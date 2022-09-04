Военная операция России на Украине. День 193-й

Путин в ближайшее время примет верительные грамоты у новых послов зарубежных стран в России — Кремль
Условия Москвы в отношении переговоров с Украиной не изменились и их выполнение необходимо обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все цели России при проведении спецоперации будут достигнуты. При этом украинский президент против дипломатического решения ситуации на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
❗️После возвращения с Восточного экономического форума Путин проведет совещание по экономическим вопросам — Песков
Пресс-секретарь Дмитрий Песков о словах Рамзана Кадырова про возможную отставку: эти сообщения пока никак не материализовались.
В Чернигове задержали подозреваемых в причастности к взрыву на выставке оружия. «Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове», — рассказал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
«Тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство — в Госбюро расследований», — уточнил он.
Отключение электроснабжения в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Приморском и некоторых других населенных пунктах Запорожья, а также в Херсоне вызвано повреждением высоковольтных ЛЭП — администрация
Газета The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе пишет, что посол Салливан проработал полный ранее оговоренный срок в дипмиссии в России. Он занимал эту должность с 5 февраля 2020 года.
Бывший пресс-секретарь командующего Северо-Кавказского военного округа, полковник запаса Геннадий Алехин заявил Ura.ru, что Россия в ближайшее время сменит тактику и начнет контрнаступление на Украине. «Особенно актуально это стало после неудачных попыток ВСУ пойти в атаку под Херсоном», — отметил он.
❗️Журналисты Russia Today попали под обстрел в районе города Васильевка Запорожской области, сообщил в Telegram корреспондент канала Алексей Репин. По его словам, ВСУ открыли огонь из гранатометов и подствольников, когда сотрудники RT снимали работу казачьего штурмового батальона «Таврида». Пострадавших нет.
Госдепартамент США пообещал объявить кандидатуру нового посла в РФ в ближайшее время. Ее должен будет утвердить Сенат Конгресса. «Отъезд [из РФ] посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации», — вновь заверили в американском ведомстве.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу совместно работать над организацией миссии ЕС и ООН на Запорожскую АЭС. «Важно продолжать и совместную работу по демилитаризации Запорожской АЭС. Предложил совместно работать над возможной миссией ЕС и ООН на станцию, которая должна помочь в этом вопросе», — рассказал политик в Telegram.
Глава дипмиссии Евросоюза в Москве, немец Маркус Эдерер оставил этот пост. В ближайшее время в российскую столицу приедет его преемник — француз Ролан Галяраг. По словам источника ТАСС, ротация носит «плановый характер».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет покупать газ не только в России, но и на Западе. «Я веду переговоры о приобретении 732 миллионов кубометров в обоих доминирующих направлениях, то есть на Востоке и на Западе. Я также уточнил в ходе визита в Москву, что 732 миллиона кубометров сегодня нельзя купить на рынке без российских источников», — сказал министр в эфире ATV.
«Я не хочу спекулировать, потому что переговоры еще продолжаются. На следующей неделе я смогу ответить, как выглядит окончательный состав этих 732 кубометров в соотношении восток-запад», — заключил он.
В Херсоне и области идет переподключение поврежденных электросетей, подачу энергии обещают возобновить в ближайшее время. «Ситуация осложняется обстрелами с украинской стороны гражданской инфраструктуры и населённых пунктов Херсонской области. Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие: подача электро и водоснабжения будет восстановлена на всей территории Херсонской области в самое ближайшее время», — говорится в сообщении администрации в Telegram.
На Украине разгорается новая волна коронавируса. «Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19, и заболевших», — сообщил в интервью изданию Укринформ главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
На позапрошлой неделе были госпитализированы 2,6 тыс. человек, на этой неделе — около 3,1 тыс. пациентов.
❗️Вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка находится в процессе обсуждения, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин. «Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается. В свое время, когда все согласились на то, чтобы именно в Нью-Йорке располагалась штаб-квартира ООН, Соединенные Штаты приняли на себя обязательство принимающей стороны и заключили соответствующее соглашение с Секретариатом ООН. А сейчас мы видим довольно много примеров того, как принимающая сторона — Соединенные Штаты — не выполняют положения этого соглашения», — отметил он в интервью журналу «Международная жизнь».
