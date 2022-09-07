Военная операция России на Украине. День 196-й

Грядущая зима усложнит ситуацию на Украине, а боевые действия в стране входят в критическую фазу. Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The Financial Times.
«Война на Украине (спецоперация РФ на Украине — «Газета.Ru») входит в критическую фазу. Скоро зима и будет тяжело — тяжело украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу; тяжело тем из нас, кто их поддерживает», — указал он.
По словам Столтенберга, «единство и солидарность» западных стран подвергнется серьезному испытанию, поскольку жители и бизнес в скором времени ощутят на себе резкое повышение цен на энергоносители и стоимости жизни.
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергFrancois Lenoir/Reuters
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие власти еще в декабре 2021 года изучили вопрос возможного уменьшения поставок газа из России и меры реагирования, сообщает ТАСС.
«И мы еще до начала войны (спецоперация РФ на Украине — «Газета.Ru») тщательно подготовились, чтобы потом в этой ситуации быть в состоянии принимать масштабные решения, которые уже сейчас в значительной мере реализованы», — указал он.
По его словам, меры реагирования обсуждались в то время, когда другие страны даже не помышляли об этом. Шольц подчеркнул, что Германия должна добиться полной независимости от российского газа и сделать это в кратчайшие сроки.
Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине, Германия, 11 августа 2022 годаEmmanuele Contini/Global Look Press
Российский актер Иван Охлобыстин, приехавший в ДНР, снимет фильм о людях Донецка.
Он признался, что восхищен подвигом жителей Донбасса, именно эти люди будут в центре сюжета фильма.
Охлобыстин уточнил, что ждать выхода картины стоит к концу текущего — началу следующего года, передает ТАСС.
Росрыболовство рассматривает возможность ограничений на экспорт красной икры и красной рыбы — РИА.
Рассмотрение дела актрисы Кристины Асмус отложено до 10:00 следующей среды, 14 сентября, следует из картотеки Тверского районного суда Москвы. В качестве основания для переноса заседания указаны «иные причины».
Напомним, в отношении артистки ранее был составлен протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ — за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Асмус грозит штраф до 50 тыс. руб.
В своих соцсетях актриса процитировала культового героя из дилогии Алексея Балабанова «Брат» — Данилу Багрова: «В чем сила?», — спросила Асмус.
«Кодема зачищена от ВСУ, что позволит союзным силам активнее продвигаться в районе Артемовска», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин, слова которого приводит ТАСС.
Сафронов получил срок в 22 года за то, что передавал сведения одной из западных разведок за деньги, заявил Владимир Путин.
Президент не стал рассуждать о степени суровости приговора: прокуратура и защита имеют право опротестовать решение суда. Контрразведка РФ следила за Сафроновым несколько лет, за каналами его связи с одной из западных разведок, суд счел его преступление доказанным, сообщил Путин — ТАСС.
❗️Путин: «Я доверяю отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС, хоть они под давлением США и Европы не могут прямо сказать, что обстрелы идут со стороны Украины» — РИА.
Ученые из международной молодежной лаборатории Казанского энергетического университета «Умные наноматериалы для повышения энергоэффективности» во главе с Умберто Берарди из университета Райерсона (Канада) разработали одеяло для термоизоляции паровых труб на нефтехимических заводах, которое позволит сократить вредные выбросы в атмосферу и удешевит отопление. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Путин об ограничении цен на российские энергоносители: Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются — РИА.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что миссия МАГАТЭ якобы не принесла никакой пользы для улучшения ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
«Как мы и предполагали, от этой миссии нам, всем живущим на этой планете, никакой пользы, абсолютно импотентный орган, как и вся европейская политика», — сказал он в эфире Первого канала.
«Украинские силовики по телефону, через мессенджеры и социальные сети запугивают жителей ЛНР, угрожая лишением свободы за пособничество российскому правительству», — утверждает офицер Народной милиции республики Андрей Марочко, передает ТАСС.
Путин: перевозки в России в восточном направлении (через Восточный полигон железных дорог - БАМ и «Транссиб») будут расти, в том числе за счет расширения пропускной способности до 40 млн тонн в ближайшие годы — РИА.
Финляндия значительно сократила количество туристических виз россиянам, но не будет ограничивать въезд без решения ЕС — глава МИД.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что нужно поднять на уровне Совета Безопасности ООН вопрос о поставках украинского зерна в нуждающиеся страны, сообщает РИА «Новости». «Нужно на уровне Совбеза ООН поднимать вопрос о поставках зерна с Украины беднейшим странам», — сказал он.
