«Наихудший сценарий для Европы». Эрдоган считает, что ЕС ждут тяжелые зимние месяцы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа, которая столкнется с проблемами зимой из-за энергетического кризиса, «пожинает то, что посеяла». The Wall Street Journal сообщает, что снижение поставок газа и бессрочная остановка «Северного потока» наносит серьезный экономический удар по Евросоюзу, появился риск отключений электроэнергии этой зимой.

«Пожинает то, что посеяла»

Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что Европу ожидают тяжелые зимние месяцы. Выросли более чем на 30%. В Европе вновь взлетели цены на газ Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют, что на фоне остановки «Северного потока» цены на газ... 05 сентября 13:23

«У нас нет трудностей в связи с газом. Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и ее санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, президент России Владимир Путин использует все имеющиеся средства для противодействия агрессии Запада.

Из-за санкций, которые помешали ремонту турбин, обеспечивающих работу магистрали, «Газпром» за лето вынужден был постепенно снизить поставки газа в Европу по «Северному потоку» — до 20% от максимальной пропускной возможности газопровода, что составило около 33 млн куб. м в сутки.

19 августа в Telegram-канале «Газпрома» появилось сообщение, что с 31 августа «единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ». Ожидалось, что «Северный поток» вновь запустят 2 сентября, но в этот день стало известно, что «Северный поток» не могут запустить, так как на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была «обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления».

«Необходимо <…> приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями <…> До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — пояснили в Telegram-канале «Газпрома». Читатели FT назвали план ЕС по ограничению цен на газ из РФ «оружием массового поражения» Читатели газеты Financial Times оказались недовольны решением Евросоюза (ЕС) ограничить цены... 06 сентября 12:07

После новости о бессрочной остановке «Северного потока» цены на газ в Европе взлетели. Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость газа в Европе на открытии торгов понедельника превысила 2900 долларов за тысячу кубометров – цены выросли более чем на 30%.

«Удар по Европе»

Остановка «Северного потока» «наносит экономический удар по Европе», сообщает The Wall Street Journal. Официальные лица Евросоюза пытаются «разработать планы по смягчению воздействия высоких цен на энергоносители», но пока их усилия не увенчались успехом.

«Цены на электроэнергию выросли, европейские валюты достигли многолетнего минимума, а правительства изо всех сил пытаются сдержать экономический удар после того, как Россия остановила свой основной газопровод в Европу <…> Евро ненадолго упал до самого низкого уровня за 20 лет. Акции упали в Германии, Италии, Франции и на других рынках», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что бессрочное отключение «Северного потока» «реализует наихудший сценарий, к которому готовилась Европа» после начала военной спецоперации России на Украине. Из-за нехватки природного газа есть риск отключений электроэнергии этой зимой. Глава Минэнерго назвал условие для возобновления работы «Северного потока» Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал... 06 сентября 05:56

«Помогая России и потенциально еще больше мешая Европе, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Москвой согласились сократить добычу нефти впервые более чем за год. Это решение привело к росту цен на нефть, которые более чем на 30% выше, чем год назад», — говорится в статье.

Согласно информации The Wall Street Journal, министры энергетики Европейского союза собираются встретиться в пятницу, чтобы разработать план и «уменьшить ущерб».

«Правительства (Европы – «Газета.Ru») предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что рынки электроэнергии не рухнут. Беспорядочные колебания цен на электроэнергию обременили коммунальные предприятия огромными денежными платежами, которые они должны производить для торговли на энергетических биржах. Официальные лица в некоторых странах опасаются, что неудавшиеся платежи могут подорвать финансовую стабильность, и что нехватка наличности создает порочный круг волатильности», — сообщили авторы материала.

Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг заявил, что его страну «и особенно Европу ждет очень суровая зима».

«Один из подходов, который исполнительная власть ЕС, похоже, серьезно рассматривает, — это ограничение цен на оставшийся импорт российского газа. В проекте документа, излагающего эту идею, с которым ознакомилась редакция, признается, что такое ограничение может привести к тому, что Россия полностью прекратит поставки газа в блок», — заключили авторы статьи.