В немецком Кельне прошла акция в знак солидарности с Россией и осуждения политики властей, поддерживающих киевский режим.
Из портов Украины вышли 12 сухогрузов с 282,5 тыс. тонн агропродукции, сообщили в Минобороны Турции. «Это самый большой караван судов с начала реализации «зерновой инициативы. <...> В частности, из порта «Южный» отправились шесть судов, «Черноморск» — пять, а из порта «Одессы» — два», — говорится в сообщении военного ведомства.
США готовят ротацию на должность посла в Москве, ни о каком понижении уровня диппредставительства речи не идет — источник ТАСС
⚡️Посол США Джон Салливан покинул Москву, завершив свою работу в качестве посла в РФ.
Среди городов Северодонецкой агломерации Лисичанск оказался наименее разрушенным, специалисты ЛНР обследовали около 13 тыс. строений.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме: «Уверен, что всей киевской хунте Донбасс и освобожденные территории уже выписали свой счет за жизни погибших».
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 19 октября 2016 годаВладимир Федоренко/РИА Новости
В результате обстрела города Снигиревка в Николаевской области погибла четырехлетняя девочка, еще один ребенок ранен — власти
Рамзан Кадыров объявил о начале наступления союзных сил на Соледар и Северск. По словам главы Чечни, ВСУ несут огромные людские потери и теряют много техники. Минобороны РФ в свою очередь заявило, что за сутки на николаевско-криворожском направлении при попытке закрепиться украинские войска потеряли более 150 человек убитыми. О том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации, — в материале «Газеты.Ru».
Россия по просьбе МАГАТЭ обеспечила приезд более 60 иностранных журналистов на Запорожскую АЭС — Минобороны РФ
Минобороны РФ заявило, что мировые СМИ стали очевидцами неудавшейся попытки штурма ЗАЭС диверсантами ВСУ — ТАСС.
Алла Пугачева опубликовала пост в соцсетях, в котором рассказала о политическом курсе в период руководства СССР Михаилом Горбачевым.
«Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «Империей Зла» для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти», — отметила она.
Артистка добавила, что политики, как и все, не без греха. При этом важно, чтобы эти ошибки не были фатальными для человечества. «Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе», — сказала певица, понадеявшись, что «еще не поздно».
Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве, 3 сентября 2022 годаАлексей Майшев/РИА «Новости»
В ЕС разрабатывается новый законопроект, ужесточающий требования к качеству смартфонов и обязывающий производителей обеспечивать сервисные центры 15-ю критически важными деталями для каждой модели в течение пяти лет с ее выхода. Такое решение может привести к появлению дешевых запчастей в России, заявил «Газете.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсудил поставки немецкого вооружения Киеву.
Он добавил, что в повестке переговоров также находятся ситуация вокруг Запорожской АЭС, санкции против России и перспективы интеграции Украины в ЕС.
«Мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения. Кроме того, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T»,— рассказал Шмыгаль.
По его словам, на Украине рассчитывают, что Германия станет одним из лидером в процессе развития противовоздушной обороны страны. Шмыгаль также обсудил со Штайнмайером финансовую поддержку, в рамках которой ожидается транш от ЕС в размере €5 млрд.
Премьер-министр Денис ШмыгальGlobal Look Press
Канцлер Германии Олаф Шольц не согласился с мнением, что в стране якобы начнутся социальные протесты на фоне резкого роста цен на энергетические носители, сообщает ТАСС.
«Если некоторые не согласны, то речь идет как раз о некоторых. Большинство граждан знает, что хорошо жить в экономически мощном социальном государстве», — подчеркнул Шольц.
Как подчеркнул немецкий лидер, сейчас энергоснабжение Германии в достаточной мере обеспечено, подземные газохранилища удалось заполнить на 85%.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку восьмого пакета санкций ЕC против России.
«Мы подчеркнули необходимость подготовки восьмого пакета санкций, включая запрет на выдачу виз гражданам России», — написал он в Twitter.
