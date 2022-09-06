Военная операция России на Украине. День 195-й

Спецназ «Ахмат» и корпус ЛНР закрепились в Соледаре, бойцам удалось уничтожить большое количество техники ВСУ, утверждает помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов — ТАСС.
Мощность 6-го энергоблока Запорожской АЭС снижена после украинского обстрела в районе станции, она работает на обеспечение собственных нужд — РИА.
ВСУ меньше чем за час трижды обстреляли Горловку из минометов и тяжелой артиллерии, выпустив по городу 20 снарядов и мин, сообщили в ДНР — ТАСС.
Лавров заявил, что Россия признательна Таиланду за понимание причин спецоперации на Украине — ТАСС.
В Энергодаре слышны звуки взрывов, город обесточен, передает корреспондент РИА Новости. Местные власти сообщают, что повреждена линия электропередачи в районе АЭС.
Депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала немцев выйти на массовые протесты против антироссийских санкций и провальной энергетической и социальной политики властей ФРГ. Об этом она написала в журнале Junge Welt.
По ее мнению, федеральное правительство завело себя в тупик экономической войной против России. Как она утверждает, возглавляющие правительство ФРГ партии СДПГ, Зеленые и СвДП социально разрушают большую часть населения и уничтожают миллионы рабочих мест.
«Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа, несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными», — отметила депутат.
Депутат бундестага Севим ДагделенGlobal Look Press
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни со столетней годовщиной образования республики и отметил мужество чеченских бойцов в ходе специальной военной операции на Украине. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«И сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию», — приводит пресс-служба слова Путина.
Павел Палажченко, личный переводчик первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, рассказал, что тот перед смертью был потрясен военным конфликтом между Россией и Украиной — Reuters.
«Не только [специальная военная] операция, начавшаяся 24 февраля, но и вся эволюция отношений между Россией и Украиной за последние годы стали для него очень, очень большим ударом. Это действительно сломало его эмоционально и психологически», — сказал Палаженко.
Переводчик добавил, что Горбачев был «шокирован и сбит с толку происходящим по самым разным причинам».
«Он верил не только в близость русского и украинского народов, он считал, что эти две нации смешались», — отметил Палаженко. Он констатировал, что позиция Горбачева по Украине была противоречивой, в том числе из-за сохранявшейся веры в СССР. При этом Палажченко высказал мнение, что Горбачев не стал бы устраивать боевые действия на Украине, чтобы восстановить Советский Союз.
Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (в центре) и личный переводчик Михаила Горбачева, журналист Павел Палажченко (слева) на церемонии прощания, 3 сентября 2022 годаРамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал неприемлемым решение РФ о выходе из договора о процедуре взаимных безвизовых поездок, а также из соглашения об облегченном посещении южной части Курил японцами, передает ТАСС.
«Это необоснованное и неприемлемое действие», — прокомментировал ситуацию Кисида. Он также выразил несогласие с тем, что на Токио лежит ответственность за ухудшение отношений с Москвой.
«Представители недружественных стран пока не предлагали президенту России Владимиру Путину провести с ними переговоры на полях саммита G20», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».
Украинская певица Светлана Лобода в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) на YouTube рассказала о взаимоотношениях с российскими артистами после начала спецоперации на Украине.
Исполнительница рассказала, что Филипп Киркоров первое время поддерживал ее. «Первое время Филипп писал, поддерживал. Некорректно говорить, о чем мы разговаривали», — высказалась Лобода. По словам артистки, сейчас они с Киркоровым не общаются.
Также Лобода призналась, что после начала спецоперации разорвала все деловые отношения с Россией. Она отменила гастрольный тур по стране и отказлась выступать на частных корпоративах в РФ. Певица отметила, что не согласится дать частный концерт в России даже за крупный гонорар.
Как отметила Лобода, после начала спецоперации она пыталась связаться с российскими артистами. По словам исполнительницы, позже она поняла, что «это бесполезно».
Светлана ЛободаЕкатерина Лызлова/РИА «Новости»
ВСУ увеличили использование запрещенных международными конвенциями боеприпасов, утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.
Мужчина получил ранение в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР — ТАСС.
Басурин сообщил о гибели более 200 человек из-за ВСУ с начала обострения конфликта в ДНР — ТАСС.
ФРГ вряд ли изменит свою первоначальную позицию и согласится отправить на Украину боевые танки Leopard 2, утверждает газета Die Welt.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит вместе с супругой Кэрри Джонсон и поблагодарил своего пса Дилина за заботу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Спасибо всем, кто в этом здании со мной. Спасибо всем — в правительстве. Спасибо всем, кто помогал заботиться обо мне и моей семье в последние три года, включая Дилина, пса», — сказал Джонсон. Отмечается, что он не упомянул кота Ларри, также жившего в резиденции.
ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку в Херсонской области, восьмой раз за сутки в городе объявлена воздушная тревога — ТАСС.
