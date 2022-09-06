МАГАТЭ отчиталось о визите на Запорожскую АЭС и требует создать зону безопасности

Вокруг Запорожской АЭС должна быть создана зона безопасности, чтобы предотвратить аварии из-за боевых действий. Такой вывод содержится в итоговом докладе Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на его сайте.
Инспекторы агентства изучили состояние всех четырех функционирующих украинских АЭС – Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской и Запорожской. Первые три функционируют нормально.
Что касается Запорожской АЭС, то выводы МАГАТЭ следующие:
— Необходимо немедленно установить зону безопасности вокруг ЗАЭС – чтобы предотвратить «ядерный инцидент»;
— Нужно создать безопасные коридоры для доступа к атомной станции – в том числе для поставок «всего необходимого»;
— На станции инспекторами МАГАТЭ зафиксированы физические повреждения;
— На атомной станции произошел ряд инцидентов, нарушающих принципы ядерной безопасности;
— Часть повреждений обнаружена возле энергоблоков АЭС;
— МАГАТЭ призывает отказаться от боевых действий, прекратить обстрелы ЗАЭС и прилегающих к ней территорий;
— Агентство считает важным восстановить резервную линию подачи энергии на саму ЗАЭС – чтобы обеспечить бесперебойную работу системы охлаждения станции и прочих систем.
МАГАТЭ призывает российскую и украинскую стороны обеспечить персоналу ЗАЭС «нормальные работу, отдых и обучение персонала, а также поддерживать каналы связи работников станции с международными инстанциями в рабочем состоянии».
Персонал станции должен отрабатывать сценарии возможной аварии на ЗАЭС. Вопросы защиты персонала и обеспечения безопасности станции «взяли на себя российские силы», добавили в МАГАТЭ.
Накануне в Международном агентстве по атомной энергии подтвердили, что Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаются два эксперта организации для продолжения мониторинга ситуации.
В агентстве подчеркнули, что 5 сентября четыре эксперта МАГАТЭ покинули атомную электростанцию после нескольких дней работ по обеспечению безопасности и охраны ЗАЭС, как и планировалось.
«Двое других экспертов остаются (на станции) в контексте продолжающегося присутствия на объекте», — говорится в заявлении МАГАТЭ.
В минувший четверг ЗАЭС и Энергодар посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором международного агентства — Рафаэлем Гросси. По итогам поездки чиновник заявил, что целостность сооружений станции вызывает беспокойство на фоне все более активных боевых действий в ее районе.
Обстрелы – российская сторона обвиняет в них украинскую – частично повредили линию электропередач возле ЗАЭС.
3 сентября пятый энергоблок Запорожской АЭС был отключен после обстрелов линий связи, сообщило украинское госпредприятие «Энергоатом». «Вечером 3 сентября 2022 года <...> в 19:35 энергоблок № 5 ЗАЭС был отключен от энергосети», — говорится в сообщении.
Там добавили, что в настоящее время продолжает работать шестой энергоблок, который с ограниченной мощностью подает электроэнергию на Украину через резервную линию, а также обеспечивает потребности станции.