По его словам, стороны также обсудили ограничения прибыли России от импорта энергоресурсов и выделение ЕС нового пакета помощи Украине. Отдельно собеседники остановились на возможности быстрой оценки условий, которые Киев должен будет выполнить для вступления в ЕС.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский, 8 апреля 2022 годаJanis Laizans/Reuters
США вмешались в конфликт на Украине без цели и стратегии, утверждает в статье для 19FortyFive обозреватель Дэниел Дэвис.
Сербские вина могут частично заменить вина из Европы на рынке в России, рассказал РИА «Новости» директор Союза виноделов Португалии Валерий Ипатов.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко раскритиковал появившийся в Мельбурне мурал, на котором изображены обнимающиеся солдаты ВСУ и ВС РФ. Об этом сообщает The Guardian.
«Недавно появившийся мурал в Мельбурне, на котором изображены обнимающиеся солдаты России и Украины, крайне оскорбителен для всех украинцев. Художник понятия не имеет о вторжении России в Украину, и разочаровывает то, что это произошло без консультации с украинской общиной в Мельбурне», — указал Мирошниченко.
Отмечается, что автор работы Питер Ситон уже принес извинения. Он заверил, что не имеет отношения к каким-либо российским организациям, как предполагали некоторые его критики. «Я сильно извиняюсь перед украинским народом, если я обидел его, это не было моим намерением. Мое намерение состояло в том, чтобы способствовать миру», — пояснил он.
Предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России, заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» — РИА.
Глава международного комитета СФ Григорий Карасин назвал «демократией по-киевски» намерение украинских властей уголовно наказывать «жителей освобожденных территорий Украины за участие в референдумах о присоединении к России».
❗️Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ планирует полностью остановить импорт российского газа в декабре 2022 года, передает «Коммерсантъ».
Италия не сможет обойтись без газа из России предстоящей зимой, учитывая возможные пики потребления. Об этом ТАСС заявил президент компании Nomisma Energia Давиде Табарелли. «Мы получали в год из РФ 29 млрд куб. м из общего потребляемого объема в 77 млрд. Меры по экономии позволят снизить потребление на 3 млрд, и это оптимистичная оценка», — отметил он.
Минобороны Турции 4 сентября сообщило о выходе из портов Украины 12 сухогрузов с продовольствием, передает ТАСС.
Павел Палажченко, личный переводчик первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, пояснил, что вопрос о нерасширении НАТО обсуждался руководством Советского Союза только в контексте объединения Германии в 1990 году, сообщает «Интерфакс».
«Вопрос о НАТО обсуждался исключительно в контексте объединения Германии. Восток — это бывшие соцстраны. Восток в то время — это и бывшие социалистические республики. Как же можно было тогда ставить вопрос о нерасширении НАТО? Куда? На страны Варшавского договора, который еще существовал? Тем более, не могло идти речи о невступлении в НАТО прибалтийских государств и особенно Украины, которые были субъектами Советского Союза», — указал Палажченко.
Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (в центре) и личный переводчик Михаила Горбачева, журналист Павел Палажченко (слева) на церемонии прощания, 3 сентября 2022 годаРамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Замглавы администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов утверждает, что продолжающиеся обстрелы региона со стороны ВСУ якобы «только мотивируют жителей как можно быстрее принять участие в референдуме», передает РИА «Новости».
«Идет подготовка к референдуму, он в любом случае состоится, ничего этому не помешает», — сказал он. По словам Стремоусова, власти неоднократно предупреждали, что украинские военные не смогут дойти до Херсона. «Ну как можно стрелять по гражданскому населению, по своим же?», — отметил он.
Российское правительство решило наделить себя полномочиями по утверждению перечня стран, гражданам которых смогут давать туристическую визу в Россию на срок до полугода при подтверждении брони гостиницы.
«Одобрить проект ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и внести его в Госдуму в установленном порядке», — отмечается в документе.
