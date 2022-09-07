Военная операция России на Украине. День 196-й

13:43

Грядущая зима усложнит ситуацию на Украине, а боевые действия в стране входят в критическую фазу. Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The Financial Times.

«Война на Украине (спецоперация РФ на Украине — «Газета.Ru») входит в критическую фазу. Скоро зима и будет тяжело — тяжело украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу; тяжело тем из нас, кто их поддерживает», — указал он.

По словам Столтенберга, «единство и солидарность» западных стран подвергнется серьезному испытанию, поскольку жители и бизнес в скором времени ощутят на себе резкое повышение цен на энергоносители и стоимости жизни.