«Очень большие вопросы»: Лавров потребовал стенограмму речи Борреля про «фашистскую Россию»

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от ЕС прояснить ситуацию с выступлением главы евродипломатии Жозепа Борреля, в котором он, предположительно, произнес выражение «фашистская Россия». Лавров потребовал от ЕС прислать стенограмму выступления Борреля и отметил, если МИД РФ не получит текст, у России «возникнут очень большие вопросы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МИД России в связи с возможной неточностью перевода слов главы евродипломатии Жозепа Борреля о «фашистской России» потребовал от ЕС прислать стенограмму речи чиновника на испанском языке, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, если Россия не получит расшифровку, Москва сделает соответствующие выводы о возможности взаимодействия с европейской стороной.

«Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы», — сказал Лавров.

По его словам, «если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то, конечно же, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми».

Лавров также напомнил, что Боррель назначает представителей Евросоюза за рубежом, в том числе в России. Новым главой евроделегации станет Ролан Галяраг, прежний — дипломат Маркус Эдерер — покинул пост с 1 сентября.

«Если Боррель так инстинктивно считает само собой разумеющимся борьбу, как он выразился, с «фашистским режимом», то я очень хотел бы знать, какие поручения, какие директивы он выдал своему представителю в Москве и какую линию этот представитель будет проводить», — добавил он.

Трудности перевода

5 сентября Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, он перешел на родной испанский язык. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание «фашистская Россия». Боррель, отвечая на вопрос, прямо процитировал данное словосочетание. Переводчица не упомянула, что это была цитата, и представила ее как высказывание самого верховного представителя Евросоюза.

Пресс-секретарь Борреля Петер Стано заявил, что глава евродипломатии не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода. «Мы перепроверили». В ЕС открестились от слов про «фашистскую Россию» Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель накануне заявил, что Россия является «фашистским... 05 сентября 20:14

В Кремле, в свою очередь, заявили, что «плохо относятся к неточным формулировкам» из-за неправильного перевода.

«Хотели списать на переводчика»

По мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Боррель «обнулил себя как дипломат» словами о «фашистской России».

«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», - сказал представитель Кремля.

Слова Борреля также прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Она считает «омерзительным» и недопустимым определение, которое глава евродипломатии дал России.

«Дословно он сказал: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую страну и ее фашистский режим», — сказал Боррель. <…> Он это дословно сказал, хотели списать на переводчика», - отметила Захарова.

Она напомнила, что в течение пары часов после того, как эта тема «недопустимого, омерзительного, находящегося вне закона определения» начала расходиться, представители Борреля пытались списать все на ошибку переводчика.

«Но вот сейчас достали видео, его бы достали в любом случае. Он (Боррель) позволяет себе в отношении нашей страны использовать такие слова. А потом еще заставляет, я уверена, врать представителей, что такого не было. Было, сейчас это видео разбежалось по всему миру», — заключила она.

Оговорка по НАТО

В октябре 2014 года жертвой ошибки перевода стал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Переводчик с английского на польский переврал слова чиновника и спровоцировав международный скандал.

В интервью каналу TVP Info Столтенберг заявил, что на министерской встрече будет принято решение относительно Сил быстрого реагирования Альянса, но «даже перед тем, как они будут созданы, у НАТО есть мощная армия, и мы готовы в любой момент развернуть силы оперативного реагирования». Переводчик закончил фразу словами: «Мы можем разместить их, где угодно».