, но Чечня созрела для изменений. «Когда-то были нужны такие как я, чтобы воевать, навести порядок, а у нас сегодня порядок», — говорил чеченский глава.

В 2016 году Рамзан Кадыров заявил, что примет любое решение президента РФ Владимира Путина. При уходе в отставку он займется домашними делами, семьей и «решением определенных задач в интересах России».

«В любой момент, если Владимир Путин посчитает, что я должен встать в строй, даже в качестве пехотинца, я в состоянии минутной готовности!» — отмечал он.

10 мая 2004 года, на следующий день после гибели отца, Ахмата Кадырова, Рамзан был назначен первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики, курировал деятельность силового блока руководства Чечни того времени.

Государственный совет и правительство Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой изменить законодательство для того, чтобы Кадыров мог зарегистрироваться кандидатом на должность президента Чечни (по Конституции республики, президентом мог стать достигший 30-летнего возраста, Кадырову было 28 лет). Однако Путин изменять законодательство не стал и президентом Чечни стал Алу Алханов.

В 2007 году тогдашний руководитель республики Алханов подал в отставку, и новым главой Чечни был назначен Рамзан Кадыров. Тогда ему был 31 год. До этого он занимал разные посты в руководящих органах и силовых структурах, а начал свою трудовую биографию в 18 лет — с должности замглавы охраны муфтия Чечни, которым был его отец Ахмат Кадыров.

В феврале 2011 года действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев внес в парламент Чечни кандидатуру Кадырова для утверждения на второй срок, чеченские депутаты единогласно утвердили продление полномочий главы региона.

Весной 2016 года президент Путин назначил Кадырова врио главы Чечни, после чего на выборах в единый день голосования 18 сентября кандидат победил, набрав, согласно официальным данным, 97,56% голосов.

Летом 2021 года участники Съезда народа Чечни собрались в Грозном и подписали резолюцию, в которой потребовали от Рамзана Кадырова принять участие в выборах главы региона. Днем в тот же день глава Чечни встретился (по видеосвязи) с президентом России — Владимир Путин похвалил Кадырова за успехи республики и тоже предложил ему снова пойти на выборы.