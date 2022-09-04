Военная операция России на Украине. День 193-й

23.01

В Чернигове задержали подозреваемых в причастности к взрыву на выставке оружия. «Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове», — рассказал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.



«Тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство — в Госбюро расследований», — уточнил он.