«Жертвами агрессии Украины с февраля стали свыше 450 мирных жителей Донбасса, в том числе 23 ребенка, еще более 3,5 тыс. человек получили ранения», — сообщил ТАСС посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По последним данным ООН, с начала российской спецоперации потери среди мирного населения Украины составляют 5718 убитых (в том числе 372 ребенка), 8199 раненых (среди них — 635 детей).
15,7 млн украинцев покинули свои дома, из них 9,5 млн вынуждены были уехать из страны. 3,7 млн въехали назад, сейчас в Европе находятся 5,9 млн украинских беженцев, следует из сведений ООН.
«Подразделения сил республик Донбасса и Вооруженных сил России освободили от украинских силовиков еще два населенных пункта ДНР — Новополь и Времевку», - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац (признана CМИ-иноагентом) покинула Россию и перебралась в США. Об этом она рассказала в эфире на своем YouTube-канале.
«У меня было четыре административки, меня объявили иностранным агентом, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста», — заявила журналистка. Она рассказала, что получила должность преподавателя в одном из университетов Нью-Йорка.
Пострадавший из-за многочисленных обстрелов со стороны ВСУ Антоновский мост в Херсоне пока нет смысла восстанавливать, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов — ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на разногласия Анкары и Москвы по поводу Украины, РФ продолжит терпеливо доводить до Турции свои аргументы по украинской теме.
По словам Пескова, у российской и украинской стороны существуют разногласия по некоторым вопросам, в том числе по украинскому кризису.
«Мы не согласны с той позицией, которую занимает Турция по украинским делам, но мы терпеливо продолжаем доводить до наших турецких партнеров нашу аргументацию и то, в чем мы уверены, в чем мы убеждены», — сказал он «Известиям».
Басманный суд по иску Роскомнадзора отозвал лицензию у издательского дома «Новая рассказ-газета», созданного командой «Новой газеты» — ТАСС.
Замглавы МИД Рябков: России объявлена тотальная война, она ведется в гибридных формах, во всех сферах — РИА.
Подразделения союзных сил за прошлые сутки подавили огневые точки ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, откуда ВСУ ежедневно вели огонь по Донецку и Макеевке, и Первомайское, откуда постоянно обстреливалась столица республики, утверждает заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин — ТАСС.
Рассказу туриста про изъятие 7200 евро на финской границе не поверили: про наличные чаще спрашивают российские пограничники, пишет портал TourDom.ru.
Цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $2 250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE — ТАСС.
В результате ночной атаки БПЛА на паспортный стол в Энергодаре никто не пострадал, сообщил председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Судно Anastasia с украинским продовольствием прибыло в порт Текирдаг. На нем находится 3,8 тыс. тонн пшеницы, передает ТАСС.
«Заявления о наступлении на Херсон и успехах на южном направлении — это попытка президента Украины Владимира Зеленского оправдаться перед собственными гражданами, никаких успехов у Киева там нет», — утверждает замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Потери ВСУ в зоне ответственности Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки составили до 35 человек, утверждает официальный представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко — ТАСС.
ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку в Херсонской области, шестой раз за сутки в городе объявлена воздушная тревога — ТАСС.
Общественная поддержка специальной военной операции и мнение относительно целей ее проведения стабильны на протяжении полугода измерений, утверждает ВЦИОМ.
«На протяжении полугода мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции на Украине остается стабильно высокой и находится в диапазоне 70-73%», — говорится в исследовании.
Мнение россиян о целях спецоперации также неизменно: в августе в среднем 39% считали, что главная цель СВО — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. По мнению каждого пятого, она заключается в защите населения Донбасса (20%). На третьем месте — изменение политического курса Украины, очищение ее от нацистов (17%). Еще 7% полагают, что спецоперация нацелена на то, чтобы оккупировать Украину и присоединить ее к России.
Уровень общественного протестного потенциала с апреля 2022 года не превышает 12%. Уровень личных протестных настроений с марта 2022 года также остается стабильно низким: о готовности принять участие в массовых акциях протеста, если таковые состоятся, заявляли 11%, следует из результатов опроса.
Росгвардия обнаружила в Лисичанске документ, якобы подтверждающий большие потери среди военнослужащих ВСУ, утверждает ТАСС.
Для организации встречи Путина и Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, но об этом речи не идет, сказал Песков — РИА.
ВСУ в районе населенного пункта Северск в ДНР запросили на открытых радиочастотах так называемый режим тишины, чтобы эвакуировать раненых и убитых, утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.
Решение президента насчет проведения спецоперации поддерживает большинство россиян, утверждает Песков — ТАСС.
Посредничество третьего государства в обмене пленными, задержанными в ходе специальной военной операции России на Украине, не повлияет на ход процесса. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что российская сторона уделяет особое внимание этому вопросу, он держится на постоянном контроле. Он добавил, что в России обеспокоены обращением украинских силовиков с российскими военнопленными. «В этой связи основная цель – вернуть как можно больше наших людей домой», — сказал Руденко.
