«Мы ничего не начали с точки зрения военных действий»: что сказал Путин на ВЭФ

Президент России Владимир Путин обвинил США в кризисе, возникшем из-за западных санкций против РФ. Он также предложил ограничить вывоз украинского зерна в Евросоюз и направить его в беднейшие страны. Кроме того, глава государства считает, что Россия на Украине с точки зрения военных действий ничего не начинала. По словам Путина, РФ готова запустить «Северный поток – 1» хоть завтра, если ей вернут отремонтированную турбину. Главные заявления российского лидера – в материале «Газеты.Ru».

«Ускользающее доминирование США»

Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме. Он обвинил США в кризисе, возникшем из-за антироссийских санкций.

«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Собственно говоря, ничего необычного в этом нет, это политика, которая проводится «коллективным Западом» на протяжении десятилетий», — сказал Путин.

По его словам, «катализатором этих процессов стало ускользающее доминирование» США в глобальной экономике и политике, а также «упрямое нежелание или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты». Президент отметил, что возросла роль «динамичных и перспективных» государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава государства считает, что при этом западные страны «стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым «правилам», которые сами же и нарушают. По его мнению, это идет вразрез с интересами граждан самих западных государств.

«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», а по факту – приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах», — убежден Путин.

Он добавил, что весной многие иностранные корпорации наперегонки объявляли об уходе из России, «считая, что именно РФ пострадает от этого сильнее других». Но на деле «одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе». Президент заявил, что это связано с «разрывом деловых связей с Россией».

«Скомпрометированные» валюты

Путин также сказал, что «доверие к доллару, евро и фунту стерлингов» утрачено. Сами валюты он назвал «ненадежными» и «скомпрометировавшими себя». Поэтому «Газпром» с китайскими партнерами решили перейти на рубль и юань в пропорции «пятьдесят на пятьдесят» при оплате поставок газа.

«Недальновидными действиями западных властей подстегнута глобальная инфляция: она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках <...> По итогам июля инфляция в США составила 8,5 процента. У нас она сейчас где-то 14 с небольшим. Но тенденция (в России – «Газета.Ru»), в отличие от западных экономик, на снижение <...> Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12 процентов <…> А что происходит у наших соседей? В Германии – 7,9 сегодня, в Бельгии – 9,9, в Голландии – 12, в Латвии – 20,8 процента инфляция, в Литве – 21,1, в Эстонии – 25,2», — привел свои данные Путин.

Срыв продовольственной сделки

Он полагает, что рост цен на глобальных рынках может стать «настоящей трагедией для большинства беднейших стран, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров».

По словам Путина, продуктовая сделка была заключена в Стамбуле, чтобы «обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран». Но на деле практически все зерно было направлено не нуждающимся странам, а в Евросоюз.

«По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля – подчеркну – только два из 87, и на них было вывезено 60 тыс. тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего три процента, которые направлены в развивающиеся страны», — подчеркнул российский лидер.

Он также уверен, что «при таком подходе» проблемы с продовольствием в мире будут нарастать, может начаться «небывалая гуманитарная катастрофа».

«Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции господином Эрдоганом, ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, повторяю, для того, чтобы помочь беднейшим странам», — пообещал президент.

Дружба со странами АТР

Путин заявил, что валютный и финансовый рынок в России стабилизирован, несмотря на «агрессию» Запада. Согласно его данным, уровень безработицы в стране «находится на историческом минимуме – меньше четырех процентов». При этом президент признал, что есть «проблемы в ряде отраслей и регионов, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию».

«Россия – суверенное государство. Мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнерах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надежность и ответственность в ходе торгового, инвестиционного и другого сотрудничества. Имею в виду, конечно же, наших коллег из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что большинство стран АТР не принимают «разрушительную логику санкций». А для России важно, чтобы вместе с экономиками АТР росла и экономика Дальнего Востока РФ.

Преуспевающий Дальний Восток

По словам Путина, за последние семь лет «объемы промышленного производства на Дальнем Востоке выросли примерно на четверть, что выше, чем в целом по стране, на треть». В частности, в регионе «прошли обкатку уникальные для нашей страны налоговые, административные и таможенные преференции», с помощью которых реализуются «знаковые проекты в таких областях, как газохимия и судостроение, биотехнологии и чистая энергетика».

«Россия едва ли не единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными ресурсами, и Дальний Восток здесь играет существенную роль. Нефть и природный газ, уголь, металлы, лес, водные биоресурсы – по всем этим позициям регион является важнейшим поставщиком как на внутренний рынок, так и для наших зарубежных партнеров», — отметил президент.

Он добавил, что невозможность изоляции России подтверждает тот факт, что общий грузооборот российских морских портов за семь месяцев текущего года практически не сократился, остался на том же уровне, что и годом раньше. В 2022 году он составил 482 млн тонн грузов, а в 2021 – 483.

«При этом здесь, в дальневосточных портах, сейчас настоящий логистический бум. Объемы перевалки грузов, обработки контейнеров таковы, что специалисты работают без перерыва на выходные, днем и ночью», — подчеркнул российский лидер, уточнив, что Россия нацелена на развитие восточного направления транспортной инфраструктуры и выход на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока и Африки.

«Мы ничего не начали»

Путин заявил, что после начала военной спецоперации на Украине Россия ничего не потеряла, но укрепила свой суверенитет.

«Уверен, ничего мы не потеряли (с началом спецоперации на Украине – «Газета.Ru») и ничего не потеряем. Главное приобретение — это укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», — сказал российский лидер.

По его мнению, в отношении к действиям России на Украине есть «определенная поляризация», но она «пойдет только на пользу», так как РФ «отторгнет» благодаря этому «все ненужное, временное» и мешающее «идти вперед».

Путин также уверен, что Россия не начинала военных действия на Украине.

«Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия на Украине после государственного переворота в 2014 году те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», — считает глава государства.

Он отметил, что Россия обязана помогать защищаться ДНР и ЛНР, так как это закреплено в договорах с республиками.

«Мы завтра включим «Северный поток – 1»

Путин сообщил, что России готова уже завтра возобновить работу «Северного потока – 1», но только если ей вернут отремонтированную турбину.

«Давайте нам турбину, мы завтра включим «Северный поток — 1». Не дают же ничего. Говорят: вот, используют как оружие. Какое оружие? Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам: сколько они заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам. Заявка поставлена — исполняем», — сказал он.

По словам президента, страны Европы «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик».

«Выход один — в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток — 2», — подчеркнул глава государства, отметив, что газ из России дешевле для Европы.

Он также назвал бредом и чушью попытки ограничить цены на российские энергоресурсы.

«Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», — уверен Путин.