Россия и Запад вступили в затяжное экономическое противостояние, констатировал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Производство алюминия в Европе упало до самого низкого уровня с 1970-х годов, передает Bloomberg. Агентство пишет, что это произошло из-за высоких цен на электроэнергию, а также из-за отказа от импорта алюминия из РФ.
Спасатели МЧС ЛНР нашли под завалами взорванного ВСУ дома в Первомайске тело женщины, которая считалась пропавшей без вести, сообщил мэр города Сергей Колягин — ТАСС.
Три мирных жителя в Горловке и один в Донецке в воскресенье утром получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил в интервью на форуме «Амброзетти» в итальянском Черноббьо, что страны G7 должны быть единогласно поддержаны Евросоюзом при реализации решения о введении лимита цен на нефть из России, передает Bloomberg.
«Лидеры G7 согласились ввести лимит цен на нефть, но без поддержки стран — членов ЕС — предельно ясно, что это будет трудная задача, она займет время», — сказал он. По словам Ле Мера, нужно объяснить всем 27 странам ЕС, что ограничение цен на нефть нужно для последовательной реализации санкционной политики.
Министр отметил, что государствам G7 требуется широкая поддержка других стран, чтобы эта идея не выглядела как инициатива Запада против России. Политик подчеркнул, что странам Евросоюза также нужно готовиться к полной остановке поставок российского газа.
На Запорожье заявили, оставшиеся на ЗАЭС члены миссии МАГАТЭ планируют уехать 6 сентября — ТАСС.
Европа должна запретить визы для граждан России, поскольку большинство из них якобы поддерживает спецоперацию, утверждает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, подобные ограничения станут «холодным душем» для жителей РФ.
«Запрет выдачи виз россиянам будет холодным душем. Необходимо прекратить приветствовать россиян», — написала она в Twitter. По ее оценкам, ЕС также не должен выдавать гражданам России разрешение на въезд, поскольку российская сторона якобы виновата в самом большом энергетическом кризисе за последние десятилетия.
Ольга СтефанишинаGlobal Look Press
Представитель норвежского союза болельщиков Оле Кристиан Сандвик резко раскритиковал норвежского полузащитника Матиаса Норманна за желание вернуться в Россию, передает TV2.
Норманн, права на которого принадлежат «Ростову», играет в «Норвиче», однако сообщается, что в скором времени футболист подпишет контракт с московским «Динамо».
«Он сделал недальновидный выбор. Сначала уехал из России в Англию, теперь возвращается. Он становится пешкой в игре Путина. Норманн демонстрирует полное отсутствие морали. Я не удивлюсь, если его больше не будут вызывать в сборную. Я отказываюсь верить, что он не мог выбрать более подходящий клуб за пределами России», — заявил Сандвик.
В свою очередь, главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен назвал решение футболиста спорным. «Это, мягко говоря, спорно. Я надеялся, что в это время он выберет другие клубы, а не клубы в России. Это неразумно. Совместимо ли играть за сборную Норвегии и в России в нынешней ситуации? Это очень своевременный вопрос. Нам нужно сесть и поговорить об этом. Здесь мигают предупреждающие огни», — указал Сольбаккен.
«Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС «Суджа», заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Речь идет о поставках 42,4 млн куб. м на 4 сентября, сообщает РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что «Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца — во всех странах нашего континента», передает t-online.
Большинство жителей Донбасса, уехавших из региона в Россию, ждут шанса для возвращения на свои территории, заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, люди хотят вернуться к себе домой.
«Может быть, кто-то останется, адаптируется к российскому обществу, но подавляющее большинство беженцев ждут возможности вернуться к себе домой, вернуться на свои территории, восстанавливать свои дома, восстанавливать свои города», — пояснил Мирошник.
Как отметил посол ЛНР, беженцы из Донбасса желают вернуться к обычному образу жизни в своем регионе. По последним данным, с начала украинского кризиса на территорию России прибыло почти 4 млн беженцев с Украины и из Донбасса.
По последним данным ООН, с начала российской спецоперации 15,7 млн украинцев покинули свои дома, из них 9,5 млн были вынуждены уехать из страны, 3,7 млн человек въехали назад, сейчас в Европе находятся 5,9 млн украинских беженцев.