Обладатели шенгенских виз из РФ и Белоруссии не смогут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран, заявил глава МИД Латвии — ТАСС.
Путин назвал чушью обвинения в использовании «Северного потока» в качестве энергетического оружия — РИА.
Замглавы администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов утверждает, что регион после референдума якобы перевернет «страшный лист» своей истории — ТАСС.
Путин изложил логику российских действий в Донбассе в соответствии с международным правом, передает РИА.
«А где ситуация такая же по Ираку? Взяли бомбанули там, страну размолотили - и всё, то же самое по Ливии. Где это международное право? Нет, все понимают, что это не соответствует международному праву, поэтому и говорят о каких-то надуманных правилах... Пускай сами по ним и живут», — сказал президент РФ.
Чешский министр заявил, что вопрос о потолке цен на российский газ должен быть снят с рассмотрения в Совете ЕС — РИА.
«Союзные силы, действующие на донецком направлении, при помощи аэроразведки, артиллерии и авиации наносят колоссальный урон украинским войскам в районе города Соледар», — сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Польша высоко оценивает риск войны с Россией в промежутке от 3 до 10 лет, поэтому власти намерены увеличить финансирование польской армии и перевооружить ее. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа, его слова приводит агентство PAP.
«Есть серьезный риск войны с Россией в период от 3 до 10 лет. Все зависит от того, как закончится конфликт в Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии, и извините меня, но это совсем второстепенный вопрос о том, как бухгалтеры будут рассчитывать эти расходы», — заявил Марцин Оцепа.
Потери ВСУ в боях с силами ЛНР за сутки составили до 45 человек, утверждают в республике — ТАСС.
Правительство РФ утвердило параметры промышленной ипотеки, кредиты будут выдаваться под 5% годовых — ТАСС.
«Ромир»: недельные расходы и средний чек россиян сократились в начале сентября
Индекс недельных расходов составил 5330 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 1,3%.
Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,2%. Средняя стоимость одной покупки составила 658 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 2,3%, говорится в исследовании.
В отношении россиян к США, ЕС, Эстонии и Украине продолжают преобладать негативные оценки. Отношение к Грузии и Турции преимущественно положительное (при заметной доле негативных оценок). К Китаю и Беларуси респонденты относятся позитивно. Отношение к гражданам этих стран лучше, чем к каждой стране в отдельности, отмечают социологические службы.
По мнению 29% россиян, через полгода-год жизнь в стране станет лучше, чем сейчас. 17% уверены, что произойдут изменения к худшему, не ждут перемен 32% респондентов. Улучшения в жизни семьи в короткой перспективе прогнозируют 33% россиян, 7% считают, что жизнь станет хуже, 38% – что она не изменится. Соответствующие итоги опроса приводит Фонд «Общественное мнение».
В долгосрочной перспективе – через три-пять лет – ожидают улучшения жизни в стране 42% респондентов, 12% полагают, что жизнь станет хуже, 25% – что она не изменится. Что касается жизни семьи, 47% предвидят улучшения, 7% – ухудшения, 21% думают, что всё останется как есть.
Лидер Мьянмы заявил на ВЭФ, что для прекращения «долларового устрашения» в мировой торговле можно использовать рубль, юань и индийскую рупию — РИА.
За сутки границу РФ в Ростовской области пересекли более 16 тыс. жителей Донбасса — ТАСС.
По последним данным ООН, с начала российской спецоперации 15,7 млн украинцев покинули свои дома, из них 9,5 млн вынуждены были уехать из страны. 3,7 млн въехали назад, сейчас в Европе находятся 5,9 млн украинских беженцев.
Россия из-за начала специальной военной операции ничего не потеряла и не потеряет, но укрепила суверенитет, утверждает Путин — ТАСС.
Некоторые страны ЕС и в период действия упрощенного визового режима редко выдавали долгие турвизы, тем более многократные. Однако для популярных туристических направлений, таких как Греция или Испания, новые правила еще больше сократят и без того небольшой турпоток из России, пишет TourDom.ru.
Фактически прекращение действия соглашения об упрощении визового режима ЕС с Россией может стать очень серьезным препятствием на пути российских туристов. Тем не менее, формально его еще должны единогласно поддержать все члены Евросоюза, отмечает Profi.Travel.
❗️Путин сообщил, что дальневосточная льготная ипотека (под 2%) будет продлена минимум до 2030 года — РИА.
Подразделения ВСУ за сутки 34 раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив в общей сложности 178 различных боеприпасов, сообщило представительство республики — ТАСС.
