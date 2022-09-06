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Политика

МАГАТЭ отчиталось о визите на Запорожскую АЭС и требует создать зону безопасности

МАГАТЭ обнародовало отчет о поездке на ЗАЭС

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (четвертый справа) во время посещения Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (четвертый справа) во время посещения Запорожской АЭС

Сергей Мальгавко/ТАСС
МАГАТЭ опубликовало доклад с итогами инспекции на Запорожской АЭС и других ядерных объектах Украины. Организация призвала создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить техногенную катастрофу из-за боевых действий. Кроме того, инспекторы МАГАТЭ зафиксировали на станции физические повреждения и призвали восстановить резервную линию подачи энергии на саму станцию — чтобы система охлаждения работала бесперебойно.

Вокруг Запорожской АЭС должна быть создана зона безопасности, чтобы предотвратить аварии из-за боевых действий. Такой вывод содержится в итоговом докладе Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на его сайте.

Инспекторы агентства изучили состояние всех четырех функционирующих украинских АЭС – Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской и Запорожской. Первые три функционируют нормально.

Что касается Запорожской АЭС, то выводы МАГАТЭ следующие:

— Необходимо немедленно установить зону безопасности вокруг ЗАЭС – чтобы предотвратить «ядерный инцидент»;

— Нужно создать безопасные коридоры для доступа к атомной станции – в том числе для поставок «всего необходимого»;

— На станции инспекторами МАГАТЭ зафиксированы физические повреждения;

— На атомной станции произошел ряд инцидентов, нарушающих принципы ядерной безопасности;

— Часть повреждений обнаружена возле энергоблоков АЭС;

— МАГАТЭ призывает отказаться от боевых действий, прекратить обстрелы ЗАЭС и прилегающих к ней территорий;

— Агентство считает важным восстановить резервную линию подачи энергии на саму ЗАЭС – чтобы обеспечить бесперебойную работу системы охлаждения станции и прочих систем.

МАГАТЭ призывает российскую и украинскую стороны обеспечить персоналу ЗАЭС «нормальные работу, отдых и обучение персонала, а также поддерживать каналы связи работников станции с международными инстанциями в рабочем состоянии».

Персонал станции должен отрабатывать сценарии возможной аварии на ЗАЭС. Вопросы защиты персонала и обеспечения безопасности станции «взяли на себя российские силы», добавили в МАГАТЭ.

Накануне в Международном агентстве по атомной энергии подтвердили, что Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаются два эксперта организации для продолжения мониторинга ситуации.

В агентстве подчеркнули, что 5 сентября четыре эксперта МАГАТЭ покинули атомную электростанцию после нескольких дней работ по обеспечению безопасности и охраны ЗАЭС, как и планировалось.

«Двое других экспертов остаются (на станции) в контексте продолжающегося присутствия на объекте», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

В минувший четверг ЗАЭС и Энергодар посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором международного агентства — Рафаэлем Гросси. По итогам поездки чиновник заявил, что целостность сооружений станции вызывает беспокойство на фоне все более активных боевых действий в ее районе.

Обстрелы – российская сторона обвиняет в них украинскую – частично повредили линию электропередач возле ЗАЭС.

3 сентября пятый энергоблок Запорожской АЭС был отключен после обстрелов линий связи, сообщило украинское госпредприятие «Энергоатом». «Вечером 3 сентября 2022 года <...> в 19:35 энергоблок № 5 ЗАЭС был отключен от энергосети», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в настоящее время продолжает работать шестой энергоблок, который с ограниченной мощностью подает электроэнергию на Украину через резервную линию, а также обеспечивает потребности станции.

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