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Политика

Военная операция России на Украине. День 196-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 196-й день

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Россия ответной мерой внесла в черный список высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных силовиков стран ЕС и представителей европейского оборонпрома, задействованных в поставках оружия Украине. Высокоточными ударами поражены пункты управления двух бригад ВСУ в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян и белорусов. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:00

13:59

13:56

13:55

13:54

13:53

13:46

13:43

Грядущая зима усложнит ситуацию на Украине, а боевые действия в стране входят в критическую фазу. Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The Financial Times.

«Война на Украине (спецоперация РФ на Украине — «Газета.Ru») входит в критическую фазу. Скоро зима и будет тяжело — тяжело украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу; тяжело тем из нас, кто их поддерживает», — указал он.

По словам Столтенберга, «единство и солидарность» западных стран подвергнется серьезному испытанию, поскольку жители и бизнес в скором времени ощутят на себе резкое повышение цен на энергоносители и стоимости жизни.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Francois Lenoir/Reuters
13:42

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие власти еще в декабре 2021 года изучили вопрос возможного уменьшения поставок газа из России и меры реагирования, сообщает ТАСС.

«И мы еще до начала войны (спецоперация РФ на Украине — «Газета.Ru») тщательно подготовились, чтобы потом в этой ситуации быть в состоянии принимать масштабные решения, которые уже сейчас в значительной мере реализованы», — указал он.

По его словам, меры реагирования обсуждались в то время, когда другие страны даже не помышляли об этом. Шольц подчеркнул, что Германия должна добиться полной независимости от российского газа и сделать это в кратчайшие сроки.

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Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине, Германия, 11 августа 2022 года

Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине, Германия, 11 августа 2022 года

Emmanuele Contini/Global Look Press
13:39

13:30

13:26

Российский актер Иван Охлобыстин, приехавший в ДНР, снимет фильм о людях Донецка.

Он признался, что восхищен подвигом жителей Донбасса, именно эти люди будут в центре сюжета фильма.

Охлобыстин уточнил, что ждать выхода картины стоит к концу текущего — началу следующего года, передает ТАСС.

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Телеграм-канал «chp_donetsk_z»
13:24

13:23

Росрыболовство рассматривает возможность ограничений на экспорт красной икры и красной рыбы — РИА.

13:17

13:12

13:11

13:10

13:06

13:05

Рассмотрение дела актрисы Кристины Асмус отложено до 10:00 следующей среды, 14 сентября, следует из картотеки Тверского районного суда Москвы. В качестве основания для переноса заседания указаны «иные причины».

Напомним, в отношении артистки ранее был составлен протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ — за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Асмус грозит штраф до 50 тыс. руб.

В своих соцсетях актриса процитировала культового героя из дилогии Алексея Балабанова «Брат» — Данилу Багрова: «В чем сила?», — спросила Асмус.

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Павел Кашаев/Global Look Press
13:00

12:55

Москалькова заявила, что поддерживает запрос общества на отмену смертной казни в ДНР — ТАСС.

12:54

12:49

«Кодема зачищена от ВСУ, что позволит союзным силам активнее продвигаться в районе Артемовска», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин, слова которого приводит ТАСС.

12:46

12:41

12:40

Сафронов получил срок в 22 года за то, что передавал сведения одной из западных разведок за деньги, заявил Владимир Путин.

Президент не стал рассуждать о степени суровости приговора: прокуратура и защита имеют право опротестовать решение суда. Контрразведка РФ следила за Сафроновым несколько лет, за каналами его связи с одной из западных разведок, суд счел его преступление доказанным, сообщил Путин — ТАСС.

12:39

12:38

12:37

12:36

12:35

12:33

12:31

12:30

❗️Путин: «Я доверяю отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС, хоть они под давлением США и Европы не могут прямо сказать, что обстрелы идут со стороны Украины» — РИА.

12:25

12:20

12:17

Ученые из международной молодежной лаборатории Казанского энергетического университета «Умные наноматериалы для повышения энергоэффективности» во главе с Умберто Берарди из университета Райерсона (Канада) разработали одеяло для термоизоляции паровых труб на нефтехимических заводах, которое позволит сократить вредные выбросы в атмосферу и удешевит отопление. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

12:00

Путин об ограничении цен на российские энергоносители: Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются — РИА.