Путин: надо создать возможности для обслуживания судов на всей протяженности Северного морского пути — РИА.
Путин поручил правительству принять меры, чтобы доходы от водных биоресурсов шли на инфраструктуру сельских территорий — ТАСС.
Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме, меньше 4%, заявил Путин — ТАСС.
В Брянской области продлено действие высокого (желтого) уровня террористической опасности до 21 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте региона.
«На территории Брянской области с 14:00 часов 6 сентября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — указано в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения теракта. Кроме того, в указанный период правоохранители будут проводить мероприятия по противодействию совершению диверсий.
«Оперативники вскрыли в селе Днепровка Запорожской области схрон с оружием бывшего участника так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе», — передает ТАСС.
Президент РФ предложил подумать об ограничении вывоза зерна из Украины в Европу, он обсудит это с Эрдоганом — ТАСС.
Оперная певица Мария Максакова призналась, что не получает поддержки от родных после того, как уехала на Украину полгода назад. Ее слова цитирует StarHit.
«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих двоих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?» — негодует Максакова. Сейчас ее старшие дети проживают в России вместе с бабушкой.
По словам исполнительницы, мать и дети не хотят общаться с ней. Максакова отметила, что мать не позволила ей переступить порог дома при встрече.
Мария Максакова на пленарном заседании Госдумы Российской Федерации, 2016 годМаксим Блинов/РИА «Новости»
ЕС и США увеличили закупки основных промышленных металлов из России, несмотря на проблемы с логистикой, вызванные военным конфликтом в Украине — Reuters.
Экономика России способна адаптироваться к возникшему кризису, но для этого требуются наиболее благоприятные условия для бизнеса. Об этом заявил бизнесмен Аркадий Ротенберг в интервью РБК на полях ВЭФ.
Ротенберг предложил для улучшения экономической ситуации устранить лишние преграды, предоставить бизнесу доступ к кредитным средствам. «Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее», — сказал предприниматель.
Премьер Мьянмы сказал, что считает Путина лидером мира, потому что он создает стабильность на мировой арене — ТАСС.
Один мирный житель погиб и четверо получили ранения за прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны республики.
МИД РФ взял в оперативную проработку поручение Путина о либерализации визового режима для иностранцев, заявила Захарова — ТАСС.
Минэк Германии: «Мы до сих пор настроены скептически, когда речь идет о вопросах, связанных с потолком цены на газ» — РИА.
Учебник по классическому украинскому языку может появиться до конца 2022 года, заявили в Минпросвещения РФ — ТАСС.
ВТБ ожидает падения российской экономики на 4% в 2022 году, в 2023 году - на 1,5%. Уровня ВВП РФ 2021 года (рост на 4,6%) можно достичь через четыре-пять лет. Об этом на сессии «Финансовый сектор России: первые итоги трансформации» в рамках Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Президент Украины Владимир Зеленский стал первым политиком, кому после вступления в должность позвонила новый британский премьер Лиз Трасс.
Она приняла его приглашение посетить Украину и подтвердила, что он имеет ее «полную поддержку», а Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе.
Вторым иностранным лидером, кому позвонила Трасс, стал президент США Джо Байден.
Владимир Зеленский во время второго саммита Крымской платформы, 23 августа 2022 годаОфис Президента Украины
«Росатом» будет оказывать всяческое содействие экспертам МАГАТЭ, оставшимся на Запорожской АЭС после визита миссии агентства. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-24».
Гуманитарная помощь для жителей ДНР и ЛНР доставляется бесперебойно и ежедневно, заявил замглавы Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин — ТАСС.
«Китай занимает взвешенную и разумную позицию по Украине, понимает логику действий России», — утверждает посол РФ в КНР Андрей Денисов.
Механизм параллельного импорта в Россию продлят на весь 2023 год, возможность продления на 2024-й и последующие годы не исключена, заявил Мантуров — РИА.
В Вашингтоне допускают, что место американского посла в Москве будет вакантным «на протяжении месяцев или дольше» из-за плохих отношений США и России, пишет Foreign Policy.
Венгрия попросила ЕС исключить трех российских бизнесменов Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова из санкционного списка — Politico.
Минобороны России показало кадры работы полевого госпиталя Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации:
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ во вторник, как и за четыре предыдущих дня, не произвели ни одного обстрела населенных пунктов республики — ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит призыв Международного агентства по атомной энергии создать в районе Запорожской АЭС зону безопасности, если это означает демилитаризацию станции — ТАСС.