12:53

Депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала немцев выйти на массовые протесты против антироссийских санкций и провальной энергетической и социальной политики властей ФРГ. Об этом она написала в журнале Junge Welt.

По ее мнению, федеральное правительство завело себя в тупик экономической войной против России. Как она утверждает, возглавляющие правительство ФРГ партии СДПГ, Зеленые и СвДП социально разрушают большую часть населения и уничтожают миллионы рабочих мест.

«Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа, несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными», — отметила депутат.