11:57

11:56

Путин: пик сложной ситуации в экономике России пройден — РИА.

11:50

11:45

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что миссия МАГАТЭ якобы не принесла никакой пользы для улучшения ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

«Как мы и предполагали, от этой миссии нам, всем живущим на этой планете, никакой пользы, абсолютно импотентный орган, как и вся европейская политика», — сказал он в эфире Первого канала.

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Официальный телеграм-канал «ZaTV»
11:43

«Украинские силовики по телефону, через мессенджеры и социальные сети запугивают жителей ЛНР, угрожая лишением свободы за пособничество российскому правительству», — утверждает офицер Народной милиции республики Андрей Марочко, передает ТАСС.

11:39

Появилось видео операции луганских разведчиков по обнаружению позиций ВСУ под Соледаром:

11:38

11:37

ВЦИОМ: 69% россиян поддерживают идею поднятия флага и исполнения гимна в школе.

11:29

Путин: перевозки в России в восточном направлении (через Восточный полигон железных дорог - БАМ и «Транссиб») будут расти, в том числе за счет расширения пропускной способности до 40 млн тонн в ближайшие годы — РИА.

11:28

Финляндия значительно сократила количество туристических виз россиянам, но не будет ограничивать въезд без решения ЕС — глава МИД.

11:24

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что нужно поднять на уровне Совета Безопасности ООН вопрос о поставках украинского зерна в нуждающиеся страны, сообщает РИА «Новости». «Нужно на уровне Совбеза ООН поднимать вопрос о поставках зерна с Украины беднейшим странам», — сказал он.

11:22

11:21

11:18

Обладатели шенгенских виз из РФ и Белоруссии не смогут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран, заявил глава МИД Латвии — ТАСС.

11:06

11:05

Россия готова включить «Северный поток – 2», заявил Путин — ТАСС.

11:03

Путин назвал чушью обвинения в использовании «Северного потока» в качестве энергетического оружия — РИА.

11:02

Замглавы администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов утверждает, что регион после референдума якобы перевернет «страшный лист» своей истории — ТАСС.

10:56

10:51

10:50

Путин изложил логику российских действий в Донбассе в соответствии с международным правом, передает РИА.

«А где ситуация такая же по Ираку? Взяли бомбанули там, страну размолотили - и всё, то же самое по Ливии. Где это международное право? Нет, все понимают, что это не соответствует международному праву, поэтому и говорят о каких-то надуманных правилах... Пускай сами по ним и живут», — сказал президент РФ.

10:49

Чешский министр заявил, что вопрос о потолке цен на российский газ должен быть снят с рассмотрения в Совете ЕС — РИА.

10:47

«Союзные силы, действующие на донецком направлении, при помощи аэроразведки, артиллерии и авиации наносят колоссальный урон украинским войскам в районе города Соледар», — сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

10:45

10:43

Польша высоко оценивает риск войны с Россией в промежутке от 3 до 10 лет, поэтому власти намерены увеличить финансирование польской армии и перевооружить ее. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа, его слова приводит агентство PAP.

«Есть серьезный риск войны с Россией в период от 3 до 10 лет. Все зависит от того, как закончится конфликт в Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии, и извините меня, но это совсем второстепенный вопрос о том, как бухгалтеры будут рассчитывать эти расходы», — заявил Марцин Оцепа.

10:41

10:27

10:20

Потери ВСУ в боях с силами ЛНР за сутки составили до 45 человек, утверждают в республике — ТАСС.

10:17

10:15

10:03

Правительство РФ утвердило параметры промышленной ипотеки, кредиты будут выдаваться под 5% годовых — ТАСС.

10:01

10:00

«Ромир»: недельные расходы и средний чек россиян сократились в начале сентября

Индекс недельных расходов составил 5330 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 1,3%.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,2%. Средняя стоимость одной покупки составила 658 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 2,3%, говорится в исследовании.