Он добавил, что судьба плененных украинских бойцов будет зависеть от решения судебных органов Донецкой и Луганской народных республик, в компетенцию которых РФ не вмешивается.
«Если они (ДНР и ЛНР) примут решение о возможности включения того или иного задержанного в списки на обмен – после этого будут запущены соответствующие процедуры. Не думаем, что привлечение в эту работу третьих лиц будет иметь какую-либо добавленную стоимость», — подытожил Руденко.
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей РуденкоПресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
Украина готова помогать Европе в связи с развернувшимся энергетическим кризисом посредством поставок газа и электроэнергии, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — Bloomberg.
«Украина всегда будет выполнять все наши обязательства по поставкам газа европейским потребителям», — пояснил премьер. По словам Шмыгаля, обязательства по части поставок ресурсов будут продолжаться, несмотря на боевые действия.
«Наша система транзита газа может качать гораздо больше топлива — в пять раз больше. Так мы можем поддерживать Европу при помощи переправки газа», — добавил он, пояснив, что Киеву под силу поставлять «от двух до четырех мегаватт» электроэнергии европейским странам.
ВСУ более 12 раз утром обстреляли город Изюм в Харьковской области, сообщили в администрации региона — ТАСС.
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что ответные меры Москвы на введение Киевом визового режима обсуждаются, однако граждане Украины могут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер путем введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах», — сказал Руденко.
Кроме того, ограничения могут отразиться на беженцах и людях, чьи родственники проживают в России, уточнил дипломат. «До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз», — добавил Руденко.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оценил важность членства страны в Евросоюзе, сообщает РИА «Новости».
«Членство в ЕС в приоритете для Украины. Обсудили следующие шаги для евроинтеграции», — сказал Шмыгаль. Он также отметил, что обсудил с фон дер Ляйен макроэкономическую помощь Киеву, энергобезопасность и интеграцию во внутренний рынок ЕС.
Денис ШмыгальПресс-служба Кабмина Украины
Еврокомиссия предлагает странам—членам ЕС два варианта ограничения цен на российский газ, пишет газета Financial Times.
По информации издания, первый вариант предусматривает либо введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя газа из России, который будет вести переговоры о стоимости голубого топлива. При этом такие действия, как считают в ЕК, могут привести к риску возникновения форс-мажорных обстоятельств в контрактах компаний Европы с «Газпромом» и «возможной эскалации геополитической напряженности».
Второй вариант же предполагает разделение государств ЕС на красную и зеленую зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа. Для стран, попавших в красную зону, цены на газ могут ограничить, а для тех, кто оказался в зеленой, они могут оставаться на достаточно высоком уровне для облегчения потоков газа в государства из красной зоны. При этом в ЕК указали, что данную меру будет сложно реализовать, она будет во многом зависеть от взаимодействия между странами ЕС.
Евросоюз заверил Киев в том, что будет помогать Украине «до победы» в конфликте, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль — ТАСС.
ВСУ продолжают наносить удары по району Новой Каховки в Херсонской области, пятый раз за сутки в городе объявлена воздушная тревога, сообщили в администрации.
Песков о победе Трасс: судя по ее заявлениям о России, можно предположить, что позитивных изменений ждать не приходится — РИА.
Два мирных жителя за прошедшие сутки получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны — ТАСС.
Санкции Запада сделали неработоспособной систему обслуживания агрегатов для прокачки газа, ремонтное обслуживание турбины «Северного потока» не производится, ответственность за ситуацию целиком и полностью на Европе, заявил Песков — РИА.
Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым причислить Россию к странам-спонсорам терроризма — РИА.
В представительстве ДНР сообщили, что ВСУ впервые с полуночи открыли огонь по Донецку из ствольной артиллерии калибра 155 мм. По его информации, украинские силовики в 04:50 выпустили по Киевскому району города четыре снаряда — ТАСС.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ в понедельник, как и в три предыдущих дня, не произвели ни одного обстрела населенных пунктов республики — ТАСС.
Представительство ДНР сообщает, что ВСУ при обстреле Донецка в понедельник использовали реактивную систему залпового огня чешского производства.
«Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в западном направлении от Донецка, с применением РСЗО RM-70 (122 мм), переданной Чехией в апреле 2022 года», — говорится в сообщении.
Силами ПВО ДНР ракета была сбита, однако в результате разлета осколков была ранена женщина. Обстрел Донецка велся из зоны ответственности украинской 68-й отдельной егерской бригады, передает ТАСС.
ВСУ в четвертый раз, начиная с полуночи, обстреляли Новую Каховку, в городе сработала система ПВО, сообщили в местной администрации.
ТАСС: ВСУ обстреляли Новую Каховку, прогремело более 16 взрывов, в городе работает система ПВО.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о потерях страны от военных действий, сумма которых составляет $326 млрд — ТАСС.
Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к отправке нескольких тысяч добровольцев и элитных бойцов на помощь союзным силам в Донбасс — ТАСС.