«ФРГ действует как враг России». Медведев объяснил, почему у немцев проблемы с газом

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия — это ненадежный поставщик энергоносителей, так как якобы нарушает условия договора о поставках. В европейском энергокризисе он обвиняет Москву. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Шольца не удивляться такому положению дел. Он добавил, что Германию можно назвать «врагом России» из-за ее действий.

«Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», – произнес с волнением немецкий канцлер Шольц. Вот те на! Обиделся снова… Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил», – написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу…» – добавил политик, обращая внимание на то, что «Германия действует как враг России». Чуть раньше канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия нарушает свои контактные обязательства по поставкам энергоносителей, поэтому считать ее надежным партнером в этом вопросе нельзя. «Нечто, что всегда имело место даже во время «холодной войны», больше не действует: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», — сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих в ФРГ партий. Шольц констатировал, что Германия ощущает на себе последствия ситуации на Украине. Но Берлин все-таки продолжит помогать Киеву и поддерживать его. Немецкий политик уверен, что Германия испытывает трудности из-за России: «Нашей стране предстоит тяжелое время». Но Шольц полагает, что ФРГ справится с энергоснабжением предстоящей зимой и «переживет» ее. По его словам, германские власти стали готовиться к остановке «Северного потока» еще в декабре прошлого года. «Поскольку мы очень рано начали этим заниматься, мы находимся в ситуации, когда можем с этим справиться», – таким образом Шольц ответил на вопрос журналиста учли ли власти Германии недостающие поставки по «Северному потоку». Шольц напомнил про имеющиеся подземные хранилища, которые заполнены на 85%. Вместе с тем он предполагает, что этой весной и зимой в Германии не будет массовых протестов из-за резкого подъема цен на электроэнергию и газ. «Если некоторые не согласны, <...> то речь идет как раз о некоторых. Большинство граждан знает, что хорошо жить в экономически мощном социальном государстве», – утверждает Шольц. Он также упомянул про согласованные с правительством меры поддержки населения Германии. «Рост цен на электроэнергию будет остановлен так быстро, как это возможно. Мы должны принять много решений, обеспечить много мер по регулированию, чтобы это удалось», – сказал Шольц. Ранее в Германии некоторые партии, в частности Левая партия и «Альтернатива для Германии», а также профобъединения призвали проводить демонстрации из-за повышения цен на энергоносители и инфляции. Российская сторона неоднократно указывала на то, что в своих бедах Европа виновата сама. Вице-премьер РФ Александр Новак предположил, что цена на газ в Европе может подняться еще выше. «И это еще не предел, потому что мы находимся еще пока в теплом времени года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», – сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, «коллапс на энергетических рынках Европы» происходит из-за «недальновидной политики». Цена на газ в Европе на 18:30 мск 4 сентября – $2226 за тысячу кубов. При этом средняя цена газа в Европе в июне составила около $1240 за те же объемы. Пиковые значения были на уровне почти $3900. Новак в интервью также отметил, что ответственность за остановку «Северного потока» лежит на западных странах. К этому привели, в частности, санкции ЕС. «Есть такая фраза – это перекладывание с больной головы на здоровую, вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне, потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования», – подчеркнул Новак. Нарушение произошло из-за санкций со стороны Канады, которая ранее не позволяла вывезти с ремонта в Монреале в Россию турбину для газоперекачивающего завода. Но после многочисленных просьб Берлина Оттава решила все-таки отправить агрегат в Германию. Но теперь турбина застряла в ФРГ, так как у «Газпрома» нет полного пакета документов, которые разрешали бы транспортировать и ремонтировать двигатели для «Северного потока». Остальные двигатели выведены из эксплуатации, так как ожидается выполнение сервисных работ специалистами Siemens. С 31 августа «Газпром» остановил работу газоперекачивающей станции, что провести техобслуживание единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. ТО должна проводить Siemens каждые 1000 часов, отмечали в «Газпроме». Были обнаружены повреждения. «Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens», – отметили в «Газпроме». Для решения проблем нужно приостановить работу «Северного потока». Компания Siemens утверждала, что не занимается техобслуживанием «Северного потока», но может участвовать в ремонте. По словам, представителя Siemens Energy AG, «на компрессорной станции «Портовая» якобы имеется достаточно дополнительных турбин для работы газопровода. Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер на своей странице в Twitter написал, что ЕК считает решение о приостановке прокачки газа в Европу по «Северному потоку» «цинизмом» и подтверждением «ненадежности России как поставщика». В России утверждают, что профилактические осмотры проходят в соответствии с регламентом, так как «Газпром» заботится о безопасности поставок.

«Газпром» много десятилетий нарабатывал свое реноме надежного гаранта энергетической безопасности, надежного поставщика. И мы убеждены в том, что «Газпром» не сделал ни одного шага, который пошатнул бы это реноме», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил мнение, что «европейские горе-политики», отказываясь от ремонта «Северного потока» действуют абсурдно. Именно они, по его словам, «заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию».

«А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже», – предположил представитель Кремля.