09:58

В отношении россиян к США, ЕС, Эстонии и Украине продолжают преобладать негативные оценки. Отношение к Грузии и Турции преимущественно положительное (при заметной доле негативных оценок). К Китаю и Беларуси респонденты относятся позитивно. Отношение к гражданам этих стран лучше, чем к каждой стране в отдельности, отмечают социологические службы.

09:57

По мнению 29% россиян, через полгода-год жизнь в стране станет лучше, чем сейчас. 17% уверены, что произойдут изменения к худшему, не ждут перемен 32% респондентов. Улучшения в жизни семьи в короткой перспективе прогнозируют 33% россиян, 7% считают, что жизнь станет хуже, 38% – что она не изменится. Соответствующие итоги опроса приводит Фонд «Общественное мнение».

В долгосрочной перспективе – через три-пять лет – ожидают улучшения жизни в стране 42% респондентов, 12% полагают, что жизнь станет хуже, 25% – что она не изменится. Что касается жизни семьи, 47% предвидят улучшения, 7% – ухудшения, 21% думают, что всё останется как есть.

09:56

Лидер Мьянмы заявил на ВЭФ, что для прекращения «долларового устрашения» в мировой торговле можно использовать рубль, юань и индийскую рупию — РИА.

09:55

09:53

За сутки границу РФ в Ростовской области пересекли более 16 тыс. жителей Донбасса — ТАСС.

По последним данным ООН, с начала российской спецоперации 15,7 млн украинцев покинули свои дома, из них 9,5 млн вынуждены были уехать из страны. 3,7 млн въехали назад, сейчас в Европе находятся 5,9 млн украинских беженцев.

09:50

09:49

09:47

Россия из-за начала специальной военной операции ничего не потеряла и не потеряет, но укрепила суверенитет, утверждает Путин — ТАСС.

09:46

09:44

Некоторые страны ЕС и в период действия упрощенного визового режима редко выдавали долгие турвизы, тем более многократные. Однако для популярных туристических направлений, таких как Греция или Испания, новые правила еще больше сократят и без того небольшой турпоток из России, пишет TourDom.ru.

Фактически прекращение действия соглашения об упрощении визового режима ЕС с Россией может стать очень серьезным препятствием на пути российских туристов. Тем не менее, формально его еще должны единогласно поддержать все члены Евросоюза, отмечает Profi.Travel.

09:43

09:41

❗️Путин сообщил, что дальневосточная льготная ипотека (под 2%) будет продлена минимум до 2030 года — РИА.

09:40

09:39

Подразделения ВСУ за сутки 34 раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив в общей сложности 178 различных боеприпасов, сообщило представительство республики — ТАСС.

09:32

Путин: надо создать возможности для обслуживания судов на всей протяженности Северного морского пути — РИА.

09:30

Путин поручил правительству принять меры, чтобы доходы от водных биоресурсов шли на инфраструктуру сельских территорий — ТАСС.

09:28

Путин: российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное «перевооружение» — РИА.

09:26

09:25

Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме, меньше 4%, заявил Путин — ТАСС.

09:24

В Брянской области продлено действие высокого (желтого) уровня террористической опасности до 21 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте региона.

«На территории Брянской области с 14:00 часов 6 сентября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — указано в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения теракта. Кроме того, в указанный период правоохранители будут проводить мероприятия по противодействию совершению диверсий.

09:21

«Оперативники вскрыли в селе Днепровка Запорожской области схрон с оружием бывшего участника так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе», — передает ТАСС.

09:20

Президент РФ предложил подумать об ограничении вывоза зерна из Украины в Европу, он обсудит это с Эрдоганом — ТАСС.

09:19

Путин на ВЭФ: инфляция в России по итогам года будет 12%, а в следующем году — 4-5%

09:15

Оперная певица Мария Максакова призналась, что не получает поддержки от родных после того, как уехала на Украину полгода назад. Ее слова цитирует StarHit.

«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих двоих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?» — негодует Максакова. Сейчас ее старшие дети проживают в России вместе с бабушкой.

По словам исполнительницы, мать и дети не хотят общаться с ней. Максакова отметила, что мать не позволила ей переступить порог дома при встрече.