ЕС должен возмещать гражданам расходы из-за последствий антироссийских санкций, считает лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини — РИА.
Немецкую оппозицию должен вдохновить антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвиняли власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, пишет газета Die Welt.
Издание утверждает, что Германия якобы может повторить у себя протесты по чешскому образцу уже на следующей неделе. Политики в ФРГ опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивают энергетическая политика нынешнего правительства, а также выдвижение на первый план интересов Украины, а не немецких граждан, отмечается в материале.
Сотрудники полиции в Великобритании занялись разработкой экстренных предложений и стали готовиться к нарушениям правопорядка предстоящей зимой, пишет The Times.
Издание утверждает, что меры могут быть усилены на фоне экономического кризиса в стране — сейчас якобы идет расчет на то, что «экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступности в стране».
Потери ВСУ в боях с подразделениями ДНР за сутки превысили 20 человек, утверждает заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин — ТАСС.
Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал дорогим другом и ближайшим союзником Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Как президент Украины, я буду счастлив установить тесные отношения, как недавно сказал Борис Джонсон, с «любым британским премьер-министром, мужчиной или женщиной». Я искренне надеюсь, что наследие Бориса в этой борьбе с РФ будет сохранено», — отметил Зеленский.
Как указал президент Украины, Джонсон оказал Киеву быструю и решительную поддержку, за что украинцы из благодарности дали ему прозвище «Джонсонюк». Он также добавил, что при каждой встрече премьер Великобритании спрашивал у него, чем он может помочь украинской стороне.
«При каждой нашей встрече и разговоре у Бориса был один очень хороший вопрос: «Что еще? Что тебе еще нужно?» Это стало нашим девизом, гарантируя эффективный прогресс. Поверьте, немногие политики готовы это сделать. Я с гордостью хочу сказать, что в это тяжелое время Великобритания стояла с нами бок о бок, как самый дорогой друг и ближайший союзник. Как президент я осознаю, что политика и действия правительства воплощают волю общества», — подчеркнул Зеленский.
В ДНР сообщили об обстреле Макеевки из РСЗО «Ураган» со стороны ВСУ, выпущено три ракеты — ТАСС.
Потери ВСУ в боях с силами ЛНР за сутки составили до 40 человек, утверждают в народной милиции — ТАСС.
❗️В Херсоне прогремели более 10 взрывов, предположительно, работает российская система ПВО, сообщил корреспондент ТАСС.
Украинские войска выпустили семь снарядов из «Града» по поселку Зайцево в ДНР, сообщили в представительстве республики — ТАСС.
ВСУ за сутки 44 раза открывали огонь по территории ДНР с использованием РСЗО «Град» и крупнокалиберных артиллерийских орудий, в том числе натовского стандарта (155 мм), утверждает представительство республики — ТАСС.
Лидер партии ХДС заявил о возможных отключениях электричества в Германии зимой, если страна продолжит отказываться от ядерной энергетики. В ФРГ сейчас работают три АЭС, по плану их отключат 31 декабря, передает РИА.
Россия не инициировала санкции против Европы и не грозилась «разорвать экономику Запада», отметил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что гражданам страны может грозить до 12 лет лишения свободы, если они будут участвовать в референдумах на контролируемых Россией территориях.
За сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены девять жителей, сообщили в штабе теробороны ДНР — ТАСС.
После новых ограничений путешествия в Европу станут дороже: приграничные европейские страны не захотели быть хабом для россиян и решили ограничить транзитный поток через свои территории, констатирует Profi.Travel.
Слоты на подачу документов в визовые центры Финляндии в РФ уже закончились: на сентябрь свободных дат нет ни в одном из четырех российских городов, где теперь принимаются заявления, передает портал TourDom.ru.
Кроме того, действуют новые правила подачи и рассмотрения заявлений на турвизу в Финляндию. Так, визовые центры республики в России принимают документы на категорию С только по понедельникам и не более 100 в сутки. Остальные дни недели отведены для запросов других типов виз (рабочих, учебных и т.д.), уточняет издание.
