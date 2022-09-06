«Вызовет бегство капиталов». В МИД РФ предостерегли Трасс от изъятия российских активов

Если Великобритания реализует идеи новоизбранного премьер-министра страны Лиз Трасс об изъятии замороженных российских активов, то это может привести к нестабильности в королевстве и бегству капитала из него, считает директор второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не ждет позитивных изменений в отношениях Москвы и Лондона после победы Трасс.

«Губительные последствия»

По мнению Сергея Беляева, репутация самой Великобритании пострадает, если замороженные активы России будут изъяты и переданы Украине, как того хочет Лиз Трасс. Макрон поздравил Трасс с избранием премьером Великобритании Франция рассчитывает на совместную работу с Великобританией после победы на выборах главы... 05 сентября 21:44

«Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?» — сказал Беляев РИА «Новости».

По его мнению, политика Трасс не обдумана и может привести к «социальному взрыву, массовым протестам и внутриполитической нестабильности в самой Британии».

Дмитрий Песков заявил журналистам, что, судя по заявлениям Лиз Трасс, позитивных изменений в отношениях с Россией ждать не приходится.

«Честно говоря, если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность министра иностранных дел, кандидата на пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал представитель Кремля.

При этом он не уточнил, поздравит ли президент России Владимир Путин Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Опрос: половина жителей Великобритании разочарованы избранием Трасс на пост премьера Обрадовались избранию главы британского МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и... 05 сентября 21:42

Около 300 миллиардов долларов российских активов оказались заморожены после введения Западом антироссийских санкций из-за начала военной спецоперации на Украине.

«Нужно разобраться в деталях»

3 июля The Guardian сообщил, что Лиз Трасс обдумывает возможность конфискации российских активов, замороженных в Великобритании, для последующей передачи их «жертвам вторжения» на Украине. Тогда, согласно данным издания, во время спецоперации «более 120 000 домов были разрушены», что «создало потребность в миллиардных доходах для экономического восстановления» Украины.

«Я поддерживаю эту концепцию (конфискации российских активов – «Газета.Ru»). Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли такой закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — привело тогда издание слова Трасс.

При этом будущий премьер Великобритании отметила, что для реализации этой инициативы «скорее всего» потребуется закон, но не обязательно. Курс фунта стерлингов резко ослаб к доллару после прихода к власти премьера Британии Трасс Курс фунта стерлингов приблизился к минимуму за последние десятилетия до 1,1444 расчетной... 05 сентября 21:15

Авторы статьи пояснили, что изъятые средства могут передать либо физическим лицам в качестве репараций, либо украинскому государству.

«Восстановление Украины после агрессивной войны России будет символом победы власти демократии над самодержавием <…> Великобритания решительно поддерживает территориальную целостность Украины и останется на стороне Украины, поскольку она становится сильной, процветающей и передовой демократией. Мы лидировали в поддержке Украины во время войны и продолжим лидировать в поддержке плана реконструкции и развития украинского правительства» — пообещала Трасс.

Министерство иностранных дел Великобритании, которое тогда возглавляла Трасс, сообщило, что королевство «поделится экономическим и финансовым опытом, чтобы превратить Украину в глобальный центр инвестиций, предпринимательства и передовых технологий».

Авторы статьи заметили, что на практике масштаб реконструкции будет зависеть от исхода и продолжительности военной спецоперации, а также от того, будет ли «Восточная Украина, где произошли самые большие разрушения, возвращена Киеву или останется в руках России».