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Мария Максакова на пленарном заседании Госдумы Российской Федерации, 2016 год

Мария Максакова на пленарном заседании Госдумы Российской Федерации, 2016 год

Максим Блинов/РИА «Новости»
09:13

09:11

ЕС и США увеличили закупки основных промышленных металлов из России, несмотря на проблемы с логистикой, вызванные военным конфликтом в Украине — Reuters.

09:05

09:04

09:02

Экономика России способна адаптироваться к возникшему кризису, но для этого требуются наиболее благоприятные условия для бизнеса. Об этом заявил бизнесмен Аркадий Ротенберг в интервью РБК на полях ВЭФ.

Ротенберг предложил для улучшения экономической ситуации устранить лишние преграды, предоставить бизнесу доступ к кредитным средствам. «Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее», — сказал предприниматель.

08:58

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО «Град» — ТАСС.

08:51

08:50

08:49

08:41

08:40

Премьер Мьянмы сказал, что считает Путина лидером мира, потому что он создает стабильность на мировой арене — ТАСС.

08:39

08:36

ВСУ дважды с начала суток обстреляли Донецк, сообщило представительство республики — ТАСС.

08:35

Один мирный житель погиб и четверо получили ранения за прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны республики.

08:34

08:33

МИД РФ взял в оперативную проработку поручение Путина о либерализации визового режима для иностранцев, заявила Захарова — ТАСС.

08:32

Минэк Германии: «Мы до сих пор настроены скептически, когда речь идет о вопросах, связанных с потолком цены на газ» — РИА.

08:31

Учебник по классическому украинскому языку может появиться до конца 2022 года, заявили в Минпросвещения РФ — ТАСС.

08:30

08:29

ВТБ ожидает падения российской экономики на 4% в 2022 году, в 2023 году - на 1,5%. Уровня ВВП РФ 2021 года (рост на 4,6%) можно достичь через четыре-пять лет. Об этом на сессии «Финансовый сектор России: первые итоги трансформации» в рамках Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин.

08:28

08:26

В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ населенных пунктов вблизи Херсона — ТАСС.

08:25

08:24

08:23

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым политиком, кому после вступления в должность позвонила новый британский премьер Лиз Трасс.

Она приняла его приглашение посетить Украину и подтвердила, что он имеет ее «полную поддержку», а Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе.

Вторым иностранным лидером, кому позвонила Трасс, стал президент США Джо Байден.

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Владимир Зеленский во время второго саммита Крымской платформы, 23 августа 2022 года

Владимир Зеленский во время второго саммита Крымской платформы, 23 августа 2022 года

Офис Президента Украины
08:22

08:21

08:20

«Ростелеком» пока не планирует работать в ДНР и ЛНР, сказал РИА Новости глава компании.

08:19

«Росатом» будет оказывать всяческое содействие экспертам МАГАТЭ, оставшимся на Запорожской АЭС после визита миссии агентства. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-24».

08:18

08:16

Гуманитарная помощь для жителей ДНР и ЛНР доставляется бесперебойно и ежедневно, заявил замглавы Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин — ТАСС.

08:15

08:14

«Китай занимает взвешенную и разумную позицию по Украине, понимает логику действий России», — утверждает посол РФ в КНР Андрей Денисов.

08:13

08:12

08:10

08:08

Механизм параллельного импорта в Россию продлят на весь 2023 год, возможность продления на 2024-й и последующие годы не исключена, заявил Мантуров — РИА.

08:07

В Вашингтоне допускают, что место американского посла в Москве будет вакантным «на протяжении месяцев или дольше» из-за плохих отношений США и России, пишет Foreign Policy.

08:06

08:05

Венгрия попросила ЕС исключить трех российских бизнесменов Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова из санкционного списка — Politico.

08:04

Система ПВО дважды в течение получаса сработала в Новой Каховке Херсонской области — ТАСС.

08:03

Минобороны России показало кадры работы полевого госпиталя Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации:

08:02

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ во вторник, как и за четыре предыдущих дня, не произвели ни одного обстрела населенных пунктов республики — ТАСС.

08:01

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит призыв Международного агентства по атомной энергии создать в районе Запорожской АЭС зону безопасности, если это означает демилитаризацию станции — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 196-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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