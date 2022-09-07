«Ни одно российское судно не вывезло зерно». В РФ заявили о срыве продуктовой сделки

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о срыве стамбульской сделки по экспорту продовольствия, так как ни одно российское судно не смогло вывезти зерно. Он допустил, что договоренности не будут продлены после истечения четырехмесячного срока действия первого соглашения. О невыполнении Западом условий продуктовой сделки также заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Срыв продуктовой сделки

Василий Небензя рассказал журналистам, что в рамках зерновой сделки так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны препятствовали заключению продуктовой сделки Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу tv100 заявил, что некоторые страны... 27 июля 12:19

«Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной (ситуации – «Газета.Ru») сделку следует продлить. <…> Учитывая результаты, скорее отсутствие результатов (по обеспечению российского экспорта в рамках сделки – «Газета.Ru»), я не исключаю ничего. Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», — сказал Небензя.

По его словам, «ничего не работает с российской стороной» сделки.

«Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что продуктовая сделка была заключена на четыре месяца, срок договоренностей истекает в ноябре. Небензя уточнил, что «не участвует в переговорах по сделке и ее продлению», однако допустил, что из-за нарушения соглашений, заключенных с Россией, РФ может отказаться от продления действия договоренностей.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции, также заявил, что Запад не выполняет свои обещания в рамках продуктовой сделки.

«Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД России добавил, что Москва работает с ООН над тем, чтобы договоренности, подписанные в Стамбуле, все же были выполнены.

Африка осталась без зерна

О том, что западные страны не решают «финансовые и логистические проблемы», препятствующие экспорту российских продуктов и удобрений, Небензя рассказал на заседании СБ ООН 24 августа. Минобороны России: в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по зерну В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вопросу транспортировки зерна... 26 июля 14:03

«Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к «пакетному» характеру «черноморской инициативы» и не откладывать решение финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российских продовольствия и удобрений на мировой рынок <…> Подчеркиваем, что продлению зерновой сделки, срок которой – 120 дней со дня подписания, будут способствовать осязаемые результаты для российских внешнеэкономических операторов, эквивалентные тому, что мы видим для украинского экспорта», — сказал Небензя.

Он также указал на то, что из всех 34 судов с продовольствием, вышедших к тому моменту с Украины в рамках продуктовой сделки, лишь одно направилось в Африку. Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что это не вяжется с изначально заявленными ООН целями по борьбе с голодом в странах, нуждающихся в зерновых.

«Здесь, конечно, стоит вспомнить имиджевый провал при отправке судна-первопроходца «Разони», которое по факту привезло в Ливан не пшеницу, которую там так ждали, а кукурузу, и при этом – фуражную (кормовую – «Газета.Ru»)», — добавил постпред.

По его мнению, на этом фоне много размышлений вызывает комментарий генсека ООН в порту Одессы 19 августа о том, что «вывоз зерновых и сниженные цен на глобальных рынках продовольствия не принесут облегчения нуждающимся странам, которые все равно не могут позволить его покупку».

30 августа «Интерфакс» сообщил со ссылкой на данные ООН, что в рамках подписанной в Стамбуле сделки с Украины было экспортировано более 1,2 млн тонн зерна и других продуктов питания. Лавров назвал главную задачу «продуктовой сделки» Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту... 22 июля 19:21

«По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн», — добавили в ООН, уточнив, что всего к тому моменту «было разрешено движение 122 судов — 67 прибывающих в украинские порты и 55 — выходящих из них».

Продуктовая сделка

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна состоялось Стамбуле 22 июля. Сделку подписали представители России, Турции, Украины и ООН.

Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из РФ, подписали глава Минобороны России Сергей Шойгу, представители Турции и генсек ООН Антониу Гутерриш. В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация.

Шойгу уточнил, что сделка предполагает вывоз украинской сельхозпродукции из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. При этом Украина обязалась обеспечивать безопасность в территориальных водах и проводить разминирование.

Вскоре в Стамбуле начал работу четырехсторонний центр, созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН. Он образован для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.