Обозреватель издания Foreign Policy Джек Детч считает, что у президента Украины Владимира Зеленского нет какой-либо идеологии.
Журналист отметил, что из биографии украинского лидера можно понять, что ранее он не был вовлечен в политическую жизнь страны. В частности, политик не сыграл никакой роли ни в «оранжевой революции» 2004 года, ни в государственном перевороте в 2014 году, пишет Детч.
Владимир Зеленский во время второго саммита Крымской платформы, 23 августа 2022 годаОфис Президента Украины
Две трети россиян считают, что страна движется в правильном направлении, одобряют действия правительства и глав регионов. Действия президента поддерживают порядка четырех пятых опрошенных, отмечают социологические службы.
Так, показатель одобрения деятельности главы российского государства составил, по данным ВЦИОМ, 78,1% (по версии ФОМ — 79%). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,1% респондентов. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,2% (по данным ФОМ — 40%).
Большая часть россиян считают, что Запорожская и Херсонская области Украины должны стать либо частью России, либо независимыми государствами, следует из результатов соцопроса.
Более половины респондентов одобряют проведение референдумов на подконтрольных России территориях этих областей, однако заметной доле опрошенных это безразлично. Две трети респондентов поддержали бы включение украинских областей в состав России, если такое решение будет принято на референдумах.
Половина россиян следят за ситуацией вокруг Украины, но их доля продолжает плавно снижаться, фиксируют социологические службы.
Поддержка действий российских вооруженных сил в Украине остается высокой, существенных изменений по этому вопросу нет. Практически поровну общество разделилось по вопросу о том, нужно ли продолжать наступление или же начинать переговоры. Продолжает нарастать уверенность, что спецоперация продлится более полугода, свидетельствуют итоги последних опросов.
Четверть (24%) россиян заявили, что за последние два-три месяца их материальное положение ухудшилось, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение».
Так, хорошим свое материальное положение называют 22% респондентов, средним считают его 58%, плохим – 19%. У 14% россиян, по их словам, материальное положение в последние месяцы улучшилось, не заметили изменений 61%.
Ожидают улучшения материального положения в ближайший год 25% россиян. Считают, что ситуация в этом отношении ухудшится, 13% респондентов, 39% изменений не ждут.
Cредние недельные расходы россиян в конце августа сократились на 2,9%, подсчитал «Ромир». Индикатор составил 5 378 рублей. В годовой динамике он вырос на 4,8%.
Индекс среднего чека за неделю снизился на 2,7%. Средняя стоимость одной покупки составила 659 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 3,6%, говорится в исследовании.
Социологи также отметили, что индекс экономической уверенности россиян вернулся к положительному показателю.
Представители Международного агентства по атомной энергии во время визита на Запорожскую АЭС не пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ — Волга.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС был ознакомлен с последствиями обстрелов со стороны ВСУ, и он не сможет проигнорировать эту информацию, считает глава администрации Энергодара Александр Волга.
Один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны ВСУ попал в энергоблок Запорожской АЭС, рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга. Однако он не уточнил, когда именно это произошло — ТАСС.
Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что Запорожская АЭС работает в обычном режиме, измерения уровня радиации происходят регулярно. Он также утверждает, что пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС полностью генерируют энергию в общую энергосистему — ТАСС.
В представительстве ДНР сообщили, что ВСУ в воскресенье обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из гаубиц калибра 155 мм, принятого в НАТО — ТАСС.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ в течение субботы не обстреливали населенные пункты ЛНР — ТАСС.
В Минобороны РФ сообщили о встрече заместителя председателя Госдумы Шолбана Кара-оола с военнослужащими ЦВО в зоне проведения спецоперации в ЛНР и вручении им госнаград — ТАСС.
Осколки ракет американского производства, обнаруженные на Запорожской АЭС после обстрелов со стороны ВСУ, были продемонстрированы миссии Международного агентства по атомной энергии во время визита на станцию — Волга.
Глава администрации Энергодара Александр Волга утверждает, что власти Украины якобы постоянно шантажируют учителей в городе и рассылают им угрозы — ТАСС.