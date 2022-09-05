«Исламское государство»* взяло ответственность за теракт у посольства России на себя

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, в ходе которого погибло двое сотрудников дипмиссии и несколько афганцев, сообщило Reuters со ссылкой на заявление ИГ. Ранее «Талибан» (запрещен в РФ) утверждал, что фактически ликвидировал террористическую организацию на территории Афганистана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утром 5 сентября около здания консульского отдела российской дипмиссии боевик привел в действие взрывное устройство. Как сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран, смертник планировал взорваться в толпе, но не смог этого сделать, так как по нему открыла огонь охрана талибов (организация запрещена в России).

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — говорится в сообщении МИД России.

Предварительно, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел к людям в очереди у здания, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

«В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов. Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле», — сообщает Reuters.

После теракта охрану периметра комплекса консульских зданий усилили с привлечением дополнительных сил афганских властей и местной контрразведки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства РФ в Афганистане.

В августе 2021 года радикальное движение «Талибан» захватило власть в Кабуле и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

«Эта группировка больше не представляет угрозы»

27 апреля 2022 года «Талибан» объявил о «почти полной» победе над боевиками ИГ (организация запрещена в России). По словам афганского МВД, ИГ в Афганистане разгромлено на 98%.

«Эта группировка больше не представляет угрозы. Исламский Эмират (так талибы называют свое правительство — прим. «Газеты.Ru») не даст ИГ или любой другой группировке противостоять правительству и представлять угрозу для других государств мира», — указано в сообщении МВД Афганистана в Twitter.

Кроме того, в январе талибы говорили, что ликвидировали Аслама Фаруки, бывшего лидера филиала ИГ «Вилаят Хорасан». Впрочем, по одной из версий, боевик был убит в результате внутренней борьбы внутри ИГ. После поражения боевиков в Нангархаре (восток Афганистана) в 2020 году Фаруки сдался афганской армии и был заключен в тюрьму, однако после прихода к власти талибов вскоре был освобожден.

В середине июля 2022 «Талибан» объявил об уничтожении боевиков ИГ, причастных к обстрелам Узбекистана и Таджикистана. Трое террористов были убиты, пятеро задержаны.

Реакция в Москве и Кабуле

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя трагедию в Кабуле, заявил, что речь идет о террористическом акте, и главное сейчас – получить информацию с места происшествия о произошедшем.

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами. Я понимаю, информация сейчас будет уточняться», - сказал Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Таджикистана почтил память погибших при взрыве российских дипломатов. Он выразил надежду, что «устроители и исполнители» теракта будут найдены и в ближайшее время понесут наказание.

«Незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана», — сказал Лавров.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил предположение, что террорист мог быть завербован западными спецслужбами.

«Подавляющая часть афганского народа к нам хорошо относится. Скорее всего, это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан. <…> Кто-то мог быть подвербован западными спецслужбами на совершение такого деяния, чтобы осложнить отношения Москвы и Кабула», - отметил политик.

В свою очередь в МИД Афганистана выразили надежду, теракт не скажется негативно на отношениях с Москвой.

«У нас тесные отношения с РФ, и мы не позволим таким негативным действиям врагов отрицательным образом сказаться на отношениях между двумя странами», - написал представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи в Twitter.

Также он отметил, что исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в ходе телефонного разговора выразил соболезнования Лаврову